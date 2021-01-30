12 неочевидных способов экономии, которые открыли для себя обычные люди. И теперь здорово берегут семейный бюджет

Денег, как известно, много не бывает. Чтобы с лихвой хватало на все, нужно либо больше зарабатывать, либо экономить. А можно совместить то и другое. Как получить больший доход именно вам, сказать непросто, а вот на чем можно сэкономить, мы знаем.

AdMe.ru почитал советы людей в интернете об экономии и теперь в курсе, куда незаметно утекают наши деньги и как это исправить.

Покупайте яйца категории С2

Возможно, некоторые из нас считали яйца категории С2 вторым сортом. Но на деле категории отличаются лишь размером / весом, но не качеством. Высшая категория (В) — 75 г и более.

Отборное яйцо (О) — от 65 до 74,9 г.

1-я категория — от 55 до 64,9 г.

2-я категория— от 45 до 54,9 г. Один пользователь сети пишет, что покупает только яйца 2-й категории и так экономит. Мы задались вопросом, можно ли и правда таким образом сохранить больше денег. Вот что выяснилось. Мы сравнили цены на упаковку яиц (10 шт.) одной и той же фирмы категорий С1 и С2: стоили они 85 и 60 руб. соответственно. Если взять вес яиц по нижней границе, то, предположим, упаковка яиц категории С1 весит 550 г (0,154 руб. за 1 г), С2 — 450 г (0,133 руб. за 1 г). Выгода 0,021 руб. за 1 г в 550-граммовой упаковке превращается в сумму порядка 11 рублей. Кстати, яйца категорий CO и С1 несут куры-"пенсионерки«: когда курица только осваивает азы профессии «несушка», результаты ее «труда» мелкие. У более опытных «специалистов» и результаты внушительнее. При этом яйца любого размера имеют одинаковые питательные свойства.

Пользоваться стиральной машиной ночью

В некоторых регионах цена на электроэнергию отличается ночью и днем. Чаще выгодно пользоваться электроприборами с 23:00 до 7:00. У нас в Санкт-Петербурге дневной тариф — 4,06 руб/кВтˑч, ночной — 2,34 руб/кВтˑч. Таким образом, при дневном тарифе стиралка намотает за месяц 35,72 руб., при ночном — 20,59 руб. Разница составляет 15,13 руб. в месяц. © aiditz / Pikabu Это сумма за 10 стирок в месяц. Экономия не сногсшибательная, но если вы стираете значительно чаще, то и цифра увеличится. Также сумма зависит от класса машинки. Но есть один нюанс: если ваша стиральная машина шумная, а звукоизоляция подводит, то, возможно, лучше будет сохранить хорошие взаимоотношения с соседями, нежели пару десятков рублей.

Выбирать то, что больше

Пользователи сети советуют покупать продукты большими кусками. Например, мясо, потому что разделанная свинина или курица часто стоит дороже. Мы решили проверить и сравнили цены на куриное филе одной фирмы. Филе весом 450 г, порезанное на кусочки, стоит 171 руб., а целый кусок филе такого же веса — 162 руб. То есть экономия составляет 9 руб.

Заказывать пиццу большого диаметра

Оказывается, существует калькулятор выгодности пиццы, который помогает определиться, какая же пицца дешевле: большая или маленькая.

Если сравнить блюдо диаметром 35 см за 600 руб. и блюдо диаметром 25 см за 450 руб., то согласно расчетам калькулятора большая пицца выгоднее на 48,39 %.

Замораживать еду

Если покупать еду в больших упаковках, есть опасения, что продукты могут испортиться. Например, вы купили много индейки, овощей и сыра. Можно приготовить побольше пасты, используя электроэнергию один раз. Затем расфасовать пасту, заморозить и доставать ее из морозильной камеры по необходимости. Кстати, как правило, замороженные продукты сохраняют витамины и минералы, а содержание углеводов, белков и жиров остается неизменным. А иногда они содержат даже больше полезных веществ, потому что свежие продукты со временем теряют витамины и минералы.

Сохранять свежесть овощей в холодильнике

Еще один способ сохранить продукты надолго свежими, не сливая деньги в мусорное ведро, — положить в холодильник губку для мытья посуды. Согласно отзывам в интернете, это действенный метод, так как губка впитывает лишнюю влагу.

Аккумуляторы вместо батареек

Не только с пользой для кошелька, но и для экологии, можно заменить обычные батарейки на аккумуляторы. Для меня батареи в прошлом. Это то же самое, что купить одноразовую обувь: сходил один раз в город и выкинул. Обувь из картона. И снова нужно покупать новую обувь. Аккумуляторы — это добротная обувь из натуральной кожи. © SHANGHAI / YouTube

Использовать не только банковские карты с кешбэком, но и сервисы

Современная новая фишка для экономии — делать покупки в интернет-магазинах через кешбэк-сервис. Это значит, что часть суммы, потраченной на покупки, вернется вам обратно. Даже 1 % от покупки (если вещь дорогая, то это уже заметно) не будет лишним в семейном бюджете. © М / Яндекс.Кью Автор статьи на себе проверила пользу одного из таких сервисов. Купив там билеты на новогодние представления и пользуясь услугами такси, она накопила около 2 000 руб. за полгода.

Покупать обычную соль, а не морскую

Морская соль и обычная имеют одинаковую питательную ценность, несмотря на то что морская соль часто считается более полезной для здоровья. А цена может отличаться раз в 10. Поэтому можно не тратиться на морскую.

Использовать сервис по доставке продуктов

Сегодня популярность набирают сервисы по доставке продуктов на дом. С одной стороны, такие службы часто берут плату за сбор и доставку заказа. При этом пользователи сети отмечают, что такие онлайн-покупки все же помогают экономить. Общие расходы на продукты снизились на 34 % (я сравнил выписки по кредитным картам за 2019 год и за 2020-й). При доставке продуктов я не покупаю «импульсивные» товары. Есть местный фермерский рынок, где я могу недорого купить свежие продукты, но все основные продукты мне доставляют. Удивительно, сколько лишнего я покупал только потому, что это было у меня перед глазами. © BraveLittleToaster18 / Reddit Стоит отметить, что нередко многие из нас забывают о том, что бензин для машины или проезд в общественном транспорте по пути в гипермаркет также стоит денег. Но чаще мы забываем, что мы тратим свое время, за которое можем заработать больше.

Записаться в библиотеку, а не покупать книги

Для любителей читать сегодня волшебное время: печатные, электронные, аудиокниги. Но многие забыли про такой сервис, как библиотеки. Конечно, новинки современной литературы там вряд ли найдешь, но при этом что-то для себя отыскать можно. К тому же стоит узнать у библиотекаря о дополнительных «плюшках». Оказывается, если получить в районной библиотеке специальный читательский билет (бесплатно!), можно иметь доступ к книгам в одной из онлайн-библиотек. У меня меньше чем через час книга была доступна. Книгу можно читать 2 недели, потом необходимо заказать заново. Как по мне, это просто здорово! © LEGORDA / Pikabu

Выбирать очищенные орехи

Один из полезных, но дорогих продуктов, — это орехи. На покупке кешью, фундука и других видов хочется сэкономить. Вот какой эксперимент провел один мужчина. Разница в цене на рынке между очищенными и неочищенными орехами составляет примерно 200 руб. То есть за 300 руб. я купил 1 кг грецких орехов в скорлупе. По факту это 0,5 кг орехов. А 1 кг очищенных стоит 500 руб. Получается, что в скорлупе орехи дороже. © SergeyMorozovHF / Pikabu