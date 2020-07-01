Девушка объяснила, как обустроить шкаф с одеждой так, чтобы вам всегда было удобно им пользоваться

По статистике, 42 % людей, которые делают генеральную уборку, в первую очередь разбирают шкафы с одеждой, но, несмотря на все усилия, вскоре там снова воцаряется беспорядок. Если вы сталкивались с этой проблемой, значит, у вас неудачно организовано место для хранения вещей. Так считает Юлия, которая создала целый тред о том, как избавиться от вечного бардака в гардеробе. Если подойти к вопросу системно, то сделать это будет довольно просто, хотя и придется постараться.