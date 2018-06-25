Какие ошибки мы допускаем, когда пытаемся защититься от солнца, и как их исправить

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Мы знаем, что солнце вредно для кожи. Однако часто пренебрегаем этим фактом и совершаем множество ошибок, которые приводят нас к ожогам и другим неприятным последствиям. По данным Фонда по борьбе с раком кожи (The Skin Cancer Foundation), около 86 % случаев развития меланомы вызвано солнечным излучением. Чтобы избежать опасного воздействия солнца, нужно придерживаться некоторых несложных правил.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему мы обгораем каждое лето, хотя и пользуемся солнцезащитными средствами. Рассказываем, как нужно защищаться от солнца правильно.

Ошибка № 1: Думаем, что много загорать полезно

Многие принимают солнечные ванны не только для получения золотистого оттенка кожи, но и для выработки витамина D. Ученые из Университета Джорджии считают, что этот витамин защищает от депрессии. Витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Но это не значит, что нужно часами лежать под палящим солнцем и круглый год ходить в солярий. Для поддержания выработки витамина D в необходимом количестве достаточно гулять в солнечные дни. Количество витамина D, которое нужно человеку, зависит от его возраста, места жительства и интенсивности солнца. Так, например, если у вас светлая кожа, рекомендуется проводить не более 10 минут в день под солнцем.

Ошибка № 2: Не изучаем состав солнцезащитного средства

Реклама и глянец научили нас в первую очередь обращать внимание на SPF. Но это не единственный важный показатель. При выборе санскрина нужно смотреть, от каких типов УФ-излучения он защищает. Есть три вида ультрафиолетовых лучей: UVA, UVB и UVC. Лучи спектра C поглощаются озоновым слоем, так что искать защиту нужно только от первых двух. Фактор защиты от солнца (SPF) нейтрализует UVB-лучи. Буквы PA, PPD, IPD указывают, что средство защищает от UVA-лучей. Если этих обозначений на этикетке нет, нужно искать хотя бы упоминание UVA-фильтров.

Ошибка № 3: Покупаем один крем на всю семью

Детям нужны детские солнцезащитные средства. Все санскрины делятся на физические и химические. Первые натуральны и нетоксичны, а вторые могут вызвать аллергию. Это не критично для кожи взрослых, но недопустимо для детской кожи. В детских солнцезащитных средствах должны содержаться только физические фильтры: оксид цинка или диоксид титана. О химических фильтрах говорят такие наименования в составе: авобензон, бензофенон-3, мексорил, оксибензон, октилсалицилат, падимат О, сулисобензон, тиносорб, циннамат.

Ошибка № 4: Доверяем белым хлопковым футболкам

Всем известно, насколько важно прикрывать кожу одеждой в солнечный день. Однако не вся одежда может обеспечить достаточную защиту. Например, белая футболка из хлопка защищает от УФ-лучей на уровне лишь SPF 4, хотя для защиты нужно 30. Стоит выбирать более темные цвета, так как они лучше отражают ультрафиолет.

Ошибка № 5: Не отказываем себе в поздних перекусах

Это в принципе не полезно, а если на следующий день находиться под солнцем, вдвойне вредно. Исследование, проведенное в Юго-западном медицинском центре Университета Техаса, показало, что поздние перекусы нарушают биологические часы кожи. Люди, которые поздно едят, более уязвимы к солнечным ожогам.

Ошибка № 6: Пользуемся парфюмом

Когда собираетесь на пляж, отложите парфюм. Парфюмерия изготавливается с использованием светочувствительных ингредиентов, которые реагируют на солнце. Это может спровоцировать появление пигментации, а со временем — морщин. Кроме того, стоит избегать солнцезащитных средств с сильными отдушками. Это может вызвать аллергию.

Ошибка № 7: Носим тесную одежду

После принятия солнечной ванны коже нужно дышать. Любое взаимодействие кожи с солнцем — это априори ее повреждение. Вопрос лишь в том, насколько сильное. Тесная одежда может усугубить даже незначительное покраснение. Так как организм реагирует на повреждение кожи, он пытается его исцелить, увеличивая приток крови. Тесная одежда способна усилить реакцию, что приведет к более интенсивным покраснениям, отекам и волдырям. Поэтому, собираясь на пляж, наденьте что-то легкое и свободное.

Ошибка № 8: Едим цитрусовые и сельдерей

Эти продукты полезны, но вот с солнцем у них отношения сложные. Ученые связывают потребление апельсинового сока с риском развития рака кожи . Если вы находитесь на солнце, отдайте предпочтение другим сокам.

. Если вы находитесь на солнце, отдайте предпочтение другим сокам. Сельдерей содержит органические соединения, которые повышают светочувствительность кожи и могут привести к солнечному ожогу. Защитить кожу от вредного ультрафиолета помогут продукты с каротиноидами: морковь, томат, красный перец, арбуз.

Ошибка № 9: Не наносим крем, прежде чем войти в воду

И очень ошибаемся. В воде кожа сильнее нуждается в защите. Влияние УФ-лучей, отраженных от поверхности воды, еще более интенсивное. Именно поэтому нужно выбирать крем с водостойким эффектом и наносить его до купания. Солнцезащитному средству нужно минимум 30 минут, чтобы проникнуть в кожу достаточно глубоко и обеспечить необходимую защиту.

Какие еще полезные советы по защите от солнца вы знаете? Делитесь ими в комментариях.