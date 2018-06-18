Вещи, которые спасут вам жизнь, когда кажется, что все пропало

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Мы беспомощны без наших гаджетов, согласитесь. Начинаем паниковать, когда у нас садится телефон или пропадает интернет. А оказавшись в опасной ситуации, когда счет идет на секунды, приходится действовать быстро, не совершать ошибок и надеяться только на себя.

Чтобы вы были готовы буквально ко всему, AdMe.ru расскажет про навыки и хитрости, которые спасут жизнь в нереально сложной ситуации.

1. Как правильно развести огонь

Первое, что нужно сделать, оказавшись в диких условиях, — развести огонь. Но не все знают, как это правильно делать, теряя драгоценное время. Костер состоит из 3 частей. Трут — сухие, тонкие ветки толщиной с грифель карандаша и длиной с кисть руки. Вам нужно столько трутовика, чтобы его можно было охватить пальцами обеих рук.

— сухие, тонкие ветки толщиной с грифель карандаша и длиной с кисть руки. Вам нужно столько трутовика, чтобы его можно было охватить пальцами обеих рук. Растопка — более крупные ветки толщиной с палец и длиной с предплечье. Нужно собрать достаточно хвороста, чтобы заполнить охапку двух рук.

— более крупные ветки толщиной с палец и длиной с предплечье. Нужно собрать достаточно хвороста, чтобы заполнить охапку двух рук. Топливо — древесина, которая позволит гореть костру долго. Ветки должны быть толщиной с ваше запястье или чуть толще. Сломайте их так, чтобы длина была равна длине вашей руки. Сначала сложите трут в форме палатки и подожгите его. Затем уложите так же растопку и постепенно, по одной ветке подкладывайте топливо. Такой костер долго горит и даст хорошие угли для приготовления пищи.

2. Самодельный инструмент

Если под рукой нет инструментов для постройки убежища, то их можно сделать самому. Чтобы сделать молот, возьмите небольшую и свежую ветку. Расщепите ее на 1/3, поместив в расщелину плоский, но крепкий камень. Затем закрепите веревкой или прутом снизу и сверху. Вы можете сделать одну часть камня плоской и использовать как молот для установки палатки или шалаша. А другую — острой, для рубки веток или в качестве защиты.

3. Автоматическая удочка

Рыба — самая доступная пища в такой ситуации, но ее для начала нужно поймать. Для этого можно сделать автоматическую удочку. Как делать: найдите возле воды небольшое молодое деревце. Вбейте возле него спусковой крючок, состоящий из двух деревянных клиньев, зацепленных друг за друга. Наклоните деревце и привяжите его верхушку к верхнему клину. Туда же прикрепите веревку с крючком и наживкой. Когда рыба схватит наживку, ловушка сработает и выкинет рыбу на берег.

4. Как приманить червей

Но, перед тем как приступить к ловле рыбы, нужно найти наживку. Для этого есть трюк, которым рыболовы пользуются много десятков лет. Найдите влажный грунт или переверните гнилое поваленное дерево. Возьмите 2 палки: одну воткните в землю, а второй начинайте совершать пилящие движения по первой. Через 2–3 минуты на поверхность вылезут дождевые черви — ваша наживка для ловли рыбы. Черви вылезают наружу, потому что воспринимают шум за приближение крота. То же самое происходит во время дождя, когда капли вызывают похожие вибрации.

5. Сделайте гарпун

Если у вас нет приспособлений для ловли рыбы, то остается сделать гарпун. Найдите не слишком сухой, длинный и прочный стебель. Расщепите его кончик на 4 части. Заточите получившиеся зубья ножом или камнем и закрепите при помощи прута или веревки. Теперь можно легко поймать рыбу на мелководье.

6. Как правильно чистить рыбу

После того как рыба поймана, ее нужно освежевать, и сделать это можно всего в несколько движений без хлопот и грязи. Вымойте рыбу и удалите все плавники. Затем введите кончик ножа в анальное отверстие и сделайте разрез по направлению к голове. Не погружайте нож глубоко, чтобы не повредить внутренности.

Дорезав до верхней челюсти, разделите костистую часть между передними плавниками. Придерживая челюсть рыбы, возьмите за передние плавники и отдерните их назад. Теперь осталось только удалить внутренности, голову с жабрами и хвост.

