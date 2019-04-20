Почему стоит задуматься, прежде чем выпить очередной стакан воды из кулера

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Кулеры установлены во многих офисах, торговых центрах, больницах, банках, салонах красоты, кафе. И практически каждый из нас бесстрашно пьет эту воду, будучи уверенным в ее чистоте: вода из бутыли по определению чище водопроводной, в которой содержатся хлор и другие вредные вещества. Однако, как показывают исследования, все обстоит совсем иначе.

AdMe.ru выяснил, как мы сами же себя травим водой из кулера, а потом с болью в животе грешим на шаурму, купленную у входа в метро.

Как выглядит кулер внутри

Пользователь сайта Pikabu под ником kefonepro работает в сервисе по ремонту и обслуживанию водного оборудования. Несколько дней назад он опубликовал пост «Отравился шаурмой» и прикрепил фотографии кулера, который был привезен из одного банка. Выяснилось, что внутри его не мыли примерно 4 года, а просто протирали снаружи влажной тряпочкой. И вот как он выглядел внутри:

И воду из таких диспенсеров пьют посетители банков, поликлиник, торговых центров, парикмахерских. Конечно, возможно, в каких-то заведениях кулеры моют и дезинфицируют каждые 2–6 месяцев (в зависимости от частоты использования), но, как показывают исследования и практика, это единичные случаи. Ученые из Университета медицинских наук Ирана совместно с Минздравом и Исследовательским центром по безопасности воды в 2012–2013 годах проверили воду, взятую из 32 кулеров, которые установлены в офисных зданиях города Исфахан. Выяснилось, что в большинстве образцов количество болезнетворных бактерий (бацилл, кокков и других микроорганизмов) превышало допустимые нормы почти в 400 раз! Также результаты этого исследования показали, что чрезмерному росту бактерий и образованию на стенках кулеров биопленки способствовала именно поверхность диспенсеров. Биопленка состоит из простейших водорослей (их мы и видим на фото выше), продуцирующих выработку токсичных веществ.

Люди даже на задумываются над тем, что они пьют

К сожалению, абсолютное большинство людей даже не подозревает, что вода из кулера может быть опасной для здоровья. Вот реальная история про подругу автора этой статьи. Она работает в офисе много лет и постоянно пьет воду из диспенсера. Не так давно она пожаловалась своему начальнику, что в стаканчик льется зеленая водичка. Ну, с зеленым она, конечно, преувеличила, но едва заметный мутный оттенок жидкость все-таки имела. Вы представляете, насколько загрязнилась внутренняя поверхность кулера, что вода стала окрашиваться? Оказалось, никто в отделе даже и не думал, что устройство нужно периодически мыть. И за 8 лет пользования кулер ни разу не мылся. Это не единичный случай, вот несколько комментариев, оставленных под постом "Отравился шаурмой" (пунктуация и орфография сохранены): "Никогда не думал что их нужно чистить, вода ведь чистая из закрытых бутылок. А учитывая мой вечный сушняк, борюсь представить сколько водорослей я уже попробовал". @Thesovich

"Я вам проще скажу, работал в нескольких компаниях, руководство вообще не предполагает то, что их мыть надо! Они свято уверены, что надо только бутылки менять". @PaReNeK

"Стоял у нас кулер на работе древний. Люди травились раза по 2 в месяц и жёстко. Самому раз пришлось скорую вызывать. Кто на что только не грешили: то пирог наверно, то шаурма. Поменяли кулер и все прекратилось. Видимо тоже зеленое что-то было в нем". @redsmoke90

Почему вода в кулерах загрязняется

Чистота кулеров зависит не только от порядочности и ответственности конкретного руководителя заведения или компании, но и от работников, меняющих пустые бутыли на полные, а также от самих людей, которые пользуются этими устройствами. Итак, почему вода становится грязной? Во-первых, если сам кулер неправильно или не вовремя обслуживается , а также находится под прямыми солнечными лучами или у батареи , то на внутренних стенках аппарата со временем образуются микроводоросли.

, а также , то на внутренних стенках аппарата со временем образуются микроводоросли. Во-вторых, вода загрязняется человеком, который заменяет в кулере бутыли . Он ведь перед этим не моет руки, не надевает перчатки, а во время переноски тяжелых 19-литровых емкостей держит их за горлышко. За ту самую пробку, которая затем оказывается в гнезде бутылеприемника. Бактерии с пластика тут же переносятся в воду.

. Он ведь перед этим не моет руки, не надевает перчатки, а во время переноски тяжелых 19-литровых емкостей держит их за горлышко. За ту самую пробку, которая затем оказывается в гнезде бутылеприемника. Бактерии с пластика тут же переносятся в воду. В-третьих, представьте, сколько людей касаются крана для подачи воды, особенно в общественных местах. Вряд ли кто-то перед этим моет руки. И в итоге бактерии скапливаются на поверхности краника, потом попадают в фильтр и затем в сам внутренний бак.

Как часто нужно мыть кулеры

Рекомендуется обрабатывать кулеры не реже 1 раза в полгода. В 2 раза чаще нужно чистить устройства, которые эксплуатируются в детских и медицинских учреждениях, на складах, в торговых и развлекательных центрах и других местах большого скопления людей. Существует миф, что если кулером пользуются редко, то в нем ничего не образуется и, соответственно, чистить его не нужно. На самом деле в этом случае вода еще быстрее застаивается, а бактерии в ней размножаются активнее. В интернете легко можно найти инструкцию, как мыть диспенсер той или иной модели. Но безопаснее всего и эффективнее отдавать кулер специалистам по обслуживанию водного оборудования. Кстати, то же самое касается и механических помп для воды. На их внутренней поверхности тоже может образовываться налет.

Что будет, если выпить воду из грязного кулера

В лучшем случае человек может отделаться расстройством желудка, коликами в животе и диареей.

В худшем случае мы рискуем подцепить сальмонеллез или серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта.

Как обезопасить себя

Если вы решили выпить воды из кулера, установленного в общественном месте, взгляните на боковые или лицевую стенки аппарата. Там должна быть наклейка с названием компании, занимающейся обслуживанием водного оборудования, и датой проведения последней обработки. Если наклейка есть, то можете без опасений пить. В ином случае лучше воздержаться от приема воды.

с названием компании, занимающейся обслуживанием водного оборудования, и датой проведения последней обработки. Если наклейка есть, то можете без опасений пить. В ином случае лучше воздержаться от приема воды. Если в вашем офисе (учреждении/заведении) установлен кулер, периодически напоминайте руководству о необходимости профилактической чистки устройства . Начальники — люди занятые, могут и не помнить про это.

. Начальники — люди занятые, могут и не помнить про это. Перед тем как поместить бутыль в водоприемник, желательно протереть пробку салфеткой, смоченной спиртом . Неважно, делает это сотрудник учреждения или доставщик воды. Кто его знает, кто касался пробки своими руками. Да, все это со стороны может показаться забавным перегибанием палки, но когда дело касается здоровья, тут не до смеха.

. Неважно, делает это сотрудник учреждения или доставщик воды. Кто его знает, кто касался пробки своими руками. Да, все это со стороны может показаться забавным перегибанием палки, но когда дело касается здоровья, тут не до смеха. На крайний случай, берите из дома многоразовую бутылку с водой или покупайте в магазине.

А вы пьете воду из кулеров, установленных в общественных местах?