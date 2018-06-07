Простые упражнения, которые помогут снять усталость и боль в ногах за считанные минуты
Кто из нас не сталкивался с усталостью, болью или отечностью ног? Эта проблема знакома и тем, кто много времени проводит на ногах, и тем, чья работа связана с длительным сидением. Облегчить боль и снять отеки помогут специальные упражнения, которые не занимают много времени, но дают отличный эффект при регулярном их повторении.
AdMe.ru подготовил для вас упражнения, которые помогут вашим ногам прийти в норму даже после самого долгого и тяжелого дня.
Упражнение № 1
- Встаньте прямо, ноги поставьте вместе.
- Поднимитесь на носках как можно выше и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
- Встаньте на пол полной стопой.
- Повторите упражнение 5–10 раз.
Упражнение № 2
- Правую ногу выставьте вперед так, будто делаете шаг.
- Левой ногой сделайте упор на пальцы и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
- Повторите по 5 раз для каждой ноги.
Упражнение № 3
- Подойдите к стене и упритесь в нее ладонями.
- Правую ногу отставьте назад так, чтобы упор пришелся на пальцы.
- Опустите пятку на пол и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
- Повторите по 3 раза для каждой ноги.
Упражнение № 4
Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя.
- Положите под свод стопы теннисный или специальный массажный мячик.
- Прокатите мяч от пятки до пальцев.
- Повторите по 50 раз для каждой ноги.
Упражнение № 5
- Положите массажный мячик на блок для йоги.
- Расположите ногу так, чтобы мяч находился под щиколоткой.
- Покатайте мячик во всех направлениях в течение 10 секунд, а затем прижмите его ногой к блоку на 3 секунды.
- Повторите другой ногой.
- Сделайте еще 2 повтора.
Это упражнение можно делать двумя ногами одновременно.
Упражнение № 6
- Сядьте на пол, выпрямите спину, ноги вытяните вперед.
- Обхватите стопу одной ноги эластичной лентой, ремнем или просто куском ткани достаточной длины.
- Поднимите ногу, удерживая ленту обеими руками, и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
- Повторите по 5 раз для каждой ноги.
Это упражнение можно делать двумя ногами одновременно.
Упражнение № 7
- Поставьте пальцы одной ноги на блок для йоги или любой предмет высотой около 8 см таким образом, чтобы пятка осталась на полу.
- Наклонитесь вперед и перенесите вес тела на пальцы, насколько это возможно.
- Задержитесь в таком положении на 30 секунд, затем проделайте то же самое для другой ноги.
- Повторите по 5 раз для каждой ноги.
Упражнение № 8
Это упражнение помогает не только разгрузить ноги, но и избавиться от отеков.
- Лягте на пол возле стены (под поясницу можно положить валик из полотенца).
- Вытяните руки вдоль тела.
- Поднимите ноги таким образом, чтобы они образовали прямой угол с корпусом вашего тела.
- Полежите в таком положении в течение 15–20 минут.
- Выполняйте по мере возможности по 2–3 раза в день.
А как вы боретесь с усталостью ног?
Фото на превью pixabay.com
иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru