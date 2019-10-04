Люди из разных уголков планеты рассказали, во сколько обойдется медицинская помощь в их стране. Разнообразие цен поражает
Пианист, который называет себя Лорд Винетейро, рассказал подписчикам своего канала на YouTube, как он сломал большой палец левой руки. В Бразилии срочная консультация у врача обошлась ему в $ 75, еще $ 35 ушли на рентген и перевязку. Такие цены показались мужчине несколько завышенными, и он решил узнать у людей из других стран, во сколько обошлась бы скорая медицинская помощь в их месте проживания. Этот вопрос задел его подписчиков за живое, и ответы в комментариях посыпались, как из рога изобилия.
AdMe.ru решил, что эта информация может быть полезной и интересной для наших читателей. И собрал наиболее любопытные комментарии пользователей.
В Германии платят 15 % от доходов государству, в Дании — 45 %, благодаря этому услуги врача бесплатны
Во многих странах лечение для граждан не стоит ни копейки, поскольку его оплачивает государство из налогов.
- В Германии это бесплатно, потому что вы выплачиваете около 15 % от своего дохода за медицинское обслуживание. © Matthias Max
- Венгрия: если вы вносите ежемесячную плату за обслуживание ($ 20), то все бесплатно. © Erik Dobra
- В Дании, откуда я родом, если вы сломаете себе кисть или предплечье, лечение бесплатно, потому что мы платим больше налогов, чем другие. © IMzDafReak
В Дании жители действительно выплачивают одну из максимальных налоговых ставок — 45 % от своих доходов. Но это не мешает им оставаться одними из наиболее счастливых людей в мире.
В других европейских странах первая помощь при травме может обойтись как в € 20, так и в € 500
В Европе цены поражают разнообразием. По словам jakob hole, медобслуживание в Норвегии бесплатно, так как жители выплачивают определенную сумму правительству. Не придется ничего платить и жителям Великобритании, хотя около 10 % из них все же покупают частную страховку на медсервис.
- У меня было нечто подобное в Австрии: лыжная травма, сломал палец. Доктор сделал рентген и наложил гипс: € 500. © Jakob Haastert
- В Польше прием врача стоит от $ 10 до $ 25. © SeabreadLIVE
- Рентген в Польше вы получите бесплатно. Но ждать 2 года. © Buka
- Во Франции хорошо, что те € 75, которые вы должны заплатить за специалиста (€ 25 за врача общего профиля), и € 70–100 за рентген позже окупаются страховкой. © Seth’s Games
- В Бельгии — € 20 за первую помощь + рентген. © Olivia de Schaetzen
- В Швеции посещение пункта первой помощи стоит $ 25. Медицинское обслуживание бесплатно для детей до 18 лет и взрослых старше 85 лет. © Devin Lind
- Греция. Я: «Доктор, я сломал ногу в двух местах». Доктор: «Ах, что я могу сказать? Не ходите в эти два места снова. С вас € 50». © Κωνσταντίνος Τσεκούρας-Σταμούλης
В государствах Азии и в экзотических странах и цены не всегда низкие, и риски для здоровья велики
А вот так выглядят расценки на медицинские услуги в других странах мира. Наиболее интересная ситуация сложилась в Сингапуре, где, с одной стороны, врачебная помощь стоит недорого, а с другой — можно получить роскошное обслуживание, если заплатить дополнительно.
- В Иране полное медицинское обслуживание составило бы не больше $ 50. © cEpicSaga S
- В Индии вы можете пройти курс лечения максимум от $ 5 до $ 25. В лучшем госпитале гонорар врачу составит от $ 3 до $ 10, рентгенография и другие анализы — до $ 10, а повязку, вероятно, сделают бесплатно или примерно за $ 3. © Hemant Sharma
- В Сингапуре МРТ стоит около $ 500. © Alex Rex
- В Тайване первая помощь стоит около $ 6,6. © 陳珂磊
- В Мексике это почти всегда бесплатно, если вы не слишком облажались и не нуждаетесь в очень большой помощи (к примеру, из-за операций, некоторых лекарств и так далее), а также если вы мексиканец. А для иностранца лечение будет стоить около $ 100 у частного врача. © BlackSix
Мрачные, как ритуалы вуду, перспективы рисует пользователь из Южной Африки:
- Общение со специалистом-медиком стоит около $ 80 в час. Врач общей практики — $ 56. МРТ головного мозга обойдется в сумму около $ 700. Рентген — не знаю. Государственные больницы дешевле, но там можно умереть — либо от слишком долгого ожидания, либо от самой процедуры. © Jonathan Wright
Небогатые американцы ездят лечиться в Мексику, а состоятельные канадцы — в Штаты
А дороже всего медицинская помощь обойдется в США. Пользователь с ником Otto Pereira пожаловался на то, что ему пришлось заплатить $ 1 605 за лечение зуба, при том что он, будучи студентом, получает не более $ 930 в месяц. По этому поводу очень эмоционально высказался пользователь PTA Weston:
- Я пошел в отделение неотложной помощи по поводу боли в спине. Компьютерная томография — $ 7 500, плата за 5-минутную консультацию доктора — $ 1 700, капельницы — $ 2 000, общий счет в $ 11 200! Если вы посетите США, не травмируйтесь. Уж лучше получить травму в Бразилии!
Многие американцы, особенно те, что живут на границе с Мексикой, отправляются в эту страну для получения врачебной помощи. Медицина в Мексике находится на высоком уровне, а цены ниже: многие процедуры стоят в 3 раза дешевле, а счета за стоматологические услуги и пластическую хирургию (наиболее популярные направления) вообще ниже в 4–5 раз.
А состоятельные канадцы, наоборот, едут лечиться в Штаты. Ведь несмотря на то, что 70 % медицинских расходов оплачиваются из государственной страховки, почти каждому 5-му канадцу приходится ждать плановой операции по 4–5 месяцев.
- Мы платим примерно вдвое больше налогов по сравнению с Америкой. Я почти никогда не посещал доктора, но все равно плачу за медицинское обслуживание, которого даже не получаю. Причина, по которой богатые канадцы едут в Америку за лечением, — это быстрый результат. © Peter Njeim
Страны, где можно обойтись без страховки
Впрочем, некоторым пользователям сравнение цен явно подняло настроение:
- О, я только что нашел преимущество жизни в России — бесплатная медицина! © Юрий Каневский
- Я итальянец, я сломал ногу и перенес 3 операции. Сейчас я каждую неделю езжу в больницу за лекарствами. Мне не приходится платить ни одного евро. © Thekiller 98
- Я австралиец, прием — бесплааатно. © Fortnite_Minecraft _More_HD
Ну а несколько стран, судя по всему, с особой лояльностью относятся к туристам. Туда можно спокойно отправляться без страховки, не опасаясь, что вам придется серьезно потратиться в случае непредвиденных обстоятельств.
- В Словении скорая помощь бесплатна для всех! За медицинское обслуживание вы платите ежемесячно около 10–15 % от своих доходов, но оно остается бесплатным даже для людей из других стран! © Double T
- Добро пожаловать в Россию! Медицинское обслуживание бесплатно для всех, даже для иностранцев. © Анна Зенкина
- Лечение бесплатно для всех (испанцев или нет) в Испании. © Mario
Таким образом, в некоторых странах, например в США или Канаде, без страховки не обойтись. А по Любляне можно гулять, не переживая о медицинских расходах.
Бонус
«Набор американского врача. Включает: стетоскоп, счет на $ 98 000».
А сколько приходилось платить за страховку или за медицинские расходы в других странах вам?
Фото на превью PTA Weston / Youtube, Uriy Kanevskiy / Youtube