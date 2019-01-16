Пользователи интернета рассказали про 20+ вещей, которые спасли жизнь им или их близким

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Жизнь преподносит не только приятные сюрпризы, и не всегда рядом есть кто-то, кто может оказать квалифицированную помощь. Травмы, нападения, стихийные бедствия — всегда лучше заранее узнать, как справляться с такими обстоятельствами. Пользователи Reddit рассказали о том, как выйти из непростых ситуаций с минимальными потерями, а лучше совсем без них.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти советы не пригодятся вам, но лучше быть заранее готовым к неприятностям, чтобы в случае необходимости достойно справиться с ними.

1.

Если вы застряли на автомобиле в пустыне или в снегу, лучше не отходите от него. Найти машину обычно намного легче, чем человека. В жару лучше спрячьтесь под автомобиль. Исключение: если вы точно знаете, где находитесь и где находится ближайшее безопасное место, стоит отправиться туда. Но бесцельно уходить от автомобиля не нужно. Если вы решили идти вдоль дороги, держитесь на некотором расстоянии от обочины, чтобы вас не сбили. @MarsNirgal

2.

Не лейте воду на горящий жир. @PayPerRock В детстве я смотрел кино с Элвисом Пресли, и в одном фильме он пришел в гости к девушке. Она запекала мясо в духовке, и это мясо вдруг загорелось, когда вошел Элвис. Девушка уже собралась залить огонь водой, но Элвис остановил ее, схватил контейнер с солью и бросил несколько горстей соли в пламя, которое немедленно погасло. Позже это помогло мне потушить масло, загоревшееся на кухне моей мамы. Спасибо, Элвис. Большое спасибо. @WallyPlumstead

3.

Если вас похитили, постарайтесь оставить в автомобиле похитителей какую-нибудь маленькую личную вещь, например кольцо или серьгу. Это поможет найти вас и затем послужит доказательством в суде. @drownednotgod

4.

Я идиот и забыл свой бумажник на крыше автомобиля во время заправки. Так и уехал, а бумажник упал на шоссе у границы штата, и какая-то пара увидела его. Они остановились, подняли его и по документам нашли меня и моих родителей на Facebook. Они хотели удостовериться в том, что я не был похищен и не выбросил бумажник, чтобы он помог найти меня. Никогда не задумывался об этом раньше, но, как по мне, это очень умно. @sun_set22

5.

Если вы находитесь в толпе и началась давка, следуйте за людьми, не пытайтесь идти против потока. Чтобы выбраться, постарайтесь перемещаться по диагонали к краю, иначе вас могут вытолкнуть вперед, где велика вероятность натолкнуться на препятствие или быть раздавленным. @pupsnpogonas

6.

Если на вас напали, отпугнуть нападающего можно, вставив два пальца в рот и спровоцировав рвотный рефлекс. Когда-то такой совет мне дал отец. Вспомнила совет, когда пятеро парней затащили меня в машину, и я сказала им, что меня сильно укачивает. Отпустили. @Blameking27

7.

Не позволяйте человеку, который напал на вас, затащить вас в автомобиль. Любой ценой. Вы не хотите оказаться там, куда он собирается вас отвезти. @xpo140 Я работаю в компании, которая входит в список крупнейших в мире по версии Fortune. На одного из ее основателей примерно 30 лет назад на парковке напал бывший сотрудник и под дулом пистолета потребовал сесть в машину. Услышав в ответ категорический отказ: «Пристрели меня прямо здесь», он уехал и был арестован позже в тот же день. @cbelt3

8.

В барах не оставляйте свои напитки без присмотра, в них очень легко подсыпать что-нибудь. @VisionSeeker

9.

Если в вас вонзился какой-либо предмет, не пытайтесь извлечь его до появления врачей, иначе можете истечь кровью. @Cobiuss Продолжая оставаться в ране, инородное тело служит своеобразной пробкой, зажимающей края поврежденных сосудов. Вы можете даже не понять, что умираете, потому что кровотечение будет внутренним. Моя жена травматолог, и она рассказывала, что люди повреждали внутренние органы, пытаясь вытащить нож или другой острый предмет. @Mannings4head

10.

Если вы заблудились в лесу, не уходите далеко от того места, где осознали это. Ваши друзья, которые отправятся вас искать, начнут с той точки, где видели вас в последний раз, и вы лишь усложните им задачу, расширив область поиска. Если же остаться нет возможности, следуйте вдоль ручья или реки. Многие поселения чаще всего основаны у водоемов, так что шанс рано или поздно выйти к людям довольно велик. Как правило, стоит идти вниз по течению, но это зависит от того, где вы находитесь. @Beeftech67

11.

При повреждении одного глаза закрыть нужно оба. Поскольку глаза двигаются одновременно, вы рискуете, оставив неповрежденный глаз открытым, непроизвольно посмотреть куда-то и усугубить травму. @1-1-19MemeBrigade

12.

