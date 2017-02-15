Простая инструкция, чтобы покупать через интернет и не бояться мошенников

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Мы очень любим смотреть фотографии из серии «Заказ по интернету: ожидания и реальность». Но вот стать одним из героев такой фотоподборки не хочет никто. AdMe.ru подготовил для вас простую инструкцию, которая поможет вам не ошибиться при выборе интернет-магазина и вывести шопинг на новый уровень.

Есть крупные интернет-магазины, чьи названия у всех на слуху. Но что делать, если вы хотите сделать заказ с какого-нибудь небольшого сайта, который видите первый раз в жизни? Заходим в раздел «Контакты». Там должна быть указана не только электронная почта и номер телефона, но также почтовый адрес (он обязателен, если магазин зарегистрирован как юридическое лицо), номера ИНН и ОГРН (для российских интернет-магазинов), номер расчетного счета, название банка, в котором открыт счет, БИК банка.

У большинства интернет-магазинов есть своя страничка с отзывами покупателей. Но сильно доверять написанному на ней не стоит: отзывы могут оказаться липовыми. Поэтому потратьте немного времени и поищите отзывы на сторонних ресурсах. Чаще всего достаточно вбить в поисковик название магазина и слово «отзывы». Но можно заняться и углубленным поиском: если у магазина есть свои страницы в инстаграме, твиттере или других социальных сетях, поищите название магазина в хештегах. Если кому-то из покупателей крупно не повезло с покупкой — вы быстро найдете его отзыв. Обратите внимание на отзывы с фото: так вы поймете, соответствует ли вид товара фотографии на сайте. Исключительно положительные отзывы на всех форумах тоже должны вас насторожить. Практика показывает, что в природе не существует магазинов, которые бы хвалили абсолютно все клиенты. Небольшая доля негатива присутствует всегда, и это нормально.

Надежный интернет-магазин всегда старается минимизировать риски клиента. Поэтому на сайте должна быть информация о гарантиях для покупателя. Защищены ли ваши персональные данные, которые потребуются для заказа? Есть ли на сайте электронное соглашение, которое вы подписываете, заключая договор на покупку? Вернут ли вам деньги, если товар окажется некачественным или пострадает при пересылке? Можно ли оплатить товар при получении? Магазины-мошенники и сайты-однодневки избегают отвечать на такие вопросы, а вот серьезные легальные магазины всегда продумывают это заранее.

Способы оплаты могут быть очень разнообразны: банковский перевод, электронные платежные системы, с помощью терминалов, банковских карт и т. д. Если покупку на сайте можно оплатить только заранее и только простой электронной системой платежей (из тех, в которых можно зарегистрироваться в два клика) — это тревожный звоночек. Сотрудничество с официальными платежными системами требует от интернет-магазинов предоставить множество документов и пройти несколько уровней проверок. Чем больше вариантов оплаты на сайте, тем безопаснее иметь с ним дело.

Если вы нашли нужную вещь по цене вдвое ниже рыночной, скорее всего, это обман. Если же продавец объясняет низкую цену нелегальным происхождением товара (контрабанда, конфискат, краденое), то уж точно связываться с ним не стоит. Это вовсе не возможность совершить выгодную сделку, а скорее вероятность самому стать жертвой мошенника.

По идее, первых 5 шагов должно хватить для проверки большинства интернет-магазинов. Можете смело заказывать нужную вещь (хотя лучше все-таки первый раз заказать наложенным платежом с оплатой при получении). Но если покупка очень дорогая и вы все еще переживаете за сохранность своих средств, есть и другие способы проверки. На этом сайте можно посмотреть, как давно и на кого зарегистрирован домен магазина. Если домен зарегистрирован недавно на частное лицо или размещается за границей — это повод задуматься.

Несложно узнать индекс цитируемости. Например, с помощью этого инструмента можно определить цитируемость многих ресурсов. Также рейтинг сайта можно узнать вот здесь (требуется регистрация). Крупный интернет-магазин покажет индекс цитируемости в несколько тысяч, в то время как у поддельного сайта он будет около нуля.

Проверьте данные о компании через сайт Федеральной налоговой службы. Для этого зайдите на сайт в раздел «Электронные сервисы», выберите пункт «Проверь себя и контрагента», вбейте ИНН или ОГРН компании. Нажмите кнопку «Искать». Так можно узнать, зарегистрирована ли компания, существует ли она сейчас, или, возможно, сайт использует данные другой организации.

Даже если вы на 100 % уверены в магазине — это еще не гарантирует, что вам понравится покупка. Чтобы избежать разочарований, проверьте следующее: Размеры товара. Фотография может искажать реальные размеры предметов. Этим часто пользуются недобросовестные продавцы. На фото товар выглядит крупным, но в описании мелким шрифтом указаны реальные размеры. Если вы после получения посылки решите вернуть деньги, вам вежливо намекнут, что стоило внимательнее читать описание.

Размерную сетку одежды. Тут дело даже не в искажении фотографий, а в подборе своего размера. У разных производителей размерные сетки могут отличаться на порядок. Не ориентируйтесь на бирки, требуйте у продавца размерную таблицу в сантиметрах и вычисляйте нужный размер по своим параметрам.

Цвета. Даже в жизни каждый человек видит цвета по-своему, а уж через экран монитора и подавно. Монитор может очень сильно исказить цвета, и то, что вам кажется малиновым, в жизни окажется коралловым. Если оттенок вещи имеет для вас принципиальное значение, попросите продавца сделать фотографию товара «вживую», чтобы иметь возможность сравнить фото на сайте и фото при естественном освещении. Это немного минимизирует риск не угадать с оттенком.

Состав. Будь то еда, одежда или даже бытовая техника, лучше внимательно изучить состав материалов, из которых изготовлена приглянувшаяся вещь. На фото трикотаж может выглядеть как шелк, пластмасса — как керамика, а телефон — как точная копия известного бренда. Но в описании и технических характеристиках чаще всего напишут правду. Ваша задача — найти ее.