Пользователи интернета поделились 19 лайфхаками, которые могут выручить вас в сложной ситуации

Если вы подавились и некому помочь, встаньте в планку и упадите. От удара грудью и животом о пол застрявший кусочек пищи сдвинется. © spiritelectric

Метод серого камня невероятно полезен в общении с нарциссами и токсичными людьми. Если такой человек каким-либо способом пытается вывести вас из себя, представьте себя серым камнем на дне реки. Никак не реагируйте на чужие действия, молчите, не шевелитесь, добавьте себе баллов, если можете изобразить равнодушный взгляд. Но людей, склонных к физическому насилию, так можно довести до рукоприкладства, так что оцените безопасность ситуации для себя и при необходимости примите меры, чтобы защититься. © chickenpants80

Если вы не готовы делать искусственное дыхание «рот в рот» человеку, который потерял сознание, то нажатия на грудную клетку сами по себе значительно повышают вероятность выживания. © winedinesixty9

Если на YouTube нажать сразу на конец видео, а потом на воспроизведение, то посмотреть ролик можно будет без рекламы. © ThatSmartKid69