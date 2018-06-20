Почему люди отказываются от мяса и правда ли, что оно опасно для организма
Несмотря на то что вегетарианство стремительно набирает обороты по всему миру, многие сторонники традиционного питания до сих пор считают подобное поведение отклонением от нормы. Если вы сами пока не можете до конца определиться, стоит есть мясо или нет, то эта статья для вас.
Мы в AdMe.ru решили устроить небольшой виртуальный спор между вегетарианцами и мясоедами и нашли самые яркие доводы «за» и «против» мяса. А в конце статьи приготовили для вас любопытный бонус.
«За» мясо
- Физиологически человек, скорее, всеядное существо. Об этом свидетельствует строение нашего пищеварительного тракта и челюсти. Мясо не является для нас основным видовым продуктом питания, но успешно переваривать его мы вполне способны.
- Мясо содержит все незаменимые аминокислоты. Как известно, белок для нашего тела — это основной «строительный материал». В свою очередь, белок состоит из аминокислот, и некоторые из них организм не может синтезировать самостоятельно. Поэтому получить их мы можем только с пищей. Такие аминокислоты называются незаменимыми, и употреблять мясо — самый простой способ получить полный набор этих аминокислот.
- Мясо в больших количествах содержит витамин В12. Этот витамин не продуцируется ни животными, ни растениями — его вырабатывают определенные бактерии, которые в т. ч. населяют кишечную флору животных. В нашей микрофлоре такие бактерии тоже могут существовать, но у современного человека, увы, баланс микрофлоры очень часто нарушен.
Существует мнение, что с переходом на вегетарианство ЖКТ постепенно перестраивается и человек возвращает способность производить В12. Некоторые советуют вегетарианцам есть немытые овощи или отдельные виды водорослей (об этом ведутся жаркие споры). Однако в основном люди, которые не едят мясо, принимают В12 в виде БАДа.
Мясоедам в этом смысле проще: В12 накапливается в тканях животных и спокойно попадает в организм с привычной едой.
- Человечество много сотен лет питается мясом. Наверное, это самый главный аргумент сторонников традиционного питания. Все наши предки и предки их предков ели мясо, и при этом мы до сих пор не повторили судьбу мамонтов с динозаврами. Если вы всю жизнь едите мясо и не представляете своей жизни без него, зачем что-то менять?
- Одномоментный отказ от мяса — это серьезный стресс для всего организма. С переходом на растительное питание все внутренние процессы перестраиваются постепенно. И если в дальнейшем человек решит снова есть мясо или попробует какую-нибудь «вредную вкусность», велика вероятность, что реакция его организма будет более бурной, чем ранее.
Почему люди все же отказываются от мяса
- Самая распространенная причина — по идейным соображениям. Кто-то не хочет причинять страдания животным, а кто-то следует религиозным догмам. В любом случае такие люди реже других отказываются от вегетарианства, однажды перейдя на него.
- Вторая причина — это забота о здоровье. Существуют исследования о пользе вегетарианства в качестве профилактики заболеваний сердца, отдельных видов диабета и даже рака. Многие вегетарианцы отмечают снижение веса и улучшение самочувствия после отказа от мяса. И хотя пока растительная диета не признана как метод лечения, некоторым людям этих данных вполне достаточно, чтобы в корне изменить свое питание.
- В третий пункт входят любители экспериментов. Они обожают проверять себя на прочность и пробовать что-то новое. Для них отказ от мяса — лишь очередной вызов самому себе. И, преодолев определенный рубеж, продержавшись месяц или даже несколько лет, нередко такие люди считают эксперимент завершенным и возвращаются к прежним привычкам.
- И, наконец, самый странный мотив, который может заставить вас отказаться от мяса, — это мейнстрим. Увы, в последние годы некогда позитивный ЗОЖ стал очередным писком моды. А в угоду моде некоторые люди готовы на самые безумные поступки, не задумываясь о последствиях. Часто люди именно из этой категории подходят к вегетарианству без должной подготовки и ответственности и также чаще других отказываются от него в рекордно короткие сроки.
