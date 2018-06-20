Почему люди отказываются от мяса и правда ли, что оно опасно для организма

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Несмотря на то что вегетарианство стремительно набирает обороты по всему миру , многие сторонники традиционного питания до сих пор считают подобное поведение отклонением от нормы. Если вы сами пока не можете до конца определиться, стоит есть мясо или нет, то эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru решили устроить небольшой виртуальный спор между вегетарианцами и мясоедами и нашли самые яркие доводы «за» и «против» мяса. А в конце статьи приготовили для вас любопытный бонус.

«За» мясо

Почему люди все же отказываются от мяса

«Против» мяса

Многие люди и в прошлом, и сейчас придерживаются вегетарианской диеты и не имеют проблем со здоровьем . Это не доказывает, что вегетарианство — панацея от всех болезней. Но указывает, что оно как минимум не губительно . Один из самых знаменитых примеров — английский писатель Бернард Шоу. Он прожил до 94 лет, будучи вегетарианцем с 25 лет.

В заключение предлагаем вам пройти небольшой тест. Посмотрите на этих двух девушек и ответьте: кто из них ест мясо, а кто нет?

Напишите свой ответ и аргументы в его пользу в комментариях, нам будет интересно узнать ваше мнение. Верный ответ ищите под стрелкой.

Вынуждены признать, мы слукавили. Нам неизвестны предпочтения в еде этих девушек. Возможно, обе они едят мясо, а возможно, ни одна из них. На самом деле внешне отличить вегетарианца от мясоеда практически невозможно (хотя ярые сторонники того и другого лагеря наверняка найдут массу ярких показательных примеров — все они субъективны).

Мы хотим сказать одно. Безусловно, ты то, что ты ешь. Но многое зависит и от образа жизни, и от генетики, и от других факторов, поэтому объективно замерить пользу и вред отказа от мяса чрезвычайно трудно. Каждый случай индивидуален. То, что работает для одного человека, может совершенно не подходить для другого.

Поэтому, прежде чем что-то менять, стоит основательно изучить вопрос с разных сторон, обязательно посоветоваться со специалистами и на основании этого принять решение лично для себя.