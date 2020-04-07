17 человек, которые показали свои внушительные коллекции (Кажется, теперь и мы захотим что-нибудь собирать)

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Многие из нас когда-то пытались собирать различные предметы, но не у всех получалось проявить недюжинное упорство, чтобы получить в итоге достойную коллекцию. Некоторые перегорали, постоянно меняли предметы обожания и в конце концов бросали это гиблое дело. Но те люди, которым удалось собрать неповторимую коллекцию милых сердцу вещиц, гордятся ими не меньше, чем своими достижениями.

Мы в AdMe.ru понимаем, как непросто сформировать внушительную коллекцию, поэтому снимаем шляпу перед людьми, которым это удалось. А из бонуса вы узнаете историю мальчика, который самостоятельно собрал сложный прибор.

1. «У моей тети есть коллекция ложек, а над ней висит еще миниатюрное собрание ложечек»

2. «Камни в виде сердец, которые друг собирал 6 лет»

3. «Моя сестра-подросток разложила книги по цветам»

4. «Это моя скромная коллекция бабочек, которая постепенно пополняется»

5. Винные пробки от бутылок, которые были куплены в путешествиях

6. Этот мужчина коллекционирует утраченные сорта яблок

7. «Моя коллекция Хbox 360»

8. Огненный покемон из карточек

9. «Куриц много не бывает, у меня их около 1 000 (на фото не все куры)»

10. «Мои пластинки, которые я разложил по цветам»

11. Коллекция стаканов со штатами Америки

12. «Это мой папа. Он коллекционер старинных фотокамер и вспышек»

13. «Моя коллекция игр для PlayStation 4»

14. Почему бы не собрать свой собственный каменный алфавит?

15. «Мои железнодорожные билеты, которые я собрал за год, когда ездил в университет»

16. «Мой дедушка много путешествует и из каждой поездки привозит мини-версии шампуней из отелей»

Бонус

«Мне 17 лет, и я только что завершил сборку этого телескопа. Несмотря на свой небольшой размер, он собирает в 2 500 раз больше света, чем человеческий глаз, и больше, чем телескоп в местной обсерватории».