Девушка объяснила, как обустроить шкаф с одеждой так, чтобы вам всегда было удобно им пользоваться
По статистике, 42 % людей, которые делают генеральную уборку, в первую очередь разбирают шкафы с одеждой, но, несмотря на все усилия, вскоре там снова воцаряется беспорядок. Если вы сталкивались с этой проблемой, значит, у вас неудачно организовано место для хранения вещей. Так считает Юлия, которая создала целый тред о том, как избавиться от вечного бардака в гардеробе. Если подойти к вопросу системно, то сделать это будет довольно просто, хотя и придется постараться.
Мы в AdMe.ru любим делать жизнь наших читателей удобнее и проще, поэтому с разрешения Юлии публикуем ее рекомендации.
С чего начать
- Первый и самый болезненный шаг в организации пространства — выкидывание лишнего. Для начала нужно вытащить всю (совсем всю) одежду и положить ее в одно место.
- Делим кучу одежды на две: то, что пригодится в ближайшее время, и то, что рассчитано на другой сезон. Если сейчас лето и жара, в одну стопку попадут легкие вещи, в другую —пуховики, вязаные свитера и теплые штаны. Зимой, наоборот, босоножки отправятся дожидаться тепла.
- Сразу разбираемся с несезонными предметами: их нужно выстирать или сдать в химчистку и хранить только в чистом виде. Обувь вымыть и высушить или сдать в химчистку, где это сделают за вас. Всю одежду починить: проверить пуговицы, набойки, молнии.
- Вся несезонная одежда после приведения в порядок отправится с глаз долой, до тех пор пока не придет ее время. Для ее хранения лучше всего использовать не пластиковые контейнеры, а тканевые.
- Осталась большая куча вещей. Снова делим на категории: 1) верхняя одежда; 2) аксессуары к верхней одежде (шарфики всякие, перчатки); 3) обувь; 4) нижнее белье; 5) домашняя одежда; 6) другие аксессуары (ремни, галстуки и так далее); 7) носки, чулки, колготки; 8) оставшиеся вещи, которые можно хранить на вешалке (почти все); 9) оставшиеся вещи, которые нельзя хранить на вешалке (трикотаж, потому что вытягивается). Сюда же попадают футболки и майки, которые можно сложить, джинсы, плотные толстовки. Их будем складывать на полки.
- Верхнюю одежду лучше держать в тканевых чехлах, обувь — в коробках.
Всё о вешалках
- Первый ключ к порядку в шкафу: все, что можно повесить на вешалки, надо повесить на вешалки. Одна вещь — одна вешалка.
- Старайтесь не пользоваться тонкими проволочными плечиками: они портят вещи. Идеальные варианты — деревянные, пластиковые или покрытые винилом. Чем тяжелее и плотнее одежда, тем прочнее должна быть вешалка.
- Плечики должны соответствовать размеру одежды. Застегивайте хотя бы верхнюю пуговицу: так воротник не деформируется, а вещь не будет цепляться за другие, когда станете ее доставать.
- Если в шкафу не хватает места, чтобы все повесить, и нет возможности купить новый, пользуйтесь многоуровневыми вешалками или купите стойку для одежды.
- Стойка для одежды — прекрасная замена «одежному стулу», на котором копится гора. Во-первых, она более вместительна, во-вторых, даже брошенные на стойку вещи мнутся меньше. Есть небольшие приспособления, которые не занимают много места в комнате.
- Мое личное мнение таково: чтобы избавиться от привычки бросать одежду где попало, надо сначала выделить одно место, куда ее можно бросать (вешалка / стойка и корзина). Это будет проще, чем стараться складывать все в шкаф, срываться на 3-й день и ругать себя за отсутствие силы воли.
- Когда будете развешивать одежду из той кучи, которую мы разобрали в самом начале, попробуйте вот такую штуку. Направляйте крючки плечиков в одну сторону, лучше как на фото слева: так одежда не цепляется за них. А то, что надевали и вернули обратно, вешайте как на фото справа.
- Через пару недель плечики будут висеть вразнобой, но вы увидите, какие из них вы не трогали, следовательно, не надевали одежду, висящую на них. Ее можно пересмотреть, убрать подальше в шкаф или сложить и отправить на хранение.
- Для аксессуаров есть специальные органайзеры.
Как организовать хранение вещей
- Итак, наши руки добрались до вещей, которые нельзя хранить на вешалке. Именно они создают больше всего беспорядка в шкафу. Первое правило: каждой категории — свое место. Определите, в какой ящик будете складывать нижнее белье, а куда свитера.
- Начнем с нижнего белья. Его удобнее всего хранить в выдвижных ящиках комода или шкафа, в ячеистых тканевых коробках. Есть варианты для комплектов, есть отдельно для бюстгальтеров, есть настенные.
