Почему растительный белок лучше, чем животный
«Ешь овощи — будешь здоровым и сильным», — это нам еще мама говорила. Но только недавно ученые наконец твердо убедились в том, что растительный белок оказывает более благоприятный эффект на наши мышцы, вес, восстановление клеток и продолжительность жизни, чем животный. Но чем конкретно его воздействие отличается от свойств животного белка?
Чтобы это выяснить, AdMe.ru пообщался со специалистами в питании и диетологии. Мы расскажем вам обо всех плюсах и минусах растительного белка.
Хотим отметить, что эта статья написана не ради пропаганды веганства, сыроедства или каких-либо других убеждений в еде. Мы просто приводим научно доказанные факты о пользе и вреде некоторых продуктов и компонентов. Каждый делает выбор сам.
Растительный белок не нагружает органы пищеварения
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Когда человек съедает кусок мяса, то требуется около 4–5 часов на первичное переваривание. При этом организм тратит дополнительные ресурсы, отсюда возникает послеобеденная сонливость. Растительный белок не нагружает органы пищеварения и усваивается с оптимальной скоростью. Так что после обеда мы не чувствуем тяжести.
- Растительные продукты содержат клетчатку, которая не переваривается, но действует как губка, очищая организм. Растительная пища — это своеобразный тандем белка с комплексом естественного очищения. Это позволяет не зашлаковывать организм, иметь здоровую чистую кожу и крепкое здоровье.
Мясо имеет больше насыщенных жиров
Еще одна причина, по которой стейк — не лучший выбор, — это жир. Много жира. Именно поэтому стейки и гамбургеры имеют восхитительный вкус и аромат. Но вместе с тем «засоряют» артерии.
Насыщенные жиры — это те, которые затвердевают при комнатной температуре, а их большое количество может вызывать закупорку сосудов и заболевания сердца. Поэтому они повышают уровень холестерина. Такие продукты, как орехи, авокадо и некоторые сорта рыбы, имеют меньше насыщенных жиров, чем красное и темное мясо.
Растительный протеин имеет больше питательных веществ и может содержать все аминокислоты сразу
Известно, что мясо содержит много питательных веществ. Если есть его каждый день, то можно получить все аминокислоты, а также витамины А, B5, B6, B7, В12 и K.
Однако опытные атлеты подтвердят, что, если есть много белка, начинают болеть почки и печень. Все дело в том, что продукты распада белка довольно токсичны, а выводят токсины из организма почки и печень. Много белка — много токсинов, это ведет к перегрузке органов.
Гораздо безопаснее заменить животный белок растительным. Некоторые растительные продукты (бобы, киноа, греча, соя) содержат все незаменимые аминокислоты сразу. Но, чтобы получить полный состав аминокислот и витаминов, одних блюд из бобов будет мало. Придется внести разнообразие в меню.
Красное мясо и мясо на гриле содержит канцерогены
Как заявляет в своем докладе Всемирная организация здравоохранения, некоторые виды и типы мяса являются канцерогенными. А значит, уже не могут считаться пищей, полезной для нашего организма.
Ученые связали колоректальный рак, рак поджелудочной и предстательной железы с употреблением красного мяса. Обработанное мясо (бекон, колбаса, жареное мясо) оказывает такой же негативный эффект.
Но хоть мясо и провоцирует рак, это не самый серьезный враг. Число людей, погибающих от рака, вызванного диетой с повышенным содержанием красного мяса, — 50 000 в год. От грязного воздуха умирает 200 000 человек в год. От алкоголя — 600 000 человек и 1 миллион человек — от сигарет.
От растительного белка худеют. Но не больше, чем нужно
«День 1-й». «День 100-й». «День 200-й».
Переходят на растительное питание чаще люди, которые стремятся сбросить вес. Растительная пища менее калорийна и не замедляет метаболизм. Поэтому диетологи в период похудения советуют есть салаты, овощные блюда и крупы.
Если употреблять различные растительные продукты (а не просто капусту), вес не снизится больше, чем нужно, а придет в норму в соответствии с вашим ростом, возрастом и полом. Поэтому употребление растительных белков — это залог похудения без вреда для здоровья.
Растительный белок так же хорошо помогает наращивать мышцы, как и животный
Существует предубеждение, что мясо — единственный источник ценного белка. В одном из исследований были взяты дневники тренировок 3 тыс. участников: мужчин и женщин от 19 до 72 лет. Считалось количество и источники белка в рационе (красное мясо, птица, бобы, овощи, фастфуд).
Исследователи регистрировали все изменения в мышечной массе: ее плотность, объем, силу. При этом учитывались форма, активность, возраст и пол участника.
По итогам наблюдений выяснилось, что неважно, какой белок участвует в росте мышц. Важно, откуда он. Так как растительный белок менее токсичен и лучше усваивается, он давал результаты даже немного быстрее, чем животный. Выяснилось, что, употребляя продукты, такие как бобовые, орехи, семена, цельные зерна, фрукты и овощи, ежедневно, можно добиваться прекрасных результатов в наборе мышечной массы и избавлении от лишнего жира.
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