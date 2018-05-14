10 фотографий, на которых не сразу понятно, где мама, а где дочка

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Как только у нас рождаются дети, мы начинаем о них заботиться гораздо больше, чем о себе, даже не замечая, как быстро седеют волосы, появляются морщины, а на весах прибавляются лишние килограммы. Однако некоторые мамы доказали, что можно выглядеть прекрасно в любом возрасте и ни в чем не уступать своим юным дочерям, а служить для них отличным примером.

Мы в AdMe.ru собрали самые впечатляющие фотографии, на которых практически невозможно отличить, где немолодая мама, а где ее юная дочь.

10. Анна Нистром и ее мама

Анна — популярный блогер из Швеции. Ей 26 лет, и она работает персональным фитнес-тренером. Ее маме уже за 40, но выглядят они вместе как две сестрички.

9. Эмбер Ле Бон и ее мама Ясмин

Эмбер — известная фотомодель из Англии, старшая из 3 дочерей вокалиста группы Duran Duran Саймона Ле Бона и популярной модели Ясмин Ле Бон. Эмбер в этом году исполнится 29 лет, а ее звездной маме 54.

8. Анна Диното и ее мама Майя Илана

На снимке дочке Анне 14 лет, а ее маме, которая скорее похожа на старшую сестру, чуть больше 30.

7. Соня и ее мама Вера Брежнева

Соня — дочка популярной российской певицы и актрисы Веры Брежневой. Известно, что Соне недавно исполнилось 17 лет, а ее прекрасной маме сейчас всего 36. Хотя на общих снимках они выглядят как лучшие подруги, которым не дашь больше 25.

6. Ава Филлипп и ее мама Риз Уизерспун

Ава — 18-летняя дочь голливудской звезды Риз Уизерспун (42 года) от первого брака с актером Райаном Филлиппом. На всех фото видно, что дочка — точная мамина копия, которая наверняка еще громко заявит о себе в мире моды или кино.

5. Шанис Хейрстон и ее мама Эвелин Лосада

Шанис 24 года, она блогер, фотомодель и участница реалити-шоу. Девушка пошла по стопам своей матери Эвелин (42 года), которая является звездой американского телевидения, моделью и начинающей писательницей.

4. Румер Уиллис и ее мама Деми Мур

Румер 29 лет, она американская актриса, но больше Румер известна скорее благодаря своим звездным родителям. Ее папа — неподражаемый Брюс Уиллис, а мама — несравненная Деми Мур, которой в этом году исполнится 56 лет.

3. Полина Максимова и ее мама Светлана Максимова

Полина, в свои 28 лет уже достаточно популярная звезда российского театра и кино, телеведущая, выросла в актерской семье Владимира и Светланы (Ланы) Максимовых. Ее знаменитой маме 53 года, но на фото они выглядят практически ровесницами.

2. Навья Навели Нанда и ее мама Швета Баччан Нанда

like mother like daughter!

Shweta Nanda Bachchan with her daughter Navya Naveli Nanda. pic.twitter.com/spwptwgZuy — B4U (@THEOFFICIALB4U) August 7, 2017

Навья и Швета из известной и очень влиятельной индийской семьи. 21-летняя дочка является звездой Болливуда, а мама, которой недавно исполнилось 44 года, работает журналистом на телевидении, успешна в модельном бизнесе и сегодня пробует себя в качестве автора романов.

1. Имани Эванс и ее мама Сьюзан

Имани сейчас 26 лет, и она вместе со своей мамой Сьюзан, которой совсем скоро исполнится 50, работает на телевидении в Великобритании, а также обе они ведут собственные популярные блоги.

А вы тоже похожи со своей мамой как две капли воды?