- Один предмет одежды — одна ячейка.
- Не используйте коробки с крышками: это затрудняет доступ и генерирует бардак. Если у вас небольшие ящики, в которые не влезут стандартные боксы, поставьте в них разделители.
- В ячейки можно сложить носки, чулки и колготки. Хотя я храню колготки на вешалке как шарфы, так они меньше создают хаос. Но можно их складывать по методу КонМари. Так же как и тонкие бельевые футболки и майки, их удобно держать свернутыми в вертикально установленных ящичках.
- А теперь важно остановиться и подумать, кто внушил вам мысль о том, что у вас кривые руки и вы не можете ничего нормально сложить. Конечно можете, это нетрудно, а беспорядок у вас потому, что вы не знали, как нужно, а не потому, что вы какой-то неправильный человек.
- Домашнюю одежду лучше всего держать отдельно от той, которую вы надеваете для выхода на улицу. Складываем ее также по принципу КонМари, храним вертикально. Шелковые халаты, пеньюары вешаем на плечики и отправляем в шкаф.
- Свитера, толстовки, свитшоты и джинсы — главные генераторы бардака на полках. Мы привыкли складывать их стопками. Вытаскиваем нижний — и вся башня рушится. Чтобы это не происходило, есть вот такие органайзеры.
- Если полки очень глубокие, то подальше лучше сложить вещи, которыми вы пользуетесь редко. Запихните их в коробки. Печаль обычно в том, что глубина полок такая же, как и шкафа, то есть примерно 60 см, а это неудобно. Лучше выдвижные ящики, но об этом чуть позже.
- Если полки достаточно высокие, попробуйте установить там выдвижные ящики или сделать дополнительные полки. Еще можно поставить вертикальные разделители.
- Идеи для хранения обуви: этажерки и прозрачные коробки.
- Еще вам могут пригодиться специальные приспособления для хранения обуви и подвесные органайзеры.
Как спроектировать шкаф
- Если вы только рисуете план квартиры и у вас есть возможность устроить гардеробную, например в кладовке или нише, — делайте, не сомневайтесь! Встроенные шкафы без ножек и зазора под потолком тоже хороши.
- На этапе проектирования помещения лучше продумать, где разместить шкафы не только для той одежды, которую вы носите сейчас, но и для сезонных вещей, и для домашнего текстиля (полотенец, постельного белья).
- Планируя шкаф, ориентируйтесь на свой гардероб. Если у вас много футболок, джинсов, свитшотов, крайне мало рубашек, платьев, костюмов, вам нужно больше выдвижных ящиков и минимум пространства для вешалок. Если же вы носите в основном легко мнущуюся одежду, платья, костюмы, то оставьте больше места для плечиков.
- В стандартных шкафах чаще всего выделено примерно одинаковое пространство для сложенной и висящей одежды, и в итоге вы получаете меньше места для своих вещей.
- Штанга для вешалок с одеждой, которую вы носите сейчас, должна быть примерно на уровне глаз. Выше — неудобно вешать и доставать. Пространство над ней можно заполнить сезонными вещами и теми, которые редко надеваете.
- Планируя глубину шкафа, отталкивайтесь от одежды, которую вы будете там хранить. Зимние вещи объемнее летних, для них нужен шкаф побольше. Широкоплечему парню, предпочитающему костюмы с пиджаками, понадобится гардероб глубже, чем делают обычно.
- Минимальная стандартная ширина отделений — 600 мм, но я советую по возможности делать шире.
- Обычной глубины шкафа достаточно для размещения вешалок, но слишком много для складывания одежды. Решений несколько. Если у вас распашные дверцы, делайте полки более короткими, а на внутренней стороне двери храните легкие аксессуары (от тяжелых она провиснет).
- Если вы только проектируете шкаф, то отдайте предпочтение выдвижным ящикам. По сути это те же полки, только не надо лезть в глубину и можно хранить вещи вертикально. Лучше всего делайте шкаф для одежды, которую будете вешать, и комод для остальных вещей.
- Все предметы гардероба, которые вы носите регулярно, лучше размещать на уровне от глаз до бедер. Все, что ниже колен и выше подбородка, используйте как дополнительное место для хранения. Наверху, над штангой, оставьте полки для сезонной одежды.
Что делать, если некуда складывать вещи
- На стойку или штангу в шкафу повесить органайзер.
- Установить выдвижные мини-ящики для полок.
- Купить «временный» складной шкаф для одежды (идеально, если часто переезжаете).
Какие лайфхаки для хранения одежды есть у вас?
Фото на превью Aliexpress, Aliexpress