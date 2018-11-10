Пост из серии «Как это сделано» для тех, кто хочет знать чуточку больше

Документальная научная телепрограмма «Как это работает» (How It’s Made) выходит на канале Discovery почти 18 лет. За это время она обрела огромную армию поклонников, и если вы причисляете себя к ним, то вам будет интересно узнать и увидеть, как, к примеру, создаются воланчики и мочалки для купания или как стригут овец.

AdMe.ru покажет, как производятся простые на первый взгляд вещи, которыми мы пользуемся каждый день.

Так нарезается готовая печатная продукция

Так продевается спиральная пружина на тетради / блокноты

Так вырезаются круглые стекла

Так куклам вшиваются волосы

Так собирают листья чая

Так вышивается логотип Lacoste

Так делают макароны

Автоматическая покраска бордюров

Так создают декоративные элементы на зданиях

А таким незатейливым способом делают мочалки для купания

Так производятся тазы и огромные кастрюли

Так наносят надпись STOP

Так изготавливаются топоры

Так печатаются узоры на текстиле

Так производят воланчики

Кропотливый процесс создания скульптуры из цельного куска мрамора

Вы когда-нибудь видели, как стригут овец?

Фото на превью Hipser / reddit

20 На склад!
7 Комментарии
  • 10 ноября 2018
  • 7
  • 13601

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!