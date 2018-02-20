5 неочевидных причин, из-за которых никак не удается похудеть

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Если вы уже попробовали все диеты: исключали из своего рациона белки, углеводы, жиры, потом всю твердую пищу, а затем считали калории и все равно не достигли желаемого веса, у нас для вас новости — это все вы делали зря, и мы выяснили почему.

AdMe.ru разбирался, почему мы не худеем, хотя, казалось бы, должны.

1. Вы едите белки отдельно, углеводы отдельно

Поклонники раздельного питания уверяют: белки и углеводы нужно есть отдельно. Иначе углеводы будут гнить в желудке, не успев усвоиться вместе с белками. Но банальная анатомия сразу разбивает эту теорию. Дело в том, что концентрация соляной кислоты в желудке делает гниение невозможным, а между желудком и тонким кишечником находится двенадцатиперстная кишка, где одновременно отлично перевариваются белки, жиры и углеводы. Но главное — для переваривания белков и углеводов выделяются разные ферменты. Что делать: забыть про деление пищи на углеводную и белковую. Если вы едите белки отдельно, углеводы отдельно, то ваша ферментативная система утрачивает способность работать, и в итоге — проблемы с пищеварением и никакого эффекта на весах.

2. Вы не пользуетесь ножом

Нашему мозгу нужно около 20 минут, чтобы понять, что организм поел, и оценить, насколько полон желудок. Но часто мы успеваем столько всего в себя закинуть за эти 20 минут, что в итоге мозг сигнализирует: «Переела!» Что делать: есть все с помощью ножа, разрезая еду на мелкие кусочки. Это, во-первых, замедлит сам процесс питания и облегчит процесс пищеварения, а во-вторых, нам визуально будет казаться, что мы съели больше.

3. Вы едите слишком много здоровой пищи

Кажется, что если есть одни салаты, рыбу на пару и свежие фрукты, то можно не переживать — стройная талия появится сама собой. Но, к сожалению, даже к здоровой пище нужно относиться осознанно. В одной столовой ложке оливкового масла около 150 килокалорий, как и в половинке большого авокадо. Добавьте к этому калорийность помидора, огурца и тыквенных семечек, которые вы тоже положите в салат, — и вот, казалось бы, легкий овощной перекус превращается в полноценный обед на 500 килокалорий. Что делать: исследования показывают, что для нашей фигуры одинаково губительно переедание как конфет, так и овощей и фруктов. Выход один — следить за размером порций!

4. Вы любите детокс-программы

Яркие соки и смузи действительно очень полезны, но не тогда, когда они составляют основу вашего рациона. На такой диете тело теряет только воду, мышечную массу, но не жир. В итоге вы быстро наберете скинутый на «чистом» питании вес. Что делать: лучше выбирайте вместо соков цельные овощи и фрукты, так вы получите все полезные вещества, а также клетчатку, которая обеспечит хорошее пищеварение.

5. Вы считаете калории

Калорийность пищи рассчитывается при сжигании продукта в герметичной камере. Сколько калорий энергии выделится при этом — и есть те цифры, которые укажут на упаковке. Сколько из этих калорий усвоится вами — посчитать невозможно. Также очень примерно рассчитывается и то, сколько вы калорий тратите в день. Поэтому скрупулезный расчет калорийности не приведет вас к заветной цифре на весах. Что делать: выбирая, чем пообедать, обращайте внимание не на калорийность, а на то, насколько продукт полезен, богат витаминами и микроэлементами. Ведь, помимо всего, 300 килокалорий в горсти миндаля будут намного полезнее, чем 300 калорий в половине шоколадной плитки. А что помогло вам сбросить лишние килограммы и сделать талию тоньше? Поделитесь с нами проверенным способом в комментариях. Возможно, кому-то он пригодится.