Прически на каждый день для тех, кто мечтает мыть волосы раз в неделю

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Мыть голову раз в неделю и при этом ежедневно оставаться на высоте — мечта многих девушек. Казалось бы, это невозможно, но даже американская актриса Ким Кардашьян утверждает, что следует этому правилу на протяжении многих лет.

Редакция AdMe.ru готова поделиться ценными советами от профессионалов, которые помогут девушкам каждый день выглядеть по-новому. Так что рекомендуем и вам взять все эти правила на вооружение.

Понедельник

В понедельник моем голову. Перед тем как пойти в душ, можете сделать маску из глины, которую можно смешать с витаминами A и E. Добавьте в смесь воды и нанесите ее на кожу головы, оставив на 20–30 минут. После этого вымойте голову шампунем, на чистые волосы нанесите бальзам. В конце мытья можете ополоснуть волосы витаминным коктейлем, который к тому же поможет дольше сохранить прическу свежей. Он готовится из 2 стаканов теплой воды и 1 столовой ложки лимонного сока. Такой «лимонад» рекомендуется выливать тонкой струйкой, одновременно массируя свободной рукой корни. Полезный совет. Как можно реже трогайте волосы руками. Кожный жир с рук переходит на ваши локоны, мгновенно загрязняя их.

В понедельник следует отдать предпочтение простой прическе без укладочных средств и резинок. Ну а вечером расчесываем волосы и ложимся спать.

Вторник

Измените свой образ, сделав пробор в непривычном месте (см. видео). Так, если ваш пробор слева, проведите его справа. Выполнять эту процедуру следует обратной стороной плоской расчески с острым кончиком. Полезный совет. Помните о том, что расческу нужно держать в чистоте. Для очищения пластмассовой расчески используйте шампунь, а для деревянной — едва теплую воду.

Оригинальным станет и пробор в виде зигзага (см. видео), сделать который не составит особого труда. Помимо того что этими простыми трюками вы придадите своему образу сексуальность, они же помогут дольше сохранить ваши волосы свежими. Дело все в том, что именно в месте привычного пробора корни волос быстро засаливаются, а пробор в непривычной области позволит приподнять их и убережет от быстрого пачкания.

Среда

В среду стоит обратиться за помощью к стайл-пудре, которая по своей консистенции напоминает тальк. С ее помощью вы сможете добиться прикорневого объема. Нанесите средство на кончики пальцев и вотрите его в кожу и корни волос. В середине недели следует выбрать прическу на основе плетений, например косу-жгут. Она смотрится довольно оригинально, но выполняется просто (см. видео).

Хорошим выбором станет ажурная коса. В ее основу кладется любая техника плетения косы: от классической русской до датской. Однако каждую последующую сплетенную прядь нужно немного вытягивать. Такие прически хорошо смотрятся на послушных и блестящих волосах, которыми они будут на третий день. Ложимся спать, не расплетая косу, но немного ослабив ее.

Четверг

В четверг обрабатываем волосы сухим шампунем, обращая особое внимание на Т-область, которая загрязняется быстрее всего (она начинается с лобной части и продолжается по пробору). Альтернативой сухому шампуню станет тальк, брюнеткам его нужно будет вычесать с особой тщательностью. Если ваши волосы прошлой ночью были убраны в косу, распустив их наутро, вы увидите множество изломов, которые и станут главными элементами в прическе четверга.

Вы можете оставить волосы распущенными или же сделать оригинальную прическу-узелок. Для этого разделите волосы на две равные части, соедините их между собой нетугим двойным узелком, оставив пару локонов у лица. Закрепите полученный хвост резинкой. Полезный совет. Не забывайте об особом уходе за волосами летом. Во избежание их повреждения на солнце используйте специальные средства с защитой от лучей UVA и UVB, а также шампуни и бальзамы с такой же маркировкой.

Пятница

В пятницу стоит остановить свой выбор на конском хвосте с начесом. Для этого вам необходимо брать волосы по небольшой пряди и начесывать их у самых корней против роста волос. Если вы обладательница волос средней длины, следует двигаться от корней к середине, если же у вас длинные локоны, делайте начес у самых корней.

Большой популярностью сегодня пользуется хвост-гирлянда, одна из любимых причесок голливудских звезд. Вам просто нужно перетянуть волосы резинками по всей длине через одинаковое расстояние. Особенно хорошо прическа смотрится с челкой. Полезный совет. Если у вас секущиеся кончики, обратите внимание на продукцию, в состав которой входит пчелиный воск, или же сделайте свой выбор в пользу арганового масла.

Суббота

В субботу примерьте на себя игривый образ — украсьте голову небрежным пучком (см. видео). Для этого уберите волосы в хвост, затем скрутите его в жгут и обвяжите вокруг основания хвоста. Получившуюся прическу закрепите шпильками.

Если вы хотите подчеркнуть прической свою оригинальность, сделайте две гульки по бокам (см. видео). Хотите получить небрежные пучки? Воздержитесь от использования укладочных средств и даже расчески.

Воскресенье

Воскресенье — время прически в стиле пин-ап. Распустите волосы и повяжите вокруг головы платок. Вы можете использовать платок как тюрбан, как косынку и повязку. Вот и все — легкий летний образ готов!