Простой и подробный гид по выбору идеальных брюк для каждого типа фигуры

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Чтобы модные брюки не висели в шкафу, а действительно стали неотъемлемой частью повседневных и праздничных образов, нужно уделить им пристальное внимание еще в магазине. Подобрать идеально сидящую пару не так уж сложно, но определенные правила придется соблюсти.

AdMe.ru собрал советы по подбору брюк для каждого из 5 типов телосложения, ведь первый шаг в создании гармоничного образа — это умение найти баланс между нижней и верхней частями тела.

Брюки для фигуры типа «треугольник» или «груша»

Визуально уменьшить бедра и приблизить силуэт к гармоничной форме помогут брюки прямого кроя либо расклешенные, без чересчур обтягивающих и зауженных элементов.

Вам пойдут: темные насыщенные оттенки (синий, бордо, темно-зеленый, черный);

прямой свободный крой;

классические брюки со стрелкой, которые зрительно вытягивают силуэт;

расклешенные брюки от бедра (очень широкие модели пойдут только высоким девушкам);

расклешенные брюки от колена (следите, чтобы самая широкая часть брюк была уже бедер, иначе фигура будет казаться громоздкой;

модели со слегка заниженной талией: при такой посадке бедра кажутся меньше и выделяется талия — сильная сторона «груш».

Стоит забыть о: слишком зауженных брюках и скинни;

брюках галифе;

вышивке и декоративных элементах в районе бедер;

объемных рисунках и карманах сзади;

брюках «бананах»;

джинсах «бойфрендах». Эти модели добавляют ненужный объем в районе бедер.

Брюки для фигуры типа «круг» или «яблоко»

Отвлечь внимание от лишнего объема в районе живота помогут модели с высокой талией, а вот форма брюк подчеркнет стройные бедра и ноги. Если же живот слишком выступает, создавайте образы с блузами и жакетами, которые прикроют его.

Вам пойдут: скинни или зауженные модели (если нет лишнего веса в районе бедер и ног);

слегка зауженные модели свободного кроя (при лишнем весе);

прямые классические модели (повторяем силуэт бедер, не обтягивая их);

слегка расклешенные силуэты;

гаучо;

джинсы с завышенной талией.

Стоит забыть о: заниженной талии;

акцентах и аксессуарах в области живота;

излишнем обтягивании в районе пояса.

Брюки для фигуры типа «перевернутый треугольник»

Женщинам с фигурой такого типа часто не помешает создать объем в районе ягодиц, отвлекая внимание от широких, по сравнению с бедрами, плеч. Стоит лишь избегать заниженной талии, если есть лишние килограммы в области живота.

Вам пойдут: необычные и объемные формы брюк;

брюки клеш;

гаучо;

«бойфренды»;

яркие цвета, декоративные детали в области талии и на ягодицах: накладные карманы, детали, вышивка, объемные складки;

брюки «бананы»;

брюки светлых тонов в сочетании с темным верхом.

Стоит забыть о: зауженных брюках (они придадут фигуре форму моркови);

скинни (можно носить, только если минимизирована линия плеч: надеты вещи темных тонов, с горизонтальными линиями, неплотно прилегающими рукавами, V-образным вырезом).

Брюки для фигуры типа «песочные часы»

Обладательницам этой женственной фигуры идут многие модели брюк, дизайнеры лишь советуют не забывать, что некоторые детали могут визуально расширить бедра, поэтому фигуру надо вытягивать.

Вам пойдут: брюки с высокой талией и поясами, которые делают акцент на ней;

прямые классические силуэты со стрелками и вертикальными полосками;

небольшой клеш от бедра;

джинсы со средней посадкой, чтобы подчеркнуть талию.

Стоит забыть о: деталях и акцентах, лишнем объеме в области бедер и ягодиц;

узких на уровне бедер брюках, расклешенных от колена.

Брюки для фигуры типа «прямоугольник»

Это модельный тип фигуры, как правило, с длинными и стройными ногами, которые стоит подчеркнуть брюками, но талии может не хватать изгибов, а ягодицам — объема. Однако стоит помнить, что при наборе веса верхняя часть тела становится более массивной, чем нижняя. В этом случае отдаем предпочтение светлым тонам низа и темному верху.

Вам пойдут: скинни;

зауженные модели, свободные в области бедер,

брюки с заниженной линией талии (придадут объем ягодицам);

брюки с завышенной талией (чтобы визуально сузить талию);

прямые модели брюк;

расклешенные от бедра брюки.

Стоит забыть о: узких и утягивающих поясах;

блузках, заправленных в брюки (создается ненужный объем в районе талии).

А как вы подбираете себе брюки?