Простой способ проверить, в норме ли ваш вес
AdMe.ru подготовил простой способ самостоятельно измерить, в норме ли ваш вес, независимо от комплекции тела и отношения мышечной и жировой массы.
Некоторые считают, что проверить, в норме ли вес, надо измерив индекс массы тела, который определяется как:
ИМТ = вес в килограммах / квадрат роста в метрах.
На самом деле более надежен другой способ — измерение показателей роста человека и объема талии, ведь при одинаковых показателях ИМТ человек может иметь как подтянутое спортивное тело, так и страдать ожирением. Все потому, что не учитываются места распределения жира. А наиболее опасный — именно брюшной жир.
Кстати, именно эти показатели использует Всемирная Организация Здравоохранения.
Как правильно измерить рост
Измерять рост лучше утром, чтобы получить более точный результат. В течение дня позвоночник может сжиматься.
Нам понадобятся: сантиметр или рулетка, карандаш, книга, зеркало.
- Выберите место, где вы можете стать спиной к стене, лучше рядом с дверным проемом. Так вы сможете направить измерительную ленту с минимальной погрешностью. Пол должен быть твердый, ровный, без плинтуса, без ковра.
- Распрямитесь и встаньте так, чтобы голова, плечи, спина, ягодицы и пятки касались стены.
- Поставьте на голову книгу, так чтобы она касалась стены под прямым углом. Проверьте с помощью зеркала, отметьте это место карандашом и измерьте.
Как правильно измерить объем талии
Часто при измерении объема талии возникает много вопросов и сомнений. Несколько технических моментов:
- Сантиметровая лента обматывается вокруг талии параллельно полу.
- Лента должна быть прижата плотно, но так, чтобы можно было просунуть два пальца.
- Сделайте расслабленный выдох, но не втягивайте живот.
- Держите спину прямо.
Нам понадобятся: сантиметровая лента и тонкая резинка.
Для людей с тонкой талией. Достаточно приложить один конец ленты к пупку и, обмотав вокруг талии, сделать замер.
Для людей средней комплекции. Завяжите тонкую резинку вокруг талии и походите с ней пару минут. Можно поприседать, сделать наклоны — резинка сама скатится в самое узкое место. Замерьте по резинке сантиметровой лентой.
Для людей с большим животом. Приложите сантиметровую ленту на 2–3 см выше пупка и аналогично обмотайте вокруг параллельно полу. Сделайте замер три раза и возьмите среднюю величину.
Формула для расчета
При помощи калькулятора вычислите отношение:
объем талии (см) / рост (см) * 100
и сравните с результатами ниже:
Женщины:
- Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.
- Отношение от 35 до 41,9: очень худые.
- Отношение от 42 до 48,9: нормальный вес.
- Отношение от 49 до 53,9: избыточный вес.
- Отношение от 54 до 57,9: ожирение.
- Отношение свыше 58: опасное ожирение.
Мужчины:
- Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.
- Отношение от 35 до 42,9: очень худые.
- Отношение от 43 до 52,9: нормальный вес.
- Отношение от 53 до 57,9: избыточный вес.
- Отношение от 58 до 62,9: ожирение.
- Отношение свыше 63: опасное ожирение.
Например: вы женщина, ваш рост 165 см и объем талии 72 см. Получается: 72 / 165 * 100 = 43. Ваш вес в норме.
Бонус: пара упражнений для красивой талии
- Повороты ног из положения лежа
Лежа на спине, поднимите прямые ноги под углом 90 градусов и, не отрывая спину от пола и держа ноги вместе, начинайте наклонять ноги сначала влево, потом вправо. Достаточно делать 20 раз 3–4 раза в неделю. Упражнение хорошо задействует боковые мышцы живота и поможет убрать лишний жир.
- Пресс наоборот
Лежа на спине и не отрывая спину от пола, поднимайте и опускайте ноги до 90 градусов между ними и туловищем. Достаточно выполнять 10 раз 3–4 раза в неделю.
По материалам Дэниел Амен "Мозг против лишнего веса"