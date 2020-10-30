Пользователи поделились 30 лайфхаками, которые перевернули их жизнь с ног на голову

Ученые в один голос советуют делать привычные вещи нетривиальными способами: ходить на работу новым маршрутом, чистить зубы недоминантной рукой. Это повышает пластичность мозга и улучшает его работу. А если новый метод еще и облегчает жизнь — получается суперкомбо. Именно поэтому бытовые лайфхаки столь популярны, ведь они предлагают непривычный и более легкий вариант обычных действий.

Мы в AdMe.ru испробовали на себе сотни лайфхаков, которыми ежедневно делятся пользователи сети. 30 самыми нетривиальными находками спешим поделиться с вами. А в бонусе вас ждет шуточный совет для особо экономных.

«Сегодня я была в магазине косметики, и продавщица разбила пузырек с лаком для ногтей. Знаете, что она сделала? Быстро посыпала пятна сахаром. Он абсорбировал лак, и его легко было убрать салфеткой»

Чтобы безопасно пить из бумажного стаканчика в машине, поверните пупырышек к стыку картона. Когда берете стакан, касайтесь пальцами стыка, и отверстие окажется как раз напротив рта

Чтобы не ударяться мизинчиком о металлические ножки мебели, прикрепите к ним аквапалку

Если прикрепить к ноутбуку обычную ложку, можно не пугаться, когда кто-то подходит к вам со спины

Как сделать проезд комфортнее

«Я использую этот невероятно дорогой фен, чтобы убрать из курицы влагу. Тогда кожа становится хрустящей во время жарки»

«Сильно похудела, и обручальное кольцо стало велико»

Чтобы не прощаться с сентиментальной ценностью, можно воспользоваться одним из этих советов: надеть под кольцо силиконовое уплотнительное колечко или прикрепить прямо к металлу небольшой кусок липучки.

Чтобы в следующий раз не искать кончик скотча, воспользуйтесь вот таким лайфхаком

«Я лучше запоминаю книги по цвету, а не по названию или автору. Если у меня достаточно места на полках, я делаю так»

Учительница придумала бюджетный способ, как демонстрировать рукописные записи через веб-камеру

Новый метод борьбы со спамом

Когда вы подписываетесь на что-то в интернете, укажите название сайта в графе «Фамилия». Когда в очередной раз получите спам или рекламную рассылку, вы будете знать, кто продал ваши данные. © raviji22 / Reddit

«Лайфхак для мам: снимите крышку с упаковки влажных салфеток и накройте ей незащищенную розетку»

«Моя 8-летняя дочь только что придумала этот трюк»

Арбуз можно «открыть» с помощью зубочистки

Как не замусорить ванную комнату во время бритья

Парни, которые бреют бороды или волосы на лице в ванной. Накройте раковину и столешницу парой листов газеты, чтобы, когда вы закончите, просто смять их и выбросить в мусор. © theBERZERKER13 / Reddit

Нужно больше света? Поставьте бутылку с водой на фонарик телефона

При перевозке ножей используйте втулки от туалетной бумаги и резинку для денег

Лайфхак для забывчивых

Если вы на время отложили какой-то предмет, проговорите это вслух («Я положил свой телефон на комод»). Это задействует гораздо больше областей мозга (особенно языковые центры) и снизит вероятность того, что вы забудете, куда положили предмет. © Peter Oluwafemi / Quora

Чтобы не терять приборы для гриля, используйте S-образные крючки

С помощью инструкции по сборке книжного шкафа «Икеа» можно определить, на какой высоте расположить полки, чтобы на них умещались книги формата А4

Лапшу быстрого приготовления нужно разламывать на 2 части, потому что в упаковке 2 порции

Лайфхак для крепких отношений

Когда нам с молодым человеком хочется высказать все друг другу или поругаться, мы садимся и выясняем отношения в интернете. Нам так проще. Успеваем подумать, не кричим друг на друга. А так мы вполне обычная пара. Люди спрашивают, в чем секрет нашей счастливой жизни. Ну вот в этом, пожалуй. © Подслушано / Ideer

«Я кладу жвачку в баночку из-под таблеток. Люди думают, что я принимаю лекарства, и не просят жвачку»

Яйцо из киндер-сюрприза — идеальный контейнер для наушников

Самый простой способ высушить обувь со шнурками в машинке с функцией сушки

Как экономить, да еще и путешествовать

Недавно был в Ростове с женой, и мы офигели от очень низких цен в сфере обслуживания. Решили сравнить с московскими ценами, и вот что получилось: дешевле будет купить билет на самолет из Москвы до Ростова, приехать на такси из аэропорта в салон красоты, сделать комплекс услуг по всей косметике, маникюру, педикюру, депиляции и уходу за телом, уехать обратно в аэропорт и улететь в Москву, чем сходить в столичный салон красоты на такие же процедуры. Жена говорит, что качество ничем не отличается. © papazov1 / Pikabu

Можно не вытаскивать батарейки из коробки, а использовать ее как контейнер

Никак не можете подобрать комфортные наушники? Попробуйте перевернуть их и вставить правый наушник в левое ухо, и наоборот

И сыпать на ноутбук рис тоже не стоит

Если в номере отеля нет вазы для цветов, можно воспользоваться вот таким лайфхаком

Бонус: лайфхак для экономных