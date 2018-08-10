Пилот поделился советами, как вести себя в случае авиакатастрофы, и эти мелочи могут спасти жизнь

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До 40 % людей во всем мире страдают аэрофобией. Кто-то опасается неблагоприятных погодных условий, кто-то — технических неполадок, но объединяет всех этих пассажиров одно: они боятся попасть в авиакатастрофу. Пилот американской авиакомпании дал несколько советов тем, кто невольно ерзает в пассажирском кресле и думает, что же делать, если самолет начнет падать.

Мы в AdMe.ru уверены, что летать — это прекрасно и никакие страхи не должны омрачать любование великолепными видами с высоты птичьего полета. Но информация о том, как выйти из критической ситуации, никогда не бывает лишней.

Изучите расположение аварийных выходов

Еще перед вылетом изучите расположение всех аварийных выходов. Некоторые из них могут не использоваться, например при посадке на воду. Далеко не факт, что ближайший к вам выход будет открыт в критической ситуации. Но на всякий случай запомните путь, который к нему ведет, например, посчитав количество кресел, которые вас от него отделяют. Это будет полезным, если салон заполнится дымом и придется передвигаться на ощупь.

Избавьтесь от лишнего

Снимите ремень и галстук, разуйтесь, если вы на каблуках. В критической ситуации эти вещи могут мешать: ими легко зацепиться за что-либо и упасть. Вытащите из карманов все, даже мелочь: при ударе или падении при жесткой посадке она может нанести серьезные травмы. Возьмите в руки только самое необходимое, например очки, если вы совсем не можете без них обойтись. Если же вы пусть не очень хорошо, но все же видите без очков, лучше отложить и их.

Слушайте команды экипажа

Даже если на борту паника и хаос, слушайте команды стюардессы и пилота. Если самолет удалось успешно посадить, стоит избегать искушения сразу броситься к выходу, нужно ждать указаний экипажа. Например, при посадке на воду вам скажут, что не стоит надевать спасательный жилет сразу. Если этого не услышать, можно попасть в ловушку, в случае если самолет начнет наполняться водой. Если все же это произошло, снимите спасательный жилет и просто за него держитесь. Кстати, он с легкостью выдержит двоих пассажиров.

Уберите телефон

Крутое видео с места катастрофы, конечно, соберет миллионы просмотров. Только из-за съемки можно легко погибнуть, не заметив какую-то деталь в окружении. Жизнь дороже лайков, так что телефон — последнее, о чем нужно вспоминать во время катастрофы.

Приготовьтесь к пожару

Если вы понимаете, что с самолетом что-то не так, заранее приготовьте кусочек ткани, желательно влажной. Если борт загорелся, передвигайтесь аккуратно, максимально пригнувшись к полу, и дышите через эту ткань.

Действуйте слаженно

Что бы ни произошло, действуйте слаженно с другими пассажирами и беспрекословно выполняйте команды экипажа. Не поддавайтесь панике: она будет мешать понять, что от вас требуется сделать, и только усугубит ситуацию. Если вы держите себя в руках, а пассажир рядом явно нервничает, попробуйте его успокоить, так как до момента выхода из критической ситуации и посадки самолета вы — одна команда.

Бонус: как нужно себя вести, если самолет попал в воздушную яму или прибегнул к экстренному торможению

Попадание в воздушную яму и зону турбулентности — вполне обычное явление во время полета. Также нередко пилоты прибегают к экстренному торможению. Самолет (если он, конечно, технически исправен) не может от этого пострадать и разрушиться. А вот пассажиры получить травмы вполне могут. Чтобы этого избежать, нужно всегда выполнять указания экипажа и пристегиваться ремнями безопасности.

Шансы попасть в авиакатастрофу крайне малы. Просто запомните эти советы и летайте со спокойной душой. Лучше избегать молний, из-за них погибает гораздо больше людей. А самолеты — вполне безопасный вид транспорта.