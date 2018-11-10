Пост из серии «Как это сделано» для тех, кто хочет знать чуточку больше
Документальная научная телепрограмма «Как это работает» (How It’s Made) выходит на канале Discovery почти 18 лет. За это время она обрела огромную армию поклонников, и если вы причисляете себя к ним, то вам будет интересно узнать и увидеть, как, к примеру, создаются воланчики и мочалки для купания или как стригут овец.
AdMe.ru покажет, как производятся простые на первый взгляд вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
Так нарезается готовая печатная продукция
Так продевается спиральная пружина на тетради / блокноты
Так вырезаются круглые стекла
Так куклам вшиваются волосы
Так собирают листья чая
Так вышивается логотип Lacoste
Так делают макароны
Автоматическая покраска бордюров
Так создают декоративные элементы на зданиях
А таким незатейливым способом делают мочалки для купания
Так производятся тазы и огромные кастрюли
Так наносят надпись STOP
Так изготавливаются топоры
Так печатаются узоры на текстиле
Так производят воланчики
Кропотливый процесс создания скульптуры из цельного куска мрамора
Вы когда-нибудь видели, как стригут овец?
Фото на превью Hipser / reddit