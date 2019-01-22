Почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе (Новая уловка мошенников)

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Забираете ли вы чеки из магазинов или уходите, оставив их на кассе либо выбросив в ближайшую урну? Чтобы не захламлять кошелек и карманы лишней макулатурой, многие покупатели предпочитают избавляться от чеков сразу после оплаты товара. В этой статье мы расскажем, почему стоит сохранять чеки, будь то покупка дорогостоящей вещи с гарантией или продуктов в супермаркете.

AdMe.ru собрал примеры ситуаций, когда мошенники могут нажиться на ваших чеках и когда жертвой можете стать вы сами.

Никогда не оставляйте чеки на кассе

На первый взгляд все кажется совсем безобидным. Так, в торговом центре или в супермаркете к вам подходит человек и просит отдать ему чек на вашу покупку. В качестве предлога рассказывается одна из легенд. Как правило, мошенник поясняет, что ваш чек нужен ему для пополнения бонусов на карте в том или ином магазине. В другом случае это может быть девушка, которая сообщает, что чек требуется ей для отчета по тратам, например для взыскания алиментов через суд. Причина может быть какой угодно и звучит так правдоподобно, что отказать сложно, особенно когда дело касается чеков на покупку продуктов питания. Мошенники также подбирают оставленные чеки на кассе, а иногда и не брезгуют урнами и вынимают оттуда только что выброшенные чеки.

Чем опасен чек, оплаченный наличными

После того как чек получен, мошенники могут использовать несколько разных схем. Зависят эти схемы от способа оплаты товара. В случае и с наличными, и с картой мошенник может взять в магазине вещь, указанную в чеке, предварительно сняв с нее защитные магниты, и вынести из магазина. Если на выходе его задержит охранник, то он просто покажет тот самый чек, где значится данный товар. Чаще всего украденные таким образом вещи мошенники не перепродают, а возвращают в магазин уже на следующий день. По закону магазин обязан будет его принять. Но данная схема сработает только в случае оплаты наличными. При оплате товара картой деньги будут перечислены на карту покупателя, а мошенник останется ни с чем.

Чем опасен чек, оплаченный картой

Если товар был оплачен картой, то на чеке будут напечатаны персональные данные о покупателе: имя, фамилия и последние четыре цифры номера карты. С такими данными мошенник может разыскать владельца в соцсетях и выяснить его номер телефона (многие указывают его на странице своего аккаунта). Далее мошенник отправляет на этот номер сообщение якобы от банка о том, что карта заблокирована и требуется отправить код. Не все обращают внимание на подозрительный номер «банка», поэтому легко могут поддаться на уловку аферистов.