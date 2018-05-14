10 фотографий, на которых не сразу понятно, где мама, а где дочка
Как только у нас рождаются дети, мы начинаем о них заботиться гораздо больше, чем о себе, даже не замечая, как быстро седеют волосы, появляются морщины, а на весах прибавляются лишние килограммы. Однако некоторые мамы доказали, что можно выглядеть прекрасно в любом возрасте и ни в чем не уступать своим юным дочерям, а служить для них отличным примером.
Мы в AdMe.ru собрали самые впечатляющие фотографии, на которых практически невозможно отличить, где немолодая мама, а где ее юная дочь.
10. Анна Нистром и ее мама
Анна — популярный блогер из Швеции. Ей 26 лет, и она работает персональным фитнес-тренером. Ее маме уже за 40, но выглядят они вместе как две сестрички.
9. Эмбер Ле Бон и ее мама Ясмин
Эмбер — известная фотомодель из Англии, старшая из 3 дочерей вокалиста группы Duran Duran Саймона Ле Бона и популярной модели Ясмин Ле Бон. Эмбер в этом году исполнится 29 лет, а ее звездной маме 54.
8. Анна Диното и ее мама Майя Илана
На снимке дочке Анне 14 лет, а ее маме, которая скорее похожа на старшую сестру, чуть больше 30.
7. Соня и ее мама Вера Брежнева
Соня — дочка популярной российской певицы и актрисы Веры Брежневой. Известно, что Соне недавно исполнилось 17 лет, а ее прекрасной маме сейчас всего 36. Хотя на общих снимках они выглядят как лучшие подруги, которым не дашь больше 25.
6. Ава Филлипп и ее мама Риз Уизерспун
Ава — 18-летняя дочь голливудской звезды Риз Уизерспун (42 года) от первого брака с актером Райаном Филлиппом. На всех фото видно, что дочка — точная мамина копия, которая наверняка еще громко заявит о себе в мире моды или кино.
5. Шанис Хейрстон и ее мама Эвелин Лосада
Шанис 24 года, она блогер, фотомодель и участница реалити-шоу. Девушка пошла по стопам своей матери Эвелин (42 года), которая является звездой американского телевидения, моделью и начинающей писательницей.
4. Румер Уиллис и ее мама Деми Мур
Румер 29 лет, она американская актриса, но больше Румер известна скорее благодаря своим звездным родителям. Ее папа — неподражаемый Брюс Уиллис, а мама — несравненная Деми Мур, которой в этом году исполнится 56 лет.
3. Полина Максимова и ее мама Светлана Максимова
Полина, в свои 28 лет уже достаточно популярная звезда российского театра и кино, телеведущая, выросла в актерской семье Владимира и Светланы (Ланы) Максимовых. Ее знаменитой маме 53 года, но на фото они выглядят практически ровесницами.
2. Навья Навели Нанда и ее мама Швета Баччан Нанда
like mother like daughter!— B4U (@THEOFFICIALB4U) August 7, 2017
Shweta Nanda Bachchan with her daughter Navya Naveli Nanda. pic.twitter.com/spwptwgZuy
Навья и Швета из известной и очень влиятельной индийской семьи. 21-летняя дочка является звездой Болливуда, а мама, которой недавно исполнилось 44 года, работает журналистом на телевидении, успешна в модельном бизнесе и сегодня пробует себя в качестве автора романов.
1. Имани Эванс и ее мама Сьюзан
It's a wrap! Photoshoot complete with @MaddSusan 👭 #MADD pic.twitter.com/AYgjQQdYWl— TSUNAMI IMANI (@MaddImani) June 25, 2015
Имани сейчас 26 лет, и она вместе со своей мамой Сьюзан, которой совсем скоро исполнится 50, работает на телевидении в Великобритании, а также обе они ведут собственные популярные блоги.
А вы тоже похожи со своей мамой как две капли воды?
Фото на превью ververa/instagram, rumerwillis/instagram