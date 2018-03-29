Задача, которая поможет убедиться, что детектив — это ваше призвание

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В детстве вы постоянно смотрели и читали детективы, а вашим любимым персонажем был и до сих пор остается Шерлок Холмс? Эта детективная задачка поможет отшлифовать ваши навыки дедуктивного мышления, сообразительности и, конечно, внимательности.

AdMe.ru подготовил для вас интересную задачу, которая на первый взгляд может показаться очень простой, ведь все улики вроде бы на поверхности, хотя это не совсем так. Давайте начнем?

Утром второго понедельника второго месяца года мистеру Сведишу поступил звонок от встревоженной подруги детства, мисс Бартон. В ее бутике элитной мужской одежды Barton & Design совершено преступление. Убит молодой консультант одежды Марк Гринберри. Он был найден в подсобном помещении. Ему было всего 25 лет, у него не было вредных привычек, он жил с собакой по имени Goggy, работал около года. Начальник охраны утверждает, что случился сбой электричества и в тот момент все камеры отключились. Детектив поспешил на место преступления и увидел такую картину.

Он начал внимательно все осматривать. Были разбросаны вещи, открыты коробки с товаром. Преступник явно что-то искал.

Подозреваемыми стали кассир — мисс Артош, мужчина с чемоданом — мистер Гринч и мужчина с повязкой на руке — мистер Блэкберри. Все эти люди в момент убийства находились в магазине. Детектив уверен, что один из них точно убийца. Начальник охраны предупредил, что в момент сбоя электричества вход и выход были заблокированы системой безопасности, а после того как свет включился, двери разблокировались. Но когда он увидел, что совершено убийство, заблокировал двери сам.

Детектив, осмотрев место преступления и подозреваемых, заметил несколько деталей, которые точно указали на преступника. Он вызвал полицию, а через 5 дней, после суда, убийца сидел в тюрьме.

Вопрос: кто убийца? Какие детали помогли это понять мистеру Сведишу?

Расследование

Шаг 1

Дедуктивный метод мистера Сведиша показал, что:

Шаг 2

Мужчина с повязкой на руке выглядит подозрительным. Ведь кто с поломанной рукой приходит покупать вещи? Также детектив отметил, что футболка на этом мужчине и в подсобке одинаковая. Стоит задуматься.

Шаг 3

Мистер Сведиш предположил, что форма его гипса напоминает форму огнестрельного оружия. Еще одна улика, указывающая на виновность мистера Блэкберри.

В процессе расследования было установлено: Блэкберри ранее работал в этом магазине, также ранее у них была такая униформа (футболка с полоской). Он смог без проблем зайти в подсобку, так как уволили его незадолго до происшествия. Марк Гринберри, придя на работу, еще не успел переодеться, как в подсобку зашел бывший сотрудник. В перевязанной руке он действительно пронес оружие. Причина убийства: Блэкберри хотел напугать и заставить уволиться Гринберри, так как считал его виновным в своем увольнении. Он не хотел убивать его. Но все пошло не по плану, и случился выстрел.

Как быстро вы нашли убийцу? Какие улики заметили сразу?