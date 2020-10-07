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Почему не стоит использовать телефон в качестве будильника

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Телефоны стали чуть ли не естественным продолжением наших рук. Мы используем их для множества задач: поиска работы, информации, нового места жительства, развлечения и учебы. Кажется, что жизнь просто остановится, если мы случайно сломаем или потеряем его. А установка будильника — это функция телефона, которой пользуется каждый первый. Однако это не так безвредно, как может показаться на первый взгляд.

Мы в AdMe.ru не можем утаить полезную информацию от наших читателей, поэтому назовем причины, по которым стоит заменить будильник на смартфоне на настоящий.

1. Он может нарушить ваш сон

© TORWAISTUDIO / shutterstock, © depositphotos

Хотя бы потому, что мы редко можем удержаться от того, чтобы не промотать ленту в соцсетях или не поиграть в телефон перед сном. Очевидно, что это сокращает время сна, но это не единственная проблема. Синий свет телефона влияет и на качество сна и может спровоцировать его расстройство.

2. Он может отвлекать вас от утренних сборов

© depositphotos, © depositphotos

Опять же, как только телефон попадает к нам в руки, мы автоматически начинаем проверять электронную почту и сообщения. И это, конечно же, займет гораздо больше времени, чем изначально планировалось. В итоге вам придется собираться впопыхах или пропустить ряд важных утренних процедур и ритуалов.

3. Его иногда трудно услышать

© FotoAndalucia / shutterstock, © VGstockstudio / shutterstock

Поскольку он не такой громкий, как настоящий будильник, вы легко можете пропустить его сигнал. Кроме того, мы все привыкли к звукам, которые издают наши телефоны в течение дня, поэтому он может быть неэффективным в качестве настоящего будильника, когда речь идет о глубоком сне.

4. Он может разрядиться

© depositphotos

Скорее всего, будильник на мобильном телефоне не будет работать, если батарея разряжена. Поэтому лучше перестраховаться и использовать настоящий будильник. Даже если вы всегда стараетесь поддерживать заряд телефона, вы можете уснуть прежде, чем подключите его к розетке.

А вы пользуетесь обычным будильником или опцией на телефоне?

Фото на превью depositphotos.com, depositphotos.com
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