23 трюка от людей, которые знают об экономии денег чуть больше, чем мы

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Обеды в кафе вместо домашней еды, зависимость от кофе и привычка делать спонтанные покупки, по мнению пользователей сети, одни из главных «врагов» экономии, которые способны незаметно проделать солидную дыру в бюджете. В сегодняшней подборке вы найдете маленькие хитрости, основанные на принципе «копейка рубль бережет». А в конце мы подготовили бонус о том, сколько можно сэкономить в месяц, отказавшись от автомобиля в пользу общественного транспорта.

Если вы решили дать бой непродуманным расходам, у AdMe.ru есть 23 простых лайфхака, которые в этом помогут.

1.

В качестве упаковочной бумаги для подарков можно использовать ненужные карты или старые нотные тетради.

2.

Когда вижу выгодное предложение, всегда спрашиваю себя: я планировал покупать это до того, как увидел скидку? Если ответ «нет», то это вовсе не выгодное предложение. Вы просто купили то, что вам не нужно. ©NotJimIrsay, reddit

3.

Во многих магазинах можно взять образцы ковровых покрытий бесплатно или за минимальную сумму. Соедините их скотчем — и получите отличный ковер.

4.

Маленькая хитрость, которая действительно помогает мне и моей жене экономить, состоит в том, что два дня в неделю мы не тратим ни копейки. Отказавшись от упаковки жвачек, чашки кофе или еще чего-нибудь, вы естественным образом отказываетесь от этих вещей в другие дни. Кроме того, если вы не покупаете латте во вторник и четверг, потому что это ваши нерабочие дни, вы вряд ли купите два в среду и пятницу, чтобы наверстать упущенное. Да и просто мысль о том, что можно провести целый день, не потратив ни копейки, вырабатывает привычку следить за расходами на протяжении всей недели. ©Oax_Mike, reddit

5.

Если вы не хотите каждый месяц заправлять картридж в принтере, можно приобрести систему непрерывной подачи чернил. Она позволяет экономить на печати и обходится значительно дешевле в обслуживании.

6.

В день зарплаты я перевожу половину того, что у меня осталось за месяц, на свой личный сберегательный счет. И перевожу по $ 5 на счета моих детей. У каждого из них уже более $ 1 000, а мои личные сбережения перевалили за 5-значную отметку. Я мать-одиночка, которая раньше всегда жила от зарплаты до зарплаты, и меня приятно удивил такой результат. ©cupcakejenn, reddit

7.

Выращивайте в домашних условиях лук, перец, морковь и другие овощи, чтобы немного сэкономить на их покупке. Здесь найдете список того, что легко можно вырастить на подоконнике или на балконе.

8.

Я сделал Excel-таблицу для более эффективного контроля своего бюджета. В нее включены все мои расходы за месяц, а также то, что можно отложить. Только в этом году мне удалось сэкономить $ 4 000. ©anaslex247365, reddit

9.

Аэрозольная краска для стекла обойдется дешевле, чем оконная пленка или жалюзи.

10.

Перед походом в магазин составьте список и следуйте ему. И никогда не покупайте продукты на голодный желудок или в конце напряженного дня. В этом случае вы скорее обратите внимание на вредную еду. ©Sumit316, reddit

11.

Купили матрас в IKEA. Обошелся он тогда примерно в 18 000 рублей (конец 2014 года). Через 4 года я заметил, что с моей стороны край матраса смялся. Тут я вспомнил, что гарантия на этот и многие другие товары IKEA составляет 25 лет. Заполнил на сайте форму заявки на обмен и стал ждать. Мне перезвонили на следующий день и попросили сфотографировать матрас с рулеткой и ярлык, на котором указана дата производства. Через неделю у меня был новый матрас, который сейчас стоит порядка 22 000 рублей.

12.

Храните дома картофель в большом количестве. Он долго не портится, универсален и прост в приготовлении. ©Aggyness, reddit

13.

