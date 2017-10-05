Простой способ проверить, в норме ли ваш вес

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AdMe.ru подготовил простой способ самостоятельно измерить, в норме ли ваш вес, независимо от комплекции тела и отношения мышечной и жировой массы.

Некоторые считают, что проверить, в норме ли вес, надо измерив индекс массы тела, который определяется как: ИМТ = вес в килограммах / квадрат роста в метрах. На самом деле более надежен другой способ — измерение показателей роста человека и объема талии, ведь при одинаковых показателях ИМТ человек может иметь как подтянутое спортивное тело, так и страдать ожирением. Все потому, что не учитываются места распределения жира. А наиболее опасный — именно брюшной жир. Кстати, именно эти показатели использует Всемирная Организация Здравоохранения.

Как правильно измерить рост

Измерять рост лучше утром, чтобы получить более точный результат. В течение дня позвоночник может сжиматься. Нам понадобятся: сантиметр или рулетка, карандаш, книга, зеркало. Выберите место, где вы можете стать спиной к стене, лучше рядом с дверным проемом. Так вы сможете направить измерительную ленту с минимальной погрешностью. Пол должен быть твердый, ровный, без плинтуса, без ковра. Распрямитесь и встаньте так, чтобы голова, плечи, спина, ягодицы и пятки касались стены. Поставьте на голову книгу, так чтобы она касалась стены под прямым углом. Проверьте с помощью зеркала, отметьте это место карандашом и измерьте.

Как правильно измерить объем талии

Часто при измерении объема талии возникает много вопросов и сомнений. Несколько технических моментов: Сантиметровая лента обматывается вокруг талии параллельно полу. Лента должна быть прижата плотно, но так, чтобы можно было просунуть два пальца. Сделайте расслабленный выдох, но не втягивайте живот. Держите спину прямо. Нам понадобятся: сантиметровая лента и тонкая резинка. Для людей с тонкой талией. Достаточно приложить один конец ленты к пупку и, обмотав вокруг талии, сделать замер. Для людей средней комплекции. Завяжите тонкую резинку вокруг талии и походите с ней пару минут. Можно поприседать, сделать наклоны — резинка сама скатится в самое узкое место. Замерьте по резинке сантиметровой лентой. Для людей с большим животом. Приложите сантиметровую ленту на 2–3 см выше пупка и аналогично обмотайте вокруг параллельно полу. Сделайте замер три раза и возьмите среднюю величину.

Формула для расчета

При помощи калькулятора вычислите отношение: объем талии (см) / рост (см) * 100 и сравните с результатами ниже: Женщины: Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.

Отношение от 35 до 41,9: очень худые.

Отношение от 42 до 48,9: нормальный вес.

Отношение от 49 до 53,9: избыточный вес.

Отношение от 54 до 57,9: ожирение.

Отношение свыше 58: опасное ожирение. Мужчины: Отношение менее 35: истощение, недостаточный вес.

Отношение от 35 до 42,9: очень худые.

Отношение от 43 до 52,9: нормальный вес.

Отношение от 53 до 57,9: избыточный вес.

Отношение от 58 до 62,9: ожирение.

Отношение свыше 63: опасное ожирение. Например: вы женщина, ваш рост 165 см и объем талии 72 см. Получается: 72 / 165 * 100 = 43. Ваш вес в норме.

Бонус: пара упражнений для красивой талии

Повороты ног из положения лежа Лежа на спине, поднимите прямые ноги под углом 90 градусов и, не отрывая спину от пола и держа ноги вместе, начинайте наклонять ноги сначала влево, потом вправо. Достаточно делать 20 раз 3–4 раза в неделю. Упражнение хорошо задействует боковые мышцы живота и поможет убрать лишний жир.