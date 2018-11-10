Пост из серии «Как это сделано» для тех, кто хочет знать чуточку больше

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Документальная научная телепрограмма «Как это работает» (How It’s Made) выходит на канале Discovery почти 18 лет. За это время она обрела огромную армию поклонников, и если вы причисляете себя к ним, то вам будет интересно узнать и увидеть, как, к примеру, создаются воланчики и мочалки для купания или как стригут овец.