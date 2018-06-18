Первые признаки рассеянного склероза, о которых стоит знать не только людям в возрасте

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Рассеянный склероз является довольно молодой болезнью, так как его диагностируют в большинстве случаев у людей в возрасте от 20 до 50 лет. Наиболее часто он встречается у женщин в возрасте 20–40 лет, и именно из-за такой предрасположенности к нему в столь молодые годы будет лучше, если его обнаружат на ранних стадиях.

AdMe.ru подготовил для вас 9 наиболее распространенных симптомов рассеянного склероза, обнаружив которые, лучше перестраховаться и обратиться к врачу.

Что такое рассеянный склероз

Этот недуг поражает спинной и головной мозг и имеет хронический характер, излечить его в настоящее время не представляется возможным. Болезнь возникает в результате появления воспалительных очагов в миелиновой оболочке, которая защищает нервные волокна позвоночника и мозга. Заболевание является достаточно распространенным — от 30 до 70 случаев на каждые 100 тыс. человек населения. Рассеянный склероз не является смертельным заболеванием, но при постоянном его прогрессировании качество жизни пациента ухудшается.

Проблемы со зрением

Проблемы со зрением — один из самых распространенных симптомов РС (рассеянного склероза). Его нарушение может возникнуть совершенно внезапно, и проявляется оно следующим образом: один глаз видит хорошо, другой — плохо;

мутность, «мушки» перед глазами, мешающее пятно;

искажение цветов;

постоянно кажется, что что-то попало в глаз;

расплывчатые контуры. Вы можете не сразу заметить данный симптом и обратить на него внимание, ведь современная жизнь невозможна без телефонов и компьютеров, которые могут стать причиной усталости глаз от постоянного контакта с экранами. Но истинная причина может оказаться другой.

Дискомфорт в конечностях

Выражается это следующим образом: мурашки;

жжение;

стягивание кожи;

покалывание. Такие ощущения могут возникать даже в очень маленькой области тела: палец, запястье, щека, бедро. Следует обращать на это внимание, так как человек может попросту сослаться на то, что он отсидел или отлежал ногу, руку и так далее. Конечно, это не всегда признак рассеянного склероза, но если такие вещи начали происходить регулярно, не стоит оставлять их без внимания.

Проблемы с мочеиспусканием

Это еще один из симптомов, который встречается у 80 % людей с данным диагнозом. Если вы пьете то же количество жидкости, что и раньше, но внезапно стали реже или чаще ходить в туалет — это может быть серьезнее, чем вы думаете. Стоит внимательно отнестись к этому вопросу, если у вас появились следующие проблемы: учащенное мочеиспускание;

задержки мочеиспускания;

невозможность помочиться полностью;

внезапные позывы.

Нарушение координации

Также одни из самых ранних признаков рассеянного склероза — внезапные головокружения, потеря равновесия, странные ощущения во время ходьбы. Поэтому, если вы стали часто сталкиваться с подобными неприятностями, следует обратиться к врачу. Проблемы с координацией — довольно распространенный симптом, который может свидетельствовать о различных нарушениях, начиная от проблем с давлением и заканчивая заболеваниями внутреннего уха, поэтому не стоит относиться к нему легкомысленно.

Эмоциональные расстройства

Внезапные перемены настроения, депрессивные мысли, приступы смеха или слез, которые появляются, не имея под собой никаких причин, тоже могут быть одним из признаков рассеянного склероза. Это происходит из-за того, что болезнь повреждает нервные волокна в мозге, что напрямую отражается на эмоциональном фоне человека. Если игнорировать эти проявления, то депрессия может зайти далеко, и выйти из этого состояния будет еще сложнее.

Проблемы с речью и глотанием

Тут могут возникнуть следующие проблемы: невнятная или тихая речь;

замедление темпа речи;

изменения голоса (хрипы, резкий голос). Еще могут появиться сложности с глотанием: пища и жидкость могут частично попадать в трахею (дыхательное горло), вместо того чтобы следовать, как положено, через пищевод в желудок.

Тремор

Большая часть людей с начальными признаками РС замечают у себя данный симптом. Дрожание конечностей доставляет много неудобств и делает жизнь человека очень сложной, ведь становится проблематично делать даже такие простые вещи, как держать ложку, застегивать одежду, набирать номер телефона. Тремор появляется из-за повреждений сложных нервных путей, которые несут ответственность за координацию движений.

Странные ощущения

Кончики пальцев теряют чувствительность, немеют, и бывает сложно понять, горячая или холодная вода льется из крана. Это серьезный симптом, обратитесь к доктору как можно скорее.

«Электрические разряды»

Многие люди, страдающие РС, отмечают появление неприятных ощущений в разных частях тела. Они чем-то схожи с ударом током. Могут возникать, когда вы поворачиваете голову, и отдаваться в абсолютно любой области — в руках, ногах, плечах, спине и других местах.

Факторы, повышающие вероятность возникновения рассеянного склероза

Пол. Наиболее уязвимы женщины.

Наследственность. Если у одного из ваших родителей или братьев и сестер был рассеянный склероз, существует риск развития заболевания и у вас.

Инфекционные заболевания. Например, вирус Эпштейна — Барр.

Национальность. Наибольшему риску подвергаются люди североевропейского происхождения. Наименьший риск возникновения РС у людей азиатского, индийского и африканского происхождения.

Климатические условия. Чаще всего данное заболевание встречается в странах с умеренным климатом, включая Канаду, северную часть США, Новую Зеландию, юго-восточную Австралию и Европу.

Аутоиммунные заболевания. Наиболее велика вероятность развития РС, если у человека есть заболевание щитовидной железы, диабет 1-го типа или воспалительное заболевание кишечника.

Курение. Сигаретный дым увеличивает вероятность проявления этой болезни.

Если вы обнаружили у себя какой-либо из этих симптомов, вовсе не значит, что у вас рассеянный склероз. Но если наблюдается несколько признаков и на регулярной основе, то это повод обратиться к врачу.