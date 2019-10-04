Люди из разных уголков планеты рассказали, во сколько обойдется медицинская помощь в их стране. Разнообразие цен поражает

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Пианист, который называет себя Лорд Винетейро, рассказал подписчикам своего канала на YouTube, как он сломал большой палец левой руки. В Бразилии срочная консультация у врача обошлась ему в $ 75, еще $ 35 ушли на рентген и перевязку. Такие цены показались мужчине несколько завышенными, и он решил узнать у людей из других стран, во сколько обошлась бы скорая медицинская помощь в их месте проживания. Этот вопрос задел его подписчиков за живое, и ответы в комментариях посыпались, как из рога изобилия.

AdMe.ru решил, что эта информация может быть полезной и интересной для наших читателей. И собрал наиболее любопытные комментарии пользователей.

В Германии платят 15 % от доходов государству, в Дании — 45 %, благодаря этому услуги врача бесплатны

Во многих странах лечение для граждан не стоит ни копейки, поскольку его оплачивает государство из налогов. В Германии это бесплатно, потому что вы выплачиваете около 15 % от своего дохода за медицинское обслуживание. © Matthias Max

Венгрия: если вы вносите ежемесячную плату за обслуживание ($ 20), то все бесплатно. © Erik Dobra

В Дании, откуда я родом, если вы сломаете себе кисть или предплечье, лечение бесплатно, потому что мы платим больше налогов, чем другие. © IMzDafReak В Дании жители действительно выплачивают одну из максимальных налоговых ставок — 45 % от своих доходов. Но это не мешает им оставаться одними из наиболее счастливых людей в мире.

В других европейских странах первая помощь при травме может обойтись как в € 20, так и в € 500

В государствах Азии и в экзотических странах и цены не всегда низкие, и риски для здоровья велики

А вот так выглядят расценки на медицинские услуги в других странах мира. Наиболее интересная ситуация сложилась в Сингапуре, где, с одной стороны, врачебная помощь стоит недорого, а с другой — можно получить роскошное обслуживание, если заплатить дополнительно. В Иране полное медицинское обслуживание составило бы не больше $ 50. © cEpicSaga S

В Индии вы можете пройти курс лечения максимум от $ 5 до $ 25. В лучшем госпитале гонорар врачу составит от $ 3 до $ 10, рентгенография и другие анализы — до $ 10, а повязку, вероятно, сделают бесплатно или примерно за $ 3. © Hemant Sharma

В Сингапуре МРТ стоит около $ 500. © Alex Rex

В Тайване первая помощь стоит около $ 6,6. © 陳珂磊

В Мексике это почти всегда бесплатно, если вы не слишком облажались и не нуждаетесь в очень большой помощи (к примеру, из-за операций, некоторых лекарств и так далее), а также если вы мексиканец. А для иностранца лечение будет стоить около $ 100 у частного врача. © BlackSix

Мрачные, как ритуалы вуду, перспективы рисует пользователь из Южной Африки: Общение со специалистом-медиком стоит около $ 80 в час. Врач общей практики — $ 56. МРТ головного мозга обойдется в сумму около $ 700. Рентген — не знаю. Государственные больницы дешевле, но там можно умереть — либо от слишком долгого ожидания, либо от самой процедуры. © Jonathan Wright

Небогатые американцы ездят лечиться в Мексику, а состоятельные канадцы — в Штаты

А дороже всего медицинская помощь обойдется в США. Пользователь с ником Otto Pereira пожаловался на то, что ему пришлось заплатить $ 1 605 за лечение зуба, при том что он, будучи студентом, получает не более $ 930 в месяц. По этому поводу очень эмоционально высказался пользователь PTA Weston: Я пошел в отделение неотложной помощи по поводу боли в спине. Компьютерная томография — $ 7 500, плата за 5-минутную консультацию доктора — $ 1 700, капельницы — $ 2 000, общий счет в $ 11 200! Если вы посетите США, не травмируйтесь. Уж лучше получить травму в Бразилии!

Многие американцы, особенно те, что живут на границе с Мексикой, отправляются в эту страну для получения врачебной помощи. Медицина в Мексике находится на высоком уровне, а цены ниже: многие процедуры стоят в 3 раза дешевле, а счета за стоматологические услуги и пластическую хирургию (наиболее популярные направления) вообще ниже в 4–5 раз. А состоятельные канадцы, наоборот, едут лечиться в Штаты. Ведь несмотря на то, что 70 % медицинских расходов оплачиваются из государственной страховки, почти каждому 5-му канадцу приходится ждать плановой операции по 4–5 месяцев. Мы платим примерно вдвое больше налогов по сравнению с Америкой. Я почти никогда не посещал доктора, но все равно плачу за медицинское обслуживание, которого даже не получаю. Причина, по которой богатые канадцы едут в Америку за лечением, — это быстрый результат. © Peter Njeim

Страны, где можно обойтись без страховки

Впрочем, некоторым пользователям сравнение цен явно подняло настроение: О, я только что нашел преимущество жизни в России — бесплатная медицина! © Юрий Каневский

Я итальянец, я сломал ногу и перенес 3 операции. Сейчас я каждую неделю езжу в больницу за лекарствами. Мне не приходится платить ни одного евро. © Thekiller 98

Я австралиец, прием — бесплааатно. © Fortnite_Minecraft _More_HD

Ну а несколько стран, судя по всему, с особой лояльностью относятся к туристам. Туда можно спокойно отправляться без страховки, не опасаясь, что вам придется серьезно потратиться в случае непредвиденных обстоятельств. В Словении скорая помощь бесплатна для всех! За медицинское обслуживание вы платите ежемесячно около 10–15 % от своих доходов, но оно остается бесплатным даже для людей из других стран! © Double T

Добро пожаловать в Россию! Медицинское обслуживание бесплатно для всех, даже для иностранцев. © Анна Зенкина

Лечение бесплатно для всех (испанцев или нет) в Испании. © Mario Таким образом, в некоторых странах, например в США или Канаде, без страховки не обойтись. А по Любляне можно гулять, не переживая о медицинских расходах.

Бонус

«Набор американского врача. Включает: стетоскоп, счет на $ 98 000».