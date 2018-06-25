Несколько доступных приемов, которые помогут преобразить двор без лишних трат

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В выходные хочется отдохнуть от суеты, городских улиц, потока машин, толпы людей и вырваться на природу, побыть в тишине или в компании близких друзей — и загородный дом лучшее место для этого. А если подойти к благоустройству садового участка творчески, то можно сотворить настоящий дом отдыха, в который захочется возвращаться снова и снова.

AdMe.ru нашел несложные способы украсить и благоустроить двор своими руками.

Яркие садовые дорожки

Дорожки в саду — это не только удобно, но и красиво. Для них можно использовать любые материалы — дерево, камень, старые кирпичи разных цветов и многое другое. Потребуется немало терпения, но зато результат, несомненно, окупит все ваши труды.

Мебель для отдыха из паллет

Мебель из паллет украсит любой загородный участок. Cамому можно сотворить целые гарнитуры, разложив на них уютные подушки или раскрасив в яркий цвет.

Декор из подручных материалов

Крышки от пластиковых бутылок подойдут и для украшения. Например, из них можно сделать необычный декор для забора.

Стеллаж для садового инвентаря

Мы часто сталкиваемся с проблемой хранения вещей. Во дворе загородного дома бывает сложно найти перчатки, горшки для цветов или какой-либо садовый инструмент, потому что для этих вещей обычно нет постоянного места. Вот такой стеллаж можно сделать самому, и тогда вы всегда будете знать, где лежат ваши инструменты.

Летняя кухня из старой двери

Летняя кухня позволяет подольше находиться на свежем воздухе и не носить посуду из дома на улицу и обратно, если планируются посиделки во дворе. Для приготовления несложных блюд необязательно строить капитальную кухню. Вот здесь подробная инструкция, как сделать летнюю кухню из старой двери и раковины.

Клумбы из шлакоблоков

Владельцы загородных домов стараются найти место на своем участке не только для овощей, но и для цветов. Необычные клумбы можно сделать из подручных материалов, например, из оставшихся шлакоблоков.

Вертикальные грядки с зеленью

Необычными можно сделать не только клумбы для цветов, но и грядки. Огородники-любители могут соединить красоту и пользу, посадив зелень и травы в вертикальные грядки. Например, такие, как здесь.

Скульптуры из цветочных горшков

Цветочные горшки можно использовать для украшения сада, не только посадив в них цветы, но и используя для создания настоящих скульптур. Например, таких милых лошадок.

Очаг для костра

Чтобы в загородный дом хотелось выбраться всей семьей или с друзьями, в нем должно быть место, где можно собраться большой компанией. Таким местом прекрасно послужит очаг для костра, который можно соорудить самому. Вот здесь подробная инструкция по созданию костровища.

Погреб из старого холодильника

Старый сломанный холодильник может еще долго служить вам верой и правдой. Из него, например, можно сделать отличный погреб для хранения овощей. Вот здесь рассказывают, как холодильник трансформировать в погреб.

Тропический душ

Летняя жара часто изматывает так, что не остается сил ни на огородные работы, ни на игры. Чтобы спастись от жары, можно построить веселый тропический душ из ПВХ-труб. Здесь есть пошаговая инструкция, как это сделать самому.

Детский домик

Загородный дом — это отличное место для отдыха с детьми. Чтобы выезд на природу удался, интересно должно быть и взрослым, и детям, поэтому для маленьких дачников можно построить уютный домик для игр на свежем воздухе.

Беседка для торжества

Загородный участок отлично подойдет для семейного торжества или романтического вечера вдвоем. Здесь рассказывают о том, как построить необычную беседку для любых случаев.

Шикарный дом для собаки

Не стоит забывать и о домашних питомцах. Ваша собака будет искренне благодарна вам, если вы предусмотрите для нее место для сна и отдыха, например, такое, как здесь.

Уличное освещение

Завораживающее уличное освещение — необязательно дорого. Можно украсить свой сад недорогими светильниками из подручных средств, например, из обычных пластиковых труб.

А вы возьмете на вооружение какой-нибудь из этих приемов?