Простое руководство, которое сделает из вас профи в массаже

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Расслабляющий массаж не требует использования каких-либо конкретных методов, и вы легко можете сделать его по руководству, которое AdMe.ru приготовил для вас.

Для начала обеспечьте комфортную температуру — в комнате не должно быть слишком жарко или холодно. Примите во внимание тот факт, что во время массажа тело охлаждается. Массаж следует делать на твердой поверхности, основное внимание уделите шее, плечам и спине.

1.

Начните с легкого поверхностного массажа. Двигаться нужно от плеч к пояснице и обратно, при этом движения к плечам должны быть более интенсивными, но на этом этапе все же мягкими.

2.

Массаж проводится всей ладонью, можно начинать слегка усиливать движения.

3.

Плечи можно отдельно дополнительно помассировать, так как они часто очень сильно страдают от сидячего образа жизни. Просто увеличиваем время массажа на этом участке. Можно применять методы точечного массажа, слегка надавливая на отдельные точки в этой области.

4.

Ни в коем случае нельзя массировать область позвоночника. При растирании двигаться необходимо по ходу волокон длинных спинных мышц.

5.

Все виды массажа конечностей начинаются с легких согревающих поглаживаний. Если есть проблемные участки, где локализуется боль, их следует помассировать надавливанием поочередно подушечками больших пальцев рук (сначала одну икру, а затем другую).

6.

Основные требования к технике выполнения массажа лица: максимальное расслабление разминаемых мышц; массаж выполняется в направлении мышечных волокон плавно, ритмично, медленно и безболезненно; при разминании захваченная кожная складка слегка сдавливается и прижимается к лицевым костям.

Завершить массаж также можно очень легким похлопываем или пройтись по всей спине (снизу вверх) кончиками пальцев. Это успокоит кожу.