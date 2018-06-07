Простые упражнения, которые помогут снять усталость и боль в ногах за считанные минуты

Кто из нас не сталкивался с усталостью, болью или отечностью ног? Эта проблема знакома и тем, кто много времени проводит на ногах, и тем, чья работа связана с длительным сидением. Облегчить боль и снять отеки помогут специальные упражнения, которые не занимают много времени, но дают отличный эффект при регулярном их повторении.

AdMe.ru подготовил для вас упражнения, которые помогут вашим ногам прийти в норму даже после самого долгого и тяжелого дня.

Упражнение № 1

  • Встаньте прямо, ноги поставьте вместе.
  • Поднимитесь на носках как можно выше и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
  • Встаньте на пол полной стопой.
  • Повторите упражнение 5–10 раз.

Упражнение № 2

  • Правую ногу выставьте вперед так, будто делаете шаг.
  • Левой ногой сделайте упор на пальцы и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
  • Повторите по 5 раз для каждой ноги.

Упражнение № 3

  • Подойдите к стене и упритесь в нее ладонями.
  • Правую ногу отставьте назад так, чтобы упор пришелся на пальцы.
  • Опустите пятку на пол и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
  • Повторите по 3 раза для каждой ноги.

Упражнение № 4

Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя.

  • Положите под свод стопы теннисный или специальный массажный мячик.
  • Прокатите мяч от пятки до пальцев.
  • Повторите по 50 раз для каждой ноги.

Упражнение № 5

  • Положите массажный мячик на блок для йоги.
  • Расположите ногу так, чтобы мяч находился под щиколоткой.
  • Покатайте мячик во всех направлениях в течение 10 секунд, а затем прижмите его ногой к блоку на 3 секунды.
  • Повторите другой ногой.
  • Сделайте еще 2 повтора.

Это упражнение можно делать двумя ногами одновременно.

Упражнение № 6

  • Сядьте на пол, выпрямите спину, ноги вытяните вперед.
  • Обхватите стопу одной ноги эластичной лентой, ремнем или просто куском ткани достаточной длины.
  • Поднимите ногу, удерживая ленту обеими руками, и задержитесь в таком положении на 30 секунд.
  • Повторите по 5 раз для каждой ноги.

Это упражнение можно делать двумя ногами одновременно.

Упражнение № 7

  • Поставьте пальцы одной ноги на блок для йоги или любой предмет высотой около 8 см таким образом, чтобы пятка осталась на полу.
  • Наклонитесь вперед и перенесите вес тела на пальцы, насколько это возможно.
  • Задержитесь в таком положении на 30 секунд, затем проделайте то же самое для другой ноги.
  • Повторите по 5 раз для каждой ноги.

Упражнение № 8

Это упражнение помогает не только разгрузить ноги, но и избавиться от отеков.

  • Лягте на пол возле стены (под поясницу можно положить валик из полотенца).
  • Вытяните руки вдоль тела.
  • Поднимите ноги таким образом, чтобы они образовали прямой угол с корпусом вашего тела.
  • Полежите в таком положении в течение 15–20 минут.
  • Выполняйте по мере возможности по 2–3 раза в день.

А как вы боретесь с усталостью ног?

Фото на превью pixabay.com
иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru

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