7. Как определить животного по его следу

Для охоты или в качестве защиты от хищников будет полезно знать следы диких зверей. Отпечатки лап этих животных легко заметить на мокром грунте или на примятой траве.

8. Какой вид костра выбрать

Поддерживать огонь может быть сложно, если вы используете неправильную кладку дров. Есть несколько основных укладок, и в зависимости от ситуации нужно выбирать, какой костер вам подойдет. Шведское огненное бревно. Такой костер горит до 5 часов и хорошо подходит для приготовления пищи, но слабо освещает местность.

Такой костер горит до 5 часов и хорошо подходит для приготовления пищи, но слабо освещает местность. Типи. Самый быстроразгорающийся костер, который обеспечивает много тепла и света, но не подходит для ветреной погоды.

Самый быстроразгорающийся костер, который обеспечивает много тепла и света, но не подходит для ветреной погоды. Звезда. Хорошо подходит для приготовления пищи, а угли тлеют очень долго. Но если неправильно собрать, то такой костер сложно разжечь.

Хорошо подходит для приготовления пищи, а угли тлеют очень долго. Но если неправильно собрать, то такой костер сложно разжечь. Худой. Одно толстое бревно поддерживает все остальные. Такой костер устойчив к плохой погоде и не разваливается. Но горит он не так интенсивно.

Одно толстое бревно поддерживает все остальные. Такой костер устойчив к плохой погоде и не разваливается. Но горит он не так интенсивно. Платформа. Укладка бревен друг на друга решеткой. Идеален для готовки, но нужны очень сухие и толстые ветки.

Укладка бревен друг на друга решеткой. Идеален для готовки, но нужны очень сухие и толстые ветки. Бревенчатый домик. Горит стабильно и не требует особого ухода. Но требует умения правильно уложить дрова, так чтобы они не раздавили огонь.

9. Дакотский очаг

Дакотский очаг — это скрытый земляной костер, который спасал людей столетиями. Он требует мало дров, защищен от плохой погоды и дает максимально возможное количество жара. Все, что нужно сделать, это выкопать яму глубиной 10–12 см и положить туда древесину. Затем выкопать еще одну яму под углом, которая будет обеспечивать очаг воздухом. Такой костер стоит копать возле дерева, чтобы рассеять дым. А в конце тлеющие угли можно просто засыпать, не боясь устроить пожар.

10. Обозначения пути

В дикой местности очень легко заблудиться. Поэтому будет полезно запомнить самые распространенные обозначения, которые помогут найти дорогу или предупредить об опасности других людей.

11. Как сделать укрытие для ночлега

Если вам выпало испытание заночевать в лесу, а палатки нет, то придется сделать укрытие. Постройте каркас, используя одну большую ветку и две маленьких Y-образных. Убедитесь, что в будущем укрытии вы сможете лежать. Покройте землю 15—25-сантиметровым слоем сухих листьев, веток и травы. Этот сохранит тепло.

По бокам каркаса разместите прочные палки, затем набросайте несколько слоев разветвленных веток. И наконец, покройте слоем листвы, придавив сверху еще ветками. Забравшись внутрь, закройте проход. В таком шалаше можно спать, не боясь замерзнуть.

12. Как правильно зашивать рану

Если вы поранились, то в стандартной аптечке есть специальная нить и изогнутая игла, чтобы зашить рану. Но далеко не все умеют правильно это делать. Видов стежков для разных ран много, но, чтобы оказать быструю помощь, достаточно знать хотя бы один.

13. Как вправить вывихнутую руку

Вывихи — самая распространенная травма. Если вовремя не вправить конечность, то может возникнуть мышечный спазм. Кому-то: положите человека на землю и упритесь ногой (без обуви) в подмышку. Плотно обхватите запястье и начинайте тянуть вдоль его тела, пока не услышите щелчок. Не делайте это резко, как показывают в фильмах, так можно повредить нервы, мышцы и сухожилия. Себе: лягте лицом вниз на возвышенную поверхность, такую как бревно. Привяжите к руке груз весом 5–10 кг. Через 15–20 минут в таком положении плечо должно встать на место. Вправленную конечность стоит зафиксировать минимум на 5 часов.