Почему всем нам стоит задуматься об осознанном потреблении и 4 правила, которые помогут этому научиться

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Наши бабушки и мамы много раз сетовали на то, что в их времена одежда была гораздо лучшего качества. И в чем-то они правы, ведь раньше модные коллекции поступали на прилавки не чаще 4 раз в год. Но с приходом на рынок концепции «быстрой моды» все поменялось. Здесь огромную роль сыграл масс-маркет: теперь новые коллекции появляются в магазинах чуть ли не каждую неделю, поскольку производители стараются максимально удовлетворить потребности потребителей. А в результате магазины полны дешевой и не особо качественной одежды.

AdMe.ru собирается приподнять завесу тайны производителей и заодно предлагает задуматься, действительно ли нам необходимо обновлять гардероб столь часто, как мы привыкли.

Почему нам приходится так часто покупать одежду?

Некоторые покупатели обновляют свой гардероб каждый месяц, выбирая по новому костюму или платью на каждое мероприятие, а как только вещи приходят в негодность, легко выбрасывают их и взамен покупают новые. В итоге одежда в огромных количествах попадает на свалки: просто представьте, что одна синтетическая футболка может разлагаться до 40 лет!

Почему же одежда стоит так дешево? Крупные компании заказывают производство в странах третьего мира, где рабочие получают за свой труд всего $ 1–2 в день. Об этом и не только подробно рассказывает фильм «Реальная цена моды». У рабочих попросту нет другого выхода: здесь нет профсоюзов, а работа на фабрике становится чуть ли не единственным способом прокормить семью. Владельцы фабрик готовы снова и снова снижать стоимость своих услуг, лишь бы получить выгодный заказ. Люди трудятся в полуразвалившихся помещениях. Так, в 2013 году на одном из предприятий Бангладеш произошла масштабная трагедия, которая унесла жизни более 1 000 человек. И это наконец послужило толчком к развитию дискуссии в обществе.

Как на это реагирует модная индустрия?

Компании пытаются реабилитироваться: некоторые бренды принимают вещи на переработку, другие создают упаковку из переработанных материалов и выпускают одежду из переработанных материалов и органического хлопка. Осознанное потребление постепенно входит в моду, но, увы, корпорации по-прежнему не хотят распространяться о том, кто и в каких условиях шьет одежду, которую мы носим. В то же время владельцы компаний входят в топ богатейших людей мира. Любопытно, что рабочие могли бы получать гораздо большую зарплату без особой наценки на товары, но пока что никто этим не занимается. Вряд ли бренды захотят снизить объем производства, ведь если есть спрос, то будет и предложение. Выходит, что повлиять на ситуацию можем только мы, покупатели, и сделать это, с одной стороны, легко, но в то же время и сложно: попросту потреблять меньше или хотя бы выбирать одежду с умом.

Будущее за винтажем

В последнее время в модных кругах все больше и больше говорят о винтаже. И если вы все еще кривитесь при слове «секонд-хенд», то самое время пересмотреть свои взгляды. Именно в секонд-хендах можно найти уникальные, необычные и в то же время трендовые вещи, а временами даже гораздо лучшего качества, чем во многих магазинах, да еще и за разумные деньги. Но самое главное, что, выбирая вещь с барахолки, вы поспособствуете тому, что в воздух будет выброшено чуть меньше грязи для производства и переработки очередной дешевой футболки. Сегодня даже знаменитости одеваются в секонд-хендах, например Ким Кардашьян. Одна из главных инфлюэнсеров современности не стесняется носить винтажные вещи и своим примером развенчивает миф о том, что в секонд-хендах продается лишь «рваная рухлядь от бабушек». Совсем недавно появилось новое модное издание More Or Less — первый глянцевый журнал об осознанном потреблении. Его главное кредо: никаких новых коллекций, только одежда из секонд-хенда и самодельные вещи. На обложке первого номера журнала — Кейт Мосс, в гардеробе которой оказалось огромное количество винтажной одежды: беретки, платья и даже купальник.

А как насчет винтажа на обложке Vogue? Дебютный номер журнала, выпущенный для Чехии и Словакии, вышел с обложкой, на которой резмещено фото супермодели Каролины Курковой в пальто из секонд-хенда. Вряд ли такое можно было представить еще 10 лет назад. Хотя кто тогда задумывался о последствиях, которые может нанести сверхпотребление в области моды?

Выходит, чем чаще мы покупаем недорогую одежду, тем сильнее загрязняем экологию и поддерживаем дешевую рабочую силу. Как же сократить потребление, успокоить внутреннего шопоголика, проявить заботу об экологии и при этом выглядеть стильно? Мы собрали несколько советов, которые помогут вам в этом.

1. Наведите порядок в гардеробе

Разбор гардероба поможет выяснить сразу несколько важных вещей: Вы обнаружите одежду, которую точно не носите . Слишком сложно расстаться с такими вещами? Попробуйте спрятать их в отдельный пакет или коробку: если в ближайшие полгода вы их не наденете, скорее всего, они вам уже попросту не нужны.

. Слишком сложно расстаться с такими вещами? Попробуйте спрятать их в отдельный пакет или коробку: если в ближайшие полгода вы их не наденете, скорее всего, они вам уже попросту не нужны. Вы наверняка найдете базовые вещи, которые покупаете слишком часто (к примеру, 10 черных футболок или 6 почти идентичных пар джинсов). Вывод простой: такие вещи покупать больше не нужно, пообещайте себе носить старые до тех пор, пока они остаются в хорошем состоянии.

(к примеру, 10 черных футболок или 6 почти идентичных пар джинсов). Вывод простой: такие вещи покупать больше не нужно, пообещайте себе носить старые до тех пор, пока они остаются в хорошем состоянии. Благодаря неожиданно обнаруженным вещам, о которых вы уже позабыли, вы можете собрать несколько новых удачных образов.

Вы точно будете знать, каких вещей вам не хватает, а каких уже в избытке. Разобрав свой гардероб, вы лучше осознаете свой стиль, поймете, что вам подходит, а что не очень, и в дальнейшем вся эта информация поможет покупать только действительно необходимые вещи и аксессуары.

2. Старайтесь покупать качественную одежду

Чем дольше прослужит вам вещь, тем реже придется покупать взамен нее что-то новое. Особенно это правило касается таких базовых вещей, как футболки и джинсы. Поэтому обращайте внимание на состав тканей и крой, при этом помните, что высокая цена далеко не всегда является залогом хорошего качества. Не обходите стороной винтажные магазины, блошиные рынки и секонд-хенды: иногда здесь можно обнаружить вполне удачные находки. Во время походов по магазинам старайтесь четко представлять, с чем будете носить обновку (у вас должно получиться хотя бы 3–4 образа), и ответьте себе честно, есть ли похожие вещи в вашем гардеробе.

3. Избавляйтесь от ненужной одежды

Если приступ шопоголизма все-таки настиг и вы схватили ненужную вещь словно в тумане, не торопитесь закидывать ее в дальний угол шкафа. Попробуйте «пристроить» вещь в хорошие руки: можно продать или обменять ее по объявлению в специализированных группах и на форумах, сдать в секонд-хенд, отдать нуждающимся, устроить нечто вроде барахолки вместе с подругами и обменяться одеждой там — как видите, вариантов масса. Также некоторые магазины принимают одежду на переработку, а взамен выдают скидочные купоны. Безжалостно расставайтесь с одеждой, которую не станете носить: не ждите похудения, новой моды, особого дня. Вам она уже не нужна, но может очень пригодится кому-то другому.

4. Не ходите по магазинам «просто так»