Почему врачи призывают родителей хранить молочные зубы детей?

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Помните, как у вас выпал первый молочный зуб? Для одних это было страшным и болезненным процессом, а другие просто получили подарочек от зубной феи. Некоторые родители хранят молочные зубы своих детей. Кому-то это наверняка покажется странным, но все же это имеет смысл, и мы можем объяснить почему.

У AdMe.ru есть масса историй о выпадении молочных зубов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию научное объяснение, почему, возможно, стоит их хранить.

Хранение зубов ради стволовых клеток

Есть несколько причин, по которым родителям не стоит выбрасывать выпавшие зубы своих детей. По меньшей мере одна из них связана со здоровьем ребенка в будущем. Ученые рекомендуют хранить зубы, чтобы позже иметь возможность извлечь из них стволовые клетки. Когда-нибудь они даже смогут спасти чью-то жизнь.

Что такое стволовые клетки из пульпы зуба и как их сохранить

Клетки делятся на 3 разные группы с разным набором функций. Стволовыми называют молодые клетки, которые в дальнейшем разовьются в клетки одной из этих групп. Клетки крови растут и развиваются в губчатой ткани костей — костном мозге. Стволовые клетки можно взять из зубов так же, как и из любой другой кости, однако нужно учитывать, что для этого зубы должны правильно храниться. Врачи и ученые используют несколько технологий для хранения и дальнейшего производства стволовых клеток.

Как они могут помочь

Стволовые клетки способны воспроизводить любые другие типы клеток в нашем теле, то есть они могут заменить поврежденные клетки. Научные разработки показывают, что стволовые клетки могут помочь в борьбе с раком. Также проводятся исследования, направленные на определение потенциала стволовых клеток в лечении других заболеваний, в том числе сердечных. Следует помнить, что некоторые исследования могут окончиться неудачей, и человек, который собирается пройти лечение с применением стволовых клеток, должен быть уверен в профессионализме своих врачей. Прочитать подробно о возможных рисках можно на сайте Международного общества по исследованию стволовых клеток. Также там предоставляется список вопросов, которые нужно задать врачу до начала лечения.

Бонус: займитесь «зубным» творчеством вместе со своим ребенком

Молочные зубы можно использовать для школьных научных проектов, ведь каждый будущий гений с чего-то начинает! Экспериментируйте вместе, выясняя, как кофе, сахар и сладкая газировка влияют на состояние зубов.