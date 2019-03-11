Работники фастфуд-ресторанов рассказали, какую еду лучше никогда не заказывать

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Когда речь заходит о фастфуде, кто-то обязательно говорит: «Это же вредно!» И бывает прав. Но даже внутри ресторана быстрого питания еду можно разделить на 2 типа: допустимую и ту, которую лучше не заказывать ни при каких обстоятельствах. От каких конкретно заказов стоит воздержаться и почему, рассказали сами работники ресторанов на Reddit.