Прошлой осенью потратил $ 2 на 4 головки чеснока, теперь у меня их 70.

14.

Купите конверты и пометьте их так: продукты на неделю 1, продукты на неделю 2, продукты на неделю 3, продукты на неделю 4. И так для каждой статьи расходов на месяц. Затем определите бюджет для этих конвертов. Постарайтесь потратить деньги так, чтобы получить как можно больше еды на установленную сумму. Если в конце недели у вас остались деньги, переложите их в пустой конверт. Это те деньги, которые можно потратить на развлечения и отдых. ©Oax_Mike, reddit

15.

Приготовить гранолу дома очень просто, и при этом она обойдется значительно дешевле, чем покупная. Рецепт найдете здесь.

16.

У меня была плохая привычка делать покупки в начале месяца, сразу после зарплаты. Поэтому в конце месяца я часто оставалась без гроша в кармане. Теперь, если мне приглянулась какая-то вещь, я жду конца месяца и покупаю ее только в том случае, если у меня есть нужная сумма. ©DarkangelUK, reddit

17.

Лайфхак для кофеманов: френч-пресс или гейзерная кофеварка помогут сэкономить на походах в кофейни и при этом пить качественный кофе. Маленькие хитрости, которые помогут сделать напиток еще вкуснее, найдете здесь.

18.

Мне было сложно отказаться от бизнес-ланча в кафе. Но потом я решил посмотреть на ситуацию под другим углом. Стоимость одного моего обеда — около $ 8,5. За эту же сумму я могу сделать 4 домашних обеда. То есть экономлю около $ 25,5. Приготовление еды в мультиварке также не занимает много времени — около 20 минут. То есть за 20 минут работы я экономлю $ 25,5. В час это $ 76,5, и это намного больше, чем мне на самом деле платят. ©Chi_FIRE, reddit

19.

Чтобы было легче отказаться от покупки бизнес-ланчей, отмечайте в календаре те дни, когда вы принесли обед из дома (черная отметка) и купили его в кафе (красная отметка). Эта маленькая хитрость не только мотивирует, но и наглядно покажет, сколько вы сэкономили в месяц.

20.

В последнее время телефон стал очень медленно работать. Вместо покупки нового я сделал следующее: сохранил резервную копию, произвел сброс настроек до заводских и установил только самые необходимые приложения. В итоге у меня освободилось около 50 % памяти. ©bloody_hamster, reddit

21.

Если вы не готовы тратить деньги на игрушки, которых вашему псу хватает буквально на несколько «кусь», купите пищалки (около 5 рублей за штуку) и самостоятельно сшейте игрушки из старых джинсов.

22.

Я был удивлен, когда узнал, что составление плана питания на неделю помогает моей семье экономить значительную сумму. Мы составили его на основе 3 простых принципов: 1) недорогие продукты; 2) каждое блюдо должно включать в себя один бюджетный высококалорийный ингредиент; 3) готовить сразу на несколько приемов пищи. ©dcgrey, reddit

23.

Раньше я выкуривал примерно пачку сигарет в день. Бросил больше года назад, но совершенно забыл, что установил приложение для отслеживания результатов. Оказалось, что за это время я сэкономил больше $ 5 000.

Бонус: автомобиль vs. общественный транспорт

Я отказался от автомобиля в Москве. Выводы через 2 месяца: Экономия на бензине — 8–9 тыс. рублей. Экономия на парковке у работы — 4 тыс. рублей. Отказался от парковки у дома за 5 тыс. рублей (машина стоит, поэтому вечером искать место не надо). Расходы на транспорт: 60 рублей маршрутка, 38 рублей метро × 2 раза в день × 21 день = 4 536 рублей. @kommentavtor, pikabu

Какие из этих лайфхаков возьмете на вооружение? Напишите в комментариях и заодно поделитесь с нами своими хитростями экономии.