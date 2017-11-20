Посмотрите, какие ошибки в макияже испортят лицо, даже если оно мировой шедевр

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Каждая женщина — это произведение искусства. И когда мы наносим себе макияж, то как бы превращаемся в художника, который творит. Чтобы результат нашего творения был действительно крутым, надо помнить о некоторых правилах макияжа, чтобы не превратить шедевр в антишедевр. AdMe.ru предлагает ознакомиться с такими примерами. Делитесь с нами своими вариантами безупречного макияжа, а то и ошибками.

1. Очень много хайлайтера

Хайлайтер используют для того, чтобы придать коже естественное сияние (ключевое слово — естественное,). Чтобы добиться такого результата и не соперничать блеском со звездами, наносите слегка переливающийся хайлайтер объемной кистью. И будет очень красиво.

2. Темный тональный крем на лице

Чтобы избежать эффекта маски на лице (конечно, если вы не на Венецианском карнавале), мы рекомендуем подбирать тональное средство тон в тон к коже или чуточку светлее. Слишком темный оттенок делает кожу старше и смотрится неестественно. А нам этого точно не надо. И не забывайте про шею и зону декольте — цвет все-таки должен совпадать.

3. Два акцента в макияже

Хоть некоторые визажисты даже рекомендуют делать два акцента в макияже, но оставим это дело профессионалам. Нам же все-таки стоит выбрать что-то одно. Или губы, или глаза. Особенно визажистов раздражает красная помада и тени в зелено-голубой цветовой гамме, ах да, еще много-много блесток и перламутра. Как же без этого. Не надо так.

4. Ошибки в контурировании

Много белого цвета под глазами создает эффект отека, а рыжий цвет самого контуринга вместо подчеркивания скул создает ощущение рыжих полос на лице. Такое гармонично смотрится только на тигрицах, а нам же, людям, не стоит подбирать такой вариант. Используйте цвета, максимально естественные, приближенные к цвету вашей кожи, и все будет хорошо.

5. Нерастушеванный контур губ

Nude-макияж — дело тонкое, и если переборщить с нежным образом, то можно перекрыть естественную красоту или превратиться в бледную поганку. Особенно странно смотрятся губы, накрашенные тональным кремом. Этот прием добавляет образу болезненности и очень сушит нежную кожу. Лучше остановиться на выборе губной помады с оттенком, подходящим именно вам, который не сливается с цветом кожи. И помните о контуре: он не должен быть виден. К тому же если вы наносите контур больше ваших губ, то рискуете ходить с шикарными нарисованными усиками. Брр...

6. Черные нарисованные брови и паучьи ресницы

Карандаши для бровей лучше использовать на тон светлее природного цвета. А еще лучше использовать не карандаш, а специальные тинты или тени, чтобы образ был не агрессивен или того хуже. И лучше забыть про слипшиеся ресницы. Это смотрится крайне не эстетично, что бы нам ни доказывали новомодные тренды. Оставим это для подиумов.

7. Неправильный Smoky eyes

Если хочется покрасоваться дымчатыми глазами, но не превратиться в енота, то стоит избегать толстой подведенной линии, перебором с тенями и сильного выхода стрелки за внешний край ресниц. Не забывайте наносить тон на лицо после того, как накрасили глаза, иначе можно оставить еще и следы теней под глазами, а женщины-панды сейчас не в моде.

8. Неправильный макияж глаз

Тени, которые подобраны тон в тон к цвету глаз, да еще и с тщательно прорисованной внешней складкой века (в сленге визажистов называется «копыто»), делают макияж безвкусным и лишают возможности выделить красоту глаз. Тщательно все растушевывайте, чтобы не было резких переходов от цвета к цвету, и выбирайте цветовую гамму под ваш цвет глаз. Например, зеленоглазым хорошо подходят фиолетовые оттенки.

9. Кукольный макияж

Эффект кукольного макияжа достигается белыми тенями, контуром на глазах и яркой помадой в сочетании с розовыми румянами. Но лучше не сочетать его с темной кожей и не использовать в обычной жизни. Иначе вы рискуете выглядеть очень неестественно и даже пугающе. Конечно, если вам 15 или вы собираетесь на тематическую вечеринку, то такой макияж будет самое то, особенно если выкрикнуть «Мама» и резко вскочить.

10. Яркие румяна с четкими границами

При использовании румян очень важно помнить о хорошей растушевке, чтобы не было четкой линии, также не стоит забывать, что цвет не должен быть очень ярким. Свекла на щеках уже не в моде лет 300 примерно.