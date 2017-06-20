Простой трюк, с помощью которого ваши растения станут цвести пышно и невероятно долго

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Очень часто комнатные растения страдают от неправильного полива. Порой мы забываем «напоить» любимый цветок или же, наоборот, можем переусердствовать с количеством воды. AdMe.ru предлагает простой и действенный способ продлить жизнь вашим растениям.

Используйте лед для поливки

Чтобы не перенасытить почву влагой, используйте лед — 2 средних кубиков раз в неделю вполне достаточно. Постепенное таяние льда даст корням время для поглощения и защитит растение от скапливания ненужной воды. Такой способ лучше всего подходит для цветов в подвесных горшках, а также орхидей, которые часто гибнут именно из-за перенасыщения водой.

И для подкормки

С помощью льда можно не только поливать цветы, но и подкармливать их: просто смешайте подходящее удобрение с водой, полностью растворите его и заморозьте. Для здорового роста и красоты вашего цветка используйте этот прием не чаще 1 раза в неделю.

Теплая вода для роста и цветения

Для остальных растений есть еще одна небольшая хитрость: вода, нагретая до 25–30 градусов, помогает растению быстрее пойти в рост или зацвести.