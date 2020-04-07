17 человек, которые показали свои внушительные коллекции (Кажется, теперь и мы захотим что-нибудь собирать)
Многие из нас когда-то пытались собирать различные предметы, но не у всех получалось проявить недюжинное упорство, чтобы получить в итоге достойную коллекцию. Некоторые перегорали, постоянно меняли предметы обожания и в конце концов бросали это гиблое дело. Но те люди, которым удалось собрать неповторимую коллекцию милых сердцу вещиц, гордятся ими не меньше, чем своими достижениями.
Мы в AdMe.ru понимаем, как непросто сформировать внушительную коллекцию, поэтому снимаем шляпу перед людьми, которым это удалось. А из бонуса вы узнаете историю мальчика, который самостоятельно собрал сложный прибор.
1. «У моей тети есть коллекция ложек, а над ней висит еще миниатюрное собрание ложечек»
2. «Камни в виде сердец, которые друг собирал 6 лет»
3. «Моя сестра-подросток разложила книги по цветам»
4. «Это моя скромная коллекция бабочек, которая постепенно пополняется»
5. Винные пробки от бутылок, которые были куплены в путешествиях
6. Этот мужчина коллекционирует утраченные сорта яблок
7. «Моя коллекция Хbox 360»
8. Огненный покемон из карточек
9. «Куриц много не бывает, у меня их около 1 000 (на фото не все куры)»
10. «Мои пластинки, которые я разложил по цветам»
11. Коллекция стаканов со штатами Америки
12. «Это мой папа. Он коллекционер старинных фотокамер и вспышек»
13. «Моя коллекция игр для PlayStation 4»
14. Почему бы не собрать свой собственный каменный алфавит?
15. «Мои железнодорожные билеты, которые я собрал за год, когда ездил в университет»
16. «Мой дедушка много путешествует и из каждой поездки привозит мини-версии шампуней из отелей»
Бонус
«Мне 17 лет, и я только что завершил сборку этого телескопа. Несмотря на свой небольшой размер, он собирает в 2 500 раз больше света, чем человеческий глаз, и больше, чем телескоп в местной обсерватории».
А что вы собираете? Поделитесь с нами фотографиями ваших коллекций.