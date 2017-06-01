Перед тем как подключиться к бесплатному Wi-Fi, прочитайте эти 9 пунктов

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Бесплатный Wi-Fi — вещь сама по себе отличная. Однако общественные сети таят в себе немало опасностей, среди которых даже риск лишиться всех сбережений на банковском счете. AdMe.ru собрал советы о том, как обезопасить себя от мошенников при использовании общедоступной сети Wi-Fi.

Единственный стопроцентно надежный способ защитить себя от кражи данных карты — использовать мобильный интернет для покупок или интернет-банкинга. Несколько мегабайт трафика — небольшая плата за сохранность средств на банковском счете.

Отключив Wi-Fi, можно избавить себя от трех проблем: быстрой разрядки аккумулятора, автоматического подключения к мошеннической сети, а также от навязчивых рекламных рассылок. Кстати, чтобы избежать последних, можно установить в браузер расширение DoNotTrackMe, которое не дает следить за перемещениями владельца устройства.

VPN, или виртуальная закрытая сеть, дает возможность подключаться к интернету анонимно. То есть сайт, к которому вы подключитесь, будет видеть не ваш IP, а IP виртуальной сети. У подобных сетей есть и свои минусы: скорость соединения будет ниже, а большая часть их платная. Впрочем, стоит это, как правило, недорого, да и бесплатные услуги у большей части VPN-провайдеров тоже имеются.

Большая часть устройств, будь то смартфон или планшет, запоминают название сети, которая использовалась хотя бы один раз и автоматически к ней подключаются. Никто не может помешать мошенникам создать свою сеть с таким же названием. Используя эту уловку, злоумышленники получают доступ к данным учетной записи, а при определенной ловкости — и к финансовым данным пользователя.

Зачастую мошенники создают сеть с названием, очень похожим на название уже существующего канала. Разница лишь в том, что доступ к оригинальной сети платный или требует авторизации или пароля, а к поддельной — полностью свободный. Поэтому, прежде чем подключиться к бесплатной сети, уточните у ее владельца название.

Всегда используйте последнюю версию антивируса. Хакеры постоянно придумывают новые способы взлома устройств, поэтому и антивирус должен быть «свежим». Кроме того, антивирусные программы предупреждают о том, что вы, возможно, подключаетесь к поддельной сети.

Сеть, вход в которую не требует никаких дополнительных действий, вполне может оказаться делом рук преступников. Для безопасности следует выбирать сеть, в которой, чтобы получить доступ к бесплатному Wi-Fi, нужно ввести в поле код, присланный на номер телефона. Это защитит от мошенников, дублирующих название бесплатных каналов.

Несмотря на кажущуюся очевидность того, что не стоит записывать пароли от различных сервисов в планшет, ноутбук или телефон, многие люди поступают именно так. Такая неосторожность существенно облегчает задачу злоумышленникам. Поэтому, если вы записываете подобную информацию в компьютер, стоит использовать менеджеры паролей, хранящие информацию в зашифрованном виде.

Узнать, использует ли тот или иной сайт защищенное соединение, легко: в адресной строке вместо привычного http:// будет написано https://. Некоторые сайты, например тот же Google, всегда использует безопасное соединение для передачи данных. Чтобы все сайты работали в безопасном режиме, стоит установить расширение HTTPS Everywhere, совместимое со всеми популярными браузерами.