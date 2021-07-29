Пользовательница сети поделилась рецептом идеального кофейного напитка, который спасает в летний зной и готовится за 1 минуту

Летом, когда жара становится особо нестерпимой, нам всем хочется охладиться. У каждого есть свои действенные способы, но вот любителям кофе определенно должно понравиться лакомство фраппе. Для этого вкусного напитка нужно взять 2 ингредиента и просто смешать их. Рецептом этого шедевра поделилась одна из пользователей сети под псевдонимом Северяночка. Он легок в приготовлении, ну а результат просто шикарный.

Мы в AdMe.ru неравнодушны ко всякого рода кофейным напиткам, так что этот рецепт показался нам полезным. И мы его уже взяли на вооружение.

Не нужны ни чайник, ни кофеварка. Потому что это — единственный случай, когда кофе я использую растворимый. И это — холодный кофе, даже больше — ледяной! Напиток простейший и отлично освежает в жару. Показываю, как приготовить его за 1 минуту практически в любом месте. Главное, чтобы у вас были 2 основные ингредиента: растворимый кофе и холодная вода. Я впервые попробовала его в отпуске на Кипре. И с тех пор фраппе сильно выручает меня в летнюю жару, когда голова мутная и жаждет кофеина, но горячее и даже теплое организм принимать категорически отказывается. Весь офис на него в прошлое лето подсадила — готовить-то элементарно!

Фраппе был изобретен случайно, на Международной торговой ярмарке 1957 года в Салониках. Его придумал некто Димитрис Вакондиос, сотрудник компании Nestlé. Компания представляла на выставке новый напиток для детей, который смешивался в шейкере. В перерыве Вакондиос захотел выпить свой обычный кофе. Но не нашел нигде горячей воды. Поэтому он смешал кофе с холодной водой в шейкере. И получился этот красивый напиток с пышной пеной. Фирма Nestlé, конечно, за это «изобретение» сразу зацепилась. Начала рекламную кампанию, по итогам которой напиток стал греческим национальным достоянием. А название решили взять французское. Теперь фраппе — самый популярный кофейный напиток у греков. Я думаю, вы тоже полюбите его в жару. Итак, как сделать его в обычной банке? Элементарно!

Берем банку с плотно закручивающейся крышкой. Ну, можно и шейкер, если этот девайс у вас есть. Но банка годится вполне. И самое главное: уж она-то есть под рукой всегда. Кладем ложку растворимого кофе, кубик льда и ложку сахара. Заливаем буквально 50 мл холодной кипяченой водой. Потому что фраппе, как и любой другой кофе, я пью исключительно с молоком. Если вы любите без молока — то количество воды удваиваем.

Плотно закрываем нашу поллитраху. И энергично трясем в течение 30 секунд — минуты. Добавляем молоко по вкусу. Взбивать можно и сразу с молоком, я, кстати, чаще делаю именно так.

У вас получится вот такая молочно-кофейная пена — прямо как изысканный молочный коктейль с кофейным вкусом!

Наливаем в высокий прозрачный стакан. Ну или в какой придется. Пьем через трубочку (так подают греки в тавернах у пляжа). Ну или как придется, если вы на работе.

Самое главное — классический греческий фраппе готовят исключительно из растворимого кофе. Больше ни в выборе ингредиентов, ни в способе приготовления стандартов нет.

В зависимости от вашего вкуса вы можете варьировать и количество молока. Добавить больше или даже заменить его сливками. Я обычно греков просила сделать «литл шуга, литл милк» («меньше сахара, меньше молока». — Прим. AdMe.ru), и меня прекрасно понимали.