Если вы ощутили подземные толчки и они не прекратились через 5–10 секунд, высока вероятность того, что землетрясение будет сильным. Найдите себе укрытие или выбегите на улицу — туда, где нет опасных нависающих предметов, например линий электропередачи. Стоять в дверях не стоит. Если во время землетрясения вы оказались на пляже и увидели, что вода отступает, бегите к ближайшей возвышенности, поскольку надвигается цунами. Если во время землетрясения вы находитесь в прибрежном городе и заметили, что вода в каналах или реках течет в неправильном направлении, прячьтесь на возвышенности, потому что это тоже признак приближающегося цунами. @invisiblebody

13.

Если вы думаете, что кто-то проник в ваш дом, ни в коем случае не включайте верхний свет. Как бы вам ни хотелось сделать это, помните, что вы знаете свой дом лучше всех и поэтому сможете двигаться в темноте намного быстрее того, кто вторгся в ваше жилище. @TheTntExplosion Фонарики тоже не стоит использовать, потому что они выдадут ваше местонахождение. @From_the_toilet

14.

Не прыгайте в воду, чтобы спасти тонущего человека, за исключением тех случаев, когда это действительно необходимо (например, тонет ребенок). Найдите спасательный круг или другой плавучий предмет и бросьте его утопающему. @WreckedButWhole Тонущий человек инстинктивно обхватывает спасателя руками и тащит за собой под воду в попытке выбраться на воздух, это неконтролируемая реакция. Если вас тащат под воду, освободитесь от рук тонущего, подплывите к нему с другой стороны и повторите попытку. @sweadle

15.

Не смешивайте бытовые чистящие средства, особенно отбеливатель с аммиаком. Эта смесь производит токсичный газ, смертельный для человека. Если же это произошло, постарайтесь как можно быстрее выбраться на свежий воздух, не пытайтесь намочить ткань и дышать через нее. @refreshing_username

16.

Подавившись, вы можете применить прием Геймлиха на себе следующим способом: положите кулак между пупком и грудной клеткой и быстро надавите несколько раз. Можно прижаться к углу мебели и надавить на живот им. Делал так дважды, все еще жив. @sleepytimeghee

17.

Если вы увлекаетесь альпинизмом и собираетесь в одиночку совершить восхождение или заняться чем-то еще за городом, обязательно сообщите кому-нибудь о том, где вы будете и когда планируете вернуться. Если с вами что-то случится, это сильно повысит ваши шансы на выживание. @Monicabrewinskie Работаю ведущим в новостной передаче в Юте и все лето освещаю поиски пропавших туристов. Так вот, это самое умное, что вы можете сделать для себя. А еще возьмите еды и воды больше необходимого минимума. Никто не знает заранее, что заблудится, и такой запас может очень пригодиться. @wordofgreen

18.

Если вы живете один, договоритесь с кем-то о том, что будете писать друг другу каждый вечер, например, пожелание доброй ночи, чтобы при необходимости отреагировать, если сообщение не будет получено в условленное время. Моя коллега задохнулась в собственном доме, поэтому знайте: не только пожилые люди подвергаются риску, живя в одиночестве. @boredtxan

19.

Установите в своем доме датчики угарного газа. Один возле обогревательных приборов, другой возле своей спальни. Угарный газ прозрачный и без запаха, поэтому его утечку заметить практически невозможно. @brkuzma Кстати, многие люди, которые думают, что у них дома завелся призрак, страдают от слабых утечек угарного газа, потому что они могут приводить к провалам в памяти и другим симптомам, которые связывают с привидениями. Моя подруга практикующий медиум, и первым делом она спрашивает у приходящих к ней людей, есть ли в их жилье такой датчик. @kharmatika Признаками утечки может служить резко испортившееся самочувствие у всех обитателей дома, в том числе животных. Кашель, вялость, тошнота без причины, появившиеся с началом отопительного сезона, могут быть следствием отравления угарным газом. Я так чуть не потеряла всю семью, когда училась на первом курсе колледжа. Повезло, что мой парень заметил неисправность датчика. Содержание угарного газа дома было в 3 раза больше допустимого. Так что поверяйте датчики регулярно. @Skylance123

20.

Никогда не поднимайте ноги, находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля. Если случится ДТП, кости ног могут оказаться в черепе. @amariehar

21.

Если у вас есть родинка с нечеткими краями, несимметричная, странного красного оттенка, из которой сочится жидкость или которая кровоточит, как открытая рана, это может быть начальным симптомом рака кожи. Немедленно обратитесь к врачу: меланома может убить очень быстро. За другими родинками стоит внимательно следить. Запомните, как они выглядят обычно, чтобы при необходимости распознать изменения. И не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом. @invisiblebody

22.

Если вы по какой-то причине долго находитесь на морозе и чувствуете, что вам стало сложно продолжать движение, то вы слишком замерзли. Немедленно примите меры, для того чтобы согреться. Переохлаждение приводит к помрачению сознания и лишает способности рассуждать здраво. @Yareaaeray