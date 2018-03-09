13 советов, которые кажутся сумасшедшими, пока их не попробуешь лично

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Недавно кто-то на сайте Reddit предложил пользователям поделиться самыми странными советами, которые оказались дико полезными и перевернули привычную жизнь с ног на голову. Никто не мог даже предположить, как далеко это может зайти: соленые арбузы, мокрая пицца, запасные носки для плохого дня и еще несколько десятков странностей.

Мы в AdMe.ru перечитали все лайфхаки, опробовали на себе и с удовольствием делимся с вами лучшими советами. Главное здесь не побояться повторить на себе то, что кажется слишком абсурдным на первый взгляд.

13. Пицца вкуснее, если ее намочить

Чтобы пицца была сочной, перед разогревом в микроволновке или духовке положите на нее чуть влажное бумажное полотенце или сбрызните водой из пульверизатора, особенно по краям.

12. Попробуйте кошачью технику расслабления

Хотите немного зарядиться энергией посреди дня? Примите солнечную ванну, как это делают кошки и дети. Возьмите плед, подушку и ложитесь вздремнуть прямо на пол — туда, куда падают теплые солнечные лучи. Если отдыхаете вне помещения, не забудьте солнцезащитный крем и ограничьтесь 15–20 минутами, чтобы избежать солнечного и теплового ударов.

11. Соленый арахис кладите в кока-колу

Орешки приобретают приятный сладко-соленый привкус, становятся чуть мягче. Этот напиток популярен на юге США, а многие путешественники используют этот лайфхак, чтобы быстро подкрепиться за рулем: достаточно насыпать арахис прямо в бутылку с колой, чтобы пить и есть одной рукой.

10. Плохой день на работе? Наденьте новые носки прямо за рабочим столом

Трудно передать словами то ощущение, которое вы испытаете, надев новую пару носков. Этот совет пригодится, если у вас впереди долгая пешая прогулка. Мгновенный прилив бодрости и сил обеспечен. Этот прием пригодится женщинам. Если вы целый день носите колготки, а вечером собираетесь встретиться с кем-то, возьмите вторую пару чулок, чтобы переодеться до встречи. Ощущение легкости в ногах обеспечено.

9. Забыли нужное слово? Повторите вслух алфавит

В 90 % случаев стоит вам дойти до буквы, с которой начинается заветное слово или имя, как вы сразу же его вспомните целиком.

8. Лень что-то делать? Никакого кофе, идите в душ

Не стоит сидеть в интернете или надеяться на силу кофе, если вас одолевает лень либо уныние. Самый быстрый способ прийти в себя — короткий душ. Вы сразу почувствуете заметный прилив сил и улучшение настроения. Поэтому многие психологи советуют «смывать» с себя стресс, а врачи — принимать душ перед сном, особенно если у вас бессонница.

7. Простудились? Вскипятите колу, добавьте имбирь и пейте как микстуру

Это средство для борьбы с простудой очень популярно в Китае. Напиток нужно принимать горячим, и лучше вскипятить, чтобы избавиться от газа. По желанию добавляют пару долек лимона. Такая микстура снимает боль в горле и заложенность носа, прогревает тело изнутри.

6. Хочется приятных ощущений и расслабления? Приложите массажер для шеи к ушам

Важное условие: массажер должен быть бесшумным. Этот необычный лайфхак пришелся по душе многим пользователям, которые отметили поразительный умиротворящий эффект и крайне приятные ощущения.

5. Соевый соус становится на вкус карамельным, если полить им ванильное мороженое

Это сложно объяснить, но если вам понравится соевый соус на мороженом, попробуйте в другой раз сбрызнуть мороженое уже бальзамическим уксусом.

4. Руки пахнут чесноком? Потрите в них соль или что-то из нержавеющей стали

Простой лайфхак спасет вас от неловких ситуаций. Некоторые говорят, что в руках можно подержать немного соды, она тоже отлично абсорбирует запах. Если вы переели чеснока, подержите во рту столовый прибор из нержавеющей стали в течение 30 секунд.

3. Бургер вкуснее, если на котлете расплавить маршмеллоу и смазать все арахисовым маслом

Такие бургеры в последнее время стали так популярны, что нередко встречаются в закусочных и кафе как особые деликатесы.

2. С солью фрукты слаще, а кофе не горчит

Это единственный минерал, который люди употребляют в пищу. Посолите арбуз, дыню, яблоки, груши, любой цитрус и даже горячий шоколад, чтобы сделать их вкус насыщеннее и чуть слаще. А немного соли в кофе уберет неприятную горчинку.

1. Заправьте картофель фри уксусом с солью, а на арбуз намажьте сливочный сыр

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