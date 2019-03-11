Работники фастфуд-ресторанов рассказали, какую еду лучше никогда не заказывать
Когда речь заходит о фастфуде, кто-то обязательно говорит: «Это же вредно!» И бывает прав. Но даже внутри ресторана быстрого питания еду можно разделить на 2 типа: допустимую и ту, которую лучше не заказывать ни при каких обстоятельствах. От каких конкретно заказов стоит воздержаться и почему, рассказали сами работники ресторанов на Reddit.
Редакция AdMe.ru постаралась выбрать самые дельные и обоснованные советы, которые помогут не навредить здоровью, если захотелось перекусить фастфудом.
- Я работал в одном кафе, и там никто и никогда не чистил автоматы с газировкой. Когда я разобрал один из этих автоматов, тот был настолько отвратительным, что непонятно, как его можно было использовать. @kikiorangutan
- Я работал в театре 2 года. Не покупайте там кофе. Скорее всего, это будет самый ужасный кофе, наверняка простоявший не меньше 5 часов. А в некоторых кафе кофе заваривают по несколько раз. @cleversystem
- В Burger King есть кофе без кофеина — не заказывайте его. Всякий раз, когда кто-то заказывал такой кофе, мой менеджер просто просил меня налить обычный. @halnation
- Я работаю в местном кинотеатре, и тут никогда не чистят автоматы с газировкой. Работники обычно просто снимают форсунки и кладут их в ведро с водой. И я не могу сказать, как часто меняется эта вода. Я иногда пытаюсь почистить автомат сам, но не всегда хватает на это времени. Будьте осторожны, заказывая разливную газировку. @Techasyte
- Тот, кто ценит свое здоровье, не заказывайте моккачино в Starbucks. Туда добавляют много ненатуральных вредных ингредиентов. Его даже готовить неприятно. @majortom12
- Я работаю в кафе-пекарне. Тут не делают ничего ужасного, но просто знайте, что большинство продуктов поставляется нам в замороженном виде. Супы, мясо, выпечка, паста с сыром — все это заморожено. Еще хочу сказать, что в таких блюдах, как макароны с сыром, количество калорий просто запредельное. Заказывать часто такое не стоит. @angry_jets_fan
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Я работал в сети китайских ресторанов. Ингредиенты там качественные, но при накладке блюд намеренно используют половники меньшего объема, чтобы порция для вас казалась визульно больше. @noodlez5120
- Я тоже работал в кинотеатре. Советую никогда не заказывать хот-доги. Это такой продукт, который может лежать очень долго. А масло для жарки сосисок могут сливать и использовать повторно. @afihavok
- Не заказывайте напитки со льдом. Я работал в Starbucks почти 9 лет в разных ресторанах, и во всех машину для льда редко чистили должным образом. Обычно аппарат чистят только раз в месяц перед приходом инспекции. При этом очищают только внешние детали. Это не значит, что так во всех ресторанах, но стоит быть осторожным. @Kellidra
- Все правильно. Не стоит использовать диспенсеры со льдом в ресторанах. Они почти никогда не очищаются, и при тестировании обнаруживаются тонны бактерий. @Smugcrab
- Не заказывайте фраппучино и моккачино. Они состоят на 80 % из сахарного сиропа и только на 10 % — из кофе. Возможно, это совпадение, но клиенты, которые каждый день заказывают эти напитки, имеют проблемы с кожей. Прежде чем добавить кофе, чашка почти наполовину заполняется сахаром в виде сиропа и добавок. @honorablemole
- Я работаю в Sbarro. Хотя вся еда тут неполезна для вашего здоровья, но спагетти — это худшее, что вы можете заказать. Туда добавляют слишком много соли и масла. @Timothyre99
- Не заказывайте салат в KFC. Я работал на фасовке, и большинство работников наклоняется вплотную над салатом без сетки для волос, а вместо перчаток до локтя может использовать короткие латексные перчатки. @mrwhite_2
- Я бывший менеджер Pizza Hut. Во многие крупные сети пиццерий поставляют все продукты в замороженном виде, в том числе и тесто. Вечером мы получаем продукты, а утром размораживаем все необходимое. Это неплохо, но большинство маленьких пиццерий используют свежие ингредиенты — это намного вкуснее и полезнее. @SuramiElGato
- Мой друг некоторое время работал в McDonald’s. Рассказывал, что они не чистят машину для мороженого, а просто заправляют ее. Не заказывайте мороженое. @conman357
- Я подрабатывал в McDonald’s, когда учился в старшей школе. Если вы заказываете не в час пик, то гамбургер может быть несвежим, а приготовленным 1–3 часа назад. Чтобы получить самый свежий гамбургер, попросите приготовить его без приправы, а картошку фри — без соли. @Drakengard
- Не заказывайте салат из тунца в Subway: он заправляется большим количеством майонеза, а вот рыбы там совсем мало. Также не стоит приходить рано утром. Такие продукты, как мясо, сыры, овощи и хлеб, остаются со вчерашнего дня. Повара должны сначала использовать остатки, прежде чем готовить из свежих продуктов. @catsnbrains
- Подтверждаю, я работал в Subway. «Саб с тунцом» на самом деле стоит назвать «Майонез с тунцом». Ведь это смесь 50 на 50. Я помню, как разрезал мешок с майонезом и вылил больше половины. @ronrunronne
- Это не совсем про продукты, но я встречалась с ресторанным инспектором, и он поделился одной хитростью: каждый раз перед заказом еды он идет в туалет, чтобы помыть руки. Если туалет грязный или там нет мыла, то лучше уйти из этого места. @zerozingzing
- Сотрудник McDonald’s, тоже поделюсь маленькой хитростью: если вы заказываете какое-либо печенье, попросите, чтобы оно было свежим. Это занимает всего пару минут, и они намного вкуснее. В противном случае вам могут дать печенье с витрины. @alarson26