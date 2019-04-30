Как с помощью окинавской диеты стать стройной, здоровой и дожить до 100 лет

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Окинава — самая южная префектура Японии. «Голубая зона» планеты, где люди живут на 20, 30 лет дольше. Главным фактором, влияющим на их долголетие, считается традиционная диета. Это всего несколько простых правил питания и набор продуктов, которые продлевают молодость и спасают от возрастных болезней.

О пищевых привычках окинавцев, являющихся залогом их долголетия, — в этой статье AdMe.ru.

Низкокалорийный рацион

Университет Сиднея в 2016 году опубликовал исследование, доказывающее, что уменьшение калорийности рациона животных увеличивает продолжительность их жизни. По мнению ученых, такая взаимосвязь, скорее всего, распространяется и на людей. Ведь в 20–50-е годы прошлого века, когда Окинава находилась в экономической изоляции и большинство семей не могли себе позволить есть рис и рыбу каждый день, на островах выросло самое здоровое поколение японцев. При сегодняшней норме потребления 2 500 ккал в день их рацион в 1949 году составлял всего 1 785 ккал.

Низкое содержание белка

То же исследование показало, что соотношение белков и углеводов в окинавской диете (1 : 10) является оптимальным для продления жизни животных. Ученые отмечают: сокращение потребления животного белка также предотвращает заболевания сердечно-сосудистой системы, рак и болезнь Альцгеймера.

На японских островах потребление животного белка составляет всего 9 %. Несмотря на то что рыбный промысел здесь является традиционным, в среднем окинавцы съедают всего 2 порции рыбы в неделю. Зато рыбный бульон используется довольно часто — его добавляют в блюда для придания пикантного, насыщенного вкуса. Тем же целям служит сушеная рыбная стружка.

В отличие от других префектур Японии здесь высоко ценится свинина. В пищу используют все части свиной туши, включая уши и хвост, а также внутренние органы. Одним из самых популярных блюд на островах является рафуте — свиная грудинка, тушенная в соевом соусе и коричневом сахаре. Местные жители верят, что оно способствует долголетию.

Еда как лекарство

В далекой древности под влиянием китайской культуры в Окинаве сформировалось представление о еде как лекарстве. Хорошо питаться для островитян — значит есть пищу, которая обладает лечебными свойствами и способствует продлению жизни.

Главным ингредиентом традиционной диеты является сладкий картофель сацума-имо, завезенный сюда из Нидерландов в XVII веке. Для островитян он отчасти заменяет рис и служит основным источником калорий. Сацума-имо крайне полезен для здоровья: он регулирует уровень сахара в крови, содержит флавоноиды, каротиноиды, ликопен и витамин Е.

30 % дневного рациона окинавцев составляют зеленые и желтые овощи. Среди них особое место занимает горькая дыня гойя, обладающая антидиабетическими свойствами. (К сожалению, людям с другими пищевыми привычками вкус горькой дыни не всегда кажется приятным.)

В ежедневном рационе присутствуют морские водоросли комбу и вакаме. Они богаты аминокислотами, магнием, кальцием и йодом.

Куркума — еще один важный ингредиент диеты. На островах ее используют как пряность и для приготовления чая. Куркума — мощнейший антиоксидант, она благотворно влияет на психологическое состояние человека и защищает от деменции в пожилом возрасте. Бобовые культуры, включая сою, составляют 6 % общего потребления калорий. Они поддерживают микрофлору кишечника, предотвращают воспаления, опухоли. Соевые продукты заменяют молочные и оказывают омолаживающее воздействие на организм.

Маленькие размеры порций

Культура питания на островах тесно связана с традициями. Любой прием пищи — это маленькая церемония. Здесь принято есть без спешки и в хорошем настроении, в кругу семьи или в компании близких друзей. Стол сервируется большим количеством маленьких пиал с разнообразной едой. Блюда едят палочками. А в приготовлении, как правило, используют сезонные и свежие продукты.

Образ жизни

Помимо диеты, долголетию окинавцев способствуют доброжелательность, оптимизм и физическая активность. Даже в пожилом возрасте местные жители продолжают заниматься рыболовством или сельским хозяйством. И всегда ощущают тесную связь с общиной. Активная социальная жизнь помогает им поддерживать психологическое здоровье и справляться со стрессом, возникающим в сложных ситуациях.