«Против» мяса
- Казалось бы, человек всю свою историю был мясоедом. Но в природе животные едят сырое мясо, а не термически обработанное, как привыкли мы.
В прошлом веке академик Уголев провел эксперимент, погрузив в сосуды с желудочным соком сырую лягушку и вареную. Сырая растворилась полностью, а вареная была повреждена лишь поверхностно. Недаром мы часто слышим о вреде жареного мяса — оно долго переваривается, вызывает чувство тяжести и дискомфорта в желудке.
Но сырое мясо не вызывает у современного человека приступ аппетита, не говоря уже о том, что оно содержит множество болезнетворных микроорганизмов. Растительная пища, особенно необработанная, гораздо быстрее наполняет организм полезными веществами.
В экстремальных условиях мы можем съесть почти что угодно и наш организм с этим справится. Но когда мы регулярно едим мясо, мы постоянно заставляем свое тело работать в режиме борьбы.
- Вопреки распространенному мнению, отказ от мяса не лишает человека незаменимых аминокислот. Да, из мяса их получить бывает проще (и привычнее), но если придерживаться сбалансированной вегетарианской диеты, можно с лихвой удовлетворять потребность в незаменимых аминокислотах, не говоря уже о витаминах.
Спорной территорией является только витамин В12, но мы уже выяснили, что его производят не животные, а бактерии, и при необходимости получить его можно из специальных добавок.
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Есть растения проще с точки зрения производства: перед употреблением растения необходимо вырастить, в некоторых случаях переработать, доставить в магазин.
Производство мяса проходит гораздо больше ступеней: нужно вырастить (и опять же переработать) корм для скота; нужно где-то содержать животных и ухаживать за ними, пока они не достигнут зрелости; затем где-то, выразимся фигурально, «превратить животных в мясо»; затем это мясо переработать, доставить в магазин и лишь затем употреблять в пищу.
- В современном мире потребляется больше мяса, чем когда-либо в истории. Чтобы успеть за растущим спросом, производители часто используют гормоны и антибиотики, которые вместе с мясом попадают в организм человека. В научном сообществе ведутся споры о том, оказывают ли эти вещества негативное влияние на наше здоровье. Однако само наличие подобных исследований дает основание усомниться в полезности мяса, производимого в промышленных масштабах.
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Многие люди и в прошлом, и сейчас придерживаются вегетарианской диеты и не имеют проблем со здоровьем. Это не доказывает, что вегетарианство — панацея от всех болезней. Но указывает, что оно как минимум не губительно. Один из самых знаменитых примеров — английский писатель Бернард Шоу. Он прожил до 94 лет, будучи вегетарианцем с 25 лет.
В заключение предлагаем вам пройти небольшой тест. Посмотрите на этих двух девушек и ответьте: кто из них ест мясо, а кто нет?
Напишите свой ответ и аргументы в его пользу в комментариях, нам будет интересно узнать ваше мнение. Верный ответ ищите под стрелкой.
Вынуждены признать, мы слукавили. Нам неизвестны предпочтения в еде этих девушек. Возможно, обе они едят мясо, а возможно, ни одна из них. На самом деле внешне отличить вегетарианца от мясоеда практически невозможно (хотя ярые сторонники того и другого лагеря наверняка найдут массу ярких показательных примеров — все они субъективны).
Мы хотим сказать одно. Безусловно, ты то, что ты ешь. Но многое зависит и от образа жизни, и от генетики, и от других факторов, поэтому объективно замерить пользу и вред отказа от мяса чрезвычайно трудно. Каждый случай индивидуален. То, что работает для одного человека, может совершенно не подходить для другого.
Поэтому, прежде чем что-то менять, стоит основательно изучить вопрос с разных сторон, обязательно посоветоваться со специалистами и на основании этого принять решение лично для себя.
А вы ощущали на себе позитивные или негативные последствия полного или временного отказа от мяса? Поделитесь своим опытом.
Фото на превью depositphotos.com