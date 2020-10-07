Почему не стоит использовать телефон в качестве будильника

Телефоны стали чуть ли не естественным продолжением наших рук. Мы используем их для множества задач: поиска работы, информации, нового места жительства, развлечения и учебы. Кажется, что жизнь просто остановится, если мы случайно сломаем или потеряем его. А установка будильника — это функция телефона, которой пользуется каждый первый. Однако это не так безвредно, как может показаться на первый взгляд.

Мы в AdMe.ru не можем утаить полезную информацию от наших читателей, поэтому назовем причины, по которым стоит заменить будильник на смартфоне на настоящий.

1. Он может нарушить ваш сон

Хотя бы потому, что мы редко можем удержаться от того, чтобы не промотать ленту в соцсетях или не поиграть в телефон перед сном. Очевидно, что это сокращает время сна, но это не единственная проблема. Синий свет телефона влияет и на качество сна и может спровоцировать его расстройство.

2. Он может отвлекать вас от утренних сборов

Опять же, как только телефон попадает к нам в руки, мы автоматически начинаем проверять электронную почту и сообщения. И это, конечно же, займет гораздо больше времени, чем изначально планировалось. В итоге вам придется собираться впопыхах или пропустить ряд важных утренних процедур и ритуалов.

3. Его иногда трудно услышать

Поскольку он не такой громкий, как настоящий будильник, вы легко можете пропустить его сигнал. Кроме того, мы все привыкли к звукам, которые издают наши телефоны в течение дня, поэтому он может быть неэффективным в качестве настоящего будильника, когда речь идет о глубоком сне.

4. Он может разрядиться

Скорее всего, будильник на мобильном телефоне не будет работать, если батарея разряжена. Поэтому лучше перестраховаться и использовать настоящий будильник. Даже если вы всегда стараетесь поддерживать заряд телефона, вы можете уснуть прежде, чем подключите его к розетке.