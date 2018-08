Почему всем нам стоит задуматься об осознанном потреблении и 4 правила, которые помогут этому научиться

Почему нам приходится так часто покупать одежду?

Как на это реагирует модная индустрия?

Будущее за винтажем

В последнее время в модных кругах все больше и больше говорят о винтаже. И если вы все еще кривитесь при слове «секонд-хенд», то самое время пересмотреть свои взгляды. Именно в секонд-хендах можно найти уникальные, необычные и в то же время трендовые вещи, а временами даже гораздо лучшего качества, чем во многих магазинах, да еще и за разумные деньги. Но самое главное, что, выбирая вещь с барахолки, вы поспособствуете тому, что в воздух будет выброшено чуть меньше грязи для производства и переработки очередной дешевой футболки.

Сегодня даже знаменитости одеваются в секонд-хендах, например Ким Кардашьян. Одна из главных инфлюэнсеров современности не стесняется носить винтажные вещи и своим примером развенчивает миф о том, что в секонд-хендах продается лишь «рваная рухлядь от бабушек».

Совсем недавно появилось новое модное издание More Or Less — первый глянцевый журнал об осознанном потреблении. Его главное кредо: никаких новых коллекций, только одежда из секонд-хенда и самодельные вещи. На обложке первого номера журнала — Кейт Мосс, в гардеробе которой оказалось огромное количество винтажной одежды: беретки, платья и даже купальник.