Предельно простой способ снять отек лица. За 2 минуты

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

После 30 отеки начинают досаждать все чаще. Иногда они являются симптомом серьезных заболеваний , но в большинстве случаев появляются из-за солей, которые с возрастом накапливаются в организме, или из-за нарушений венозного и лимфатического оттоков. Если, проснувшись утром, вы обнаружили, что ваши веки припухли и под глазами образовались мешки, то, скорее всего, причина этого кроется в нарушении венозного оттока из полости черепа.

AdMe.ru покажет, как с помощью простого 2-минутного упражнения восстановить циркуляцию крови и избавиться от отека в области глаз.

Почему опухают глаза?

Припухшие веки, как правило, говорят о том, что отток крови затруднен: жидкость своевременно не выводится организмом и скапливается в области глаз. Чтобы понять причину этого затруднения, углубимся в анатомию.

Как известно, венозный отток из полости черепа осуществляется через яремные вены, которые проходят через яремные отверстия. Эти отверстия находятся в основании черепа и образуются вырезкой височной кости и отростком затылочной кости. Во время сильного напряжения височных и жевательных мышц лица (например, когда мы, нервничая, сжимаем зубы) височная кость наклоняется вперед и яремное отверстие сдавливается. Соответственно, диаметр вены уменьшается и отток крови замедляется.