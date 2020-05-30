Пользователи интернета поделились 19 лайфхаками, которые могут выручить вас в сложной ситуации
Как прочистить унитаз, если под рукой нет вантуза? Как посчитать проценты в уме? Как с самого начала задать отношениям правильный тон? На эти и другие вопросы ответили пользователи Reddit. Они поделились простыми проверенными на себе лайфхаками, которые сделали их жизнь легче и могут пригодиться другим людям.
AdMe.ru обожает решения, которые могут помочь нашим читателям здесь и сейчас. Надеемся, перечисленные ниже советы однажды вам пригодятся.
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Если вы подавились и некому помочь, встаньте в планку и упадите. От удара грудью и животом о пол застрявший кусочек пищи сдвинется. © spiritelectric
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Метод серого камня невероятно полезен в общении с нарциссами и токсичными людьми. Если такой человек каким-либо способом пытается вывести вас из себя, представьте себя серым камнем на дне реки. Никак не реагируйте на чужие действия, молчите, не шевелитесь, добавьте себе баллов, если можете изобразить равнодушный взгляд. Но людей, склонных к физическому насилию, так можно довести до рукоприкладства, так что оцените безопасность ситуации для себя и при необходимости примите меры, чтобы защититься. © chickenpants80
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Если вы не готовы делать искусственное дыхание «рот в рот» человеку, который потерял сознание, то нажатия на грудную клетку сами по себе значительно повышают вероятность выживания. © winedinesixty9
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Если на YouTube нажать сразу на конец видео, а потом на воспроизведение, то посмотреть ролик можно будет без рекламы. © ThatSmartKid69
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Если у вас нет вантуза, а унитаз забился, налейте в него чуточку жидкого мыла или жидкости для мытья посуды и немного горячей воды. Оставьте на 15 минут и смойте воду. Наткнулась на этот лайфхак, когда 8-летний сын засорил унитаз в гостинице, и с тех пор пользуюсь этим способом регулярно. © PainterlyGirl
- Если ваши пожилые родители или бабушка с дедушкой внезапно начали вести себя странно, уговорите их провериться на инфекции мочевыводящих путей. У стариков ИМП могут привести к психотическому эпизоду или галлюцинациям. © mac9426
- Нагрейте обычную ложку под горячей водой и на несколько секунд прижмите к месту комариного укуса. Благодаря этому зудеть станет меньше, потому что тепло расщепляет яд. © TZWhitey
- Сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc открывает диспетчер задач напрямую, а при нажатии Ctrl + Alt + Delete его нужно будет выбирать в меню. © DragonFive
- Работаю в авиакомпании. Проверка и сортировка багажа устроена таким образом, что чем раньше вы сдадите свой чемодан, тем меньше у него шансов потеряться. Пожалуйста, регистрируйтесь на рейс минимум за час до посадки. © LikeLemun
- Увидели вакансию мечты, но считаете себя недостаточно квалифицированным для нее? Отправьте отклик в любом случае. Не отказывайте себе сами, пусть это сделают там. Возможно, вас ждет приятный сюрприз. Мои сын и дочь последовали этому совету и получили работу, с которой начали строить успешную карьеру. © VaDem33
- Когда компьютер начинает тормозить и перегреваться, большинство людей предпочитает купить новый, хотя замена термопасты и покупка нового твердотельного накопителя обычно решают обе проблемы, а стоят намного дешевле. © Yamon234
- X % от числа Y равны Y % числа X. Так что если вам трудно посчитать 26 % от 50, то 50 % от 26 вычислить намного проще. © Shihab_8
- Большинство из нас, подтянутых и активных людей, не любит физические упражнения. Мы любим чувство, которое возникает после их завершения. Вы ненавидите бегать, ездить на велосипеде, поднимать тяжести? Мы тоже. Так что не ждите какого-то особенного момента, просто идите и делайте это. Вам понравится то, что вы чувствуете после тренировки, и вы будете гордиться результатами в долгосрочной перспективе. © kcmullan
- Перед тем как взять напрокат автомобиль или забронировать номер в гостинице, погуглите промокоды. Возможно, вы найдете скидку на нужную услугу у нужной компании. © snypershot
- Когда у вас появится первое отдельное жилье, заранее соберите небольшой набор инструментов, чтобы самостоятельно делать мелкий ремонт. Это сэкономит вам кучу денег, а если вы чего-то не знаете, в интернете всегда можно найти подробное обучающее видео на нужную тему. © TheDeadlySquid
- С самого начала отношений повторял своей жене: «Если я скажу что-то, что можно воспринимать с двух точек зрения, и одна из них заставляет тебя злиться или грустить, я подразумевал другую». © Razzamatazz14
- Записывайте мысли и воспоминания, которые вас расстраивают, особенно смутные. Это поможет вам упорядочить их, разобраться в причине проблемы и потом решить ее. © nacreoussun
- Ухаживать за маленькими детьми намного легче, если проявить немного эмпатии. Представьте, что вашему мозгу нужно обработать огромное количество новой информации, вы толком не можете управлять собственными руками и ногами, великаны вокруг говорят с вами на непонятном языке, а люди, которым положено о вас заботиться, постоянно нервничают из-за вас. Вам определенно будут нужны объятия и побольше ласки. © mrRabblerouser
- Во-первых, если произошел несчастный случай, не просите вызвать скорую или полицию всех людей вокруг, обратитесь к одному конкретному человеку — так шансы на помощь возрастут. Во-вторых, не увеличивайте число потенциальных жертв, не надо бежать в горящий дом или лезть в затопленный канал. © qpgmr
А какой лайфхак всегда выручает вас?
Фото на превью AlexShadyuk / Depositphotos