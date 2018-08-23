Фатальные ошибки при стирке джинсов, которые совершает почти каждый

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В 1853 году Ливай Страусс сшил первые штаны из парусины, которые положили начало истории джинсов. Более 100 лет они оставались исключительно рабочей одеждой, о сохранности которой мало кто заботился. Но с 60-х годов XX века джинсы ворвались в мир моды, стали красивыми и дорогими (между прочим, существуют джинсы стоимостью $ 1,3 млн!), а потому вопрос сохранения внешнего вида любимых штанов довольно актуален для нынешних модников.

Редакция AdMe.ru практически поголовно облачена в деним, поэтому нам тоже интересно было узнать, как же сохранить именно тот оттенок индиго, который привлекает при покупке новой пары.

Ручная стирка

Ручная стирка является предпочтительной для джинсовых изделий, поскольку очищает их наиболее деликатно. Стирать лучше в ванне, а не в тазу: это позволяет полностью расправить джинсы при замачивании и стирке.

На время замачивания (не дольше часа!) добавьте в воду 1 стакан уксуса и 2 ст. л. поваренной соли (разведите ингредиенты в небольшом количестве воды, прежде чем вылить в воду для стирки): такой раствор поможет закрепить цвет.

Используйте воду не горячее 40 °С, можно холоднее.

можно холоднее. Забудьте о стиральном порошке: он лишает блеска металлические детали и плохо вымывается из ткани. Воспользуйтесь жидкими средствами для стирки, шампунем или хозяйственным мылом.

Мягкой щеткой пройдитесь вдоль волокон ткани, уделяя особое внимание сильно загрязненным местам: сначала с изнанки, затем выверните джинсы и повторите процедуру. Не трите штанины друг о друга!

Если используете мыло, намыливать следует не ткань, а щетку.

Машинная стирка

Специалисты утверждают, что она крайне нежелательна, но будем реалистами: не всегда у нас есть время и желание стирать вручную. Выверните джинсы наизнанку, застегните все молнии, вытащите все из карманов.

Выберите деликатный режим стирки: температура воды — не выше 40 °С, отжим — не более 600 оборотов (а лучше обойтись вовсе без отжима). Высокая температура не только вымывает краску, но и становится причиной усадки ткани. Если ваша стиральная машина оснащена специальным режимом для джинсовых тканей, воспользуйтесь им.

стирки: температура воды — не выше 40 °С, отжим — не более 600 оборотов (а лучше обойтись вовсе без отжима). Высокая температура не только вымывает краску, но и становится причиной усадки ткани. Если ваша стиральная машина оснащена специальным режимом для джинсовых тканей, воспользуйтесь им. Применяйте жидкое средство для стирки. В воду для ополаскивания можно добавить полстакана столового уксуса либо специальное средство для закрепления цвета.

Стирайте джинсы вместе с другими предметами одежды темного цвета (черными, серыми, синими), это тоже помогает сохранить цвет ткани.

Сушка

Мало правильно постирать джинсы. Важно их правильно высушить. Джинсовая ткань не любит яркого света и высоких температур. Забудьте об электросушке и о жарком балконе. Позвольте изделию высохнуть естественным путем в стороне от прямых солнечных лучей.

в стороне от прямых солнечных лучей. Не отжимайте джинсы, достаточно будет согнать ладонями лишнюю воду.

Хорошо расправьте ткань. Если для вашей модели джинсов очень важно сохранить форму, можно использовать в качестве болванки свернутые полотенца.

Прежде чем повесить штаны на веревку, подложите сложенное в несколько раз полотенце: это поможет избежать заломов. Либо цепляйте джинсы прищепками за шлевки.

Еще несколько советов, чтобы сохранить цвет любимых джинсов

Даже при выборе самого деликатного способа стирки чем меньше будет стирок, тем дольше сохранится цвет. Если вы посадили на чистые штаны пятно, это не повод отправлять их в стирку. Попробуйте удалить загрязнение локально (с соблюдением вышеуказанных правил).

Если на джинсах, напротив, нет пятен и явной грязи и требуется их просто освежить, можно положить их на неделю в морозильную камеру — в плотно закрытом пакете, разумеется. Для того чтобы избавиться от посторонних запахов, можно предварительно смочить джинсы смесью чистой воды и водки в пропорции 1:1 (воспользуйтесь пульверизатором).

Выбирая средство для стирки, отдайте предпочтение тому, что предназначено для темных тканей: оно более деликатно отнесется к цвету изделия.

Если на джинсах есть кожаные детали, после стирки аккуратно протрите их глицерином, это позволит им сохранить внешний вид.

Правильно высушенным джинсам глажка не нужна. Но если они все же выглядят мятыми, сбрызните их чистой водой из пульверизатора, сложите пополам, хорошенько разгладив ткань, а потом аккуратно сверните в рулон. Так же можно хранить джинсы до следующей носки, чтобы не образовывались ненужные складки.

Некоторые модницы стирают особо ценные джинсы прямо на себе: надев штаны, садятся в теплую воду, щеточкой проходятся по ткани, а потом, по максимуму отжав штанины ладонями, ходят в них до полного высыхания. Если решите попробовать, позаботьтесь о том, чтобы вам было тепло, ведь даже самые любимые джинсы не стоят вашего здоровья.

А у вас есть проверенные лайфхаки и способы ухода за джинсами? Поделитесь ими в комментариях: «джинсовое сообщество» будет вам очень признательно.