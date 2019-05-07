Пара из Москвы решила проверить, что получится, если положить обычные перепелиные яйца из «Ашана» в инкубатор
Пользователь Pikabu и его супруга решили провести эксперимент и проверить опытным путем, можно ли вырастить в домашних условиях перепелов из яиц, купленных в обычном супермаркете. Как пришла идея попробовать себя в роли птицеводов в условиях 1-комнатной квартиры, с какими сложностями пришлось столкнуться и что из этого вышло, автор подробно рассказал в своем посте.
AdMe.ru должен признаться, что было сложно устоять и не отправиться на «яичный шопинг» после прочтения этой истории, чтобы попробовать повторить успех ребят.
Как родилась идея вырастить цыплят перепелов
Пара купила в подарок родителям инкубатор и решила предварительно проверить, как он работает и работает ли вообще. Так как время на тестирование было ограниченно, выбор пал на самый доступный вариант — перепелиные яйца из магазина. Чтобы перепелки неслись, их держат вместе с самцами, в отличие от кур, поэтому яйца с большей вероятностью будут оплодотворенными. Поиск в сети подтвердил, что вывести из покупных яиц перепелов возможно, причем даже без инкубатора, а у обычной батареи, как это сделали новосибирский школьник и девушка Яна из Тулы.
Ребята купили в «Ашане» 80 яиц, которые лежали не в холодильнике, а в торговом зале, выбрав самые свежие. Дома просветили их фонариком и отбраковали 18 штук (сколы, треснутые). Так как яйца пятнистые, то увидеть на просвет, оплодотворенные они или нет, не получилось.
Заложили в инкубатор 62 яйца и стали ждать результат
Температура в инкубаторе должна быть 37,8 °С, влажность с 1-го по 10-й день — 80 %. На 10-й день влажность нужно уменьшить до 40 %, температура — по-прежнему 37,8 °С. На 15-й день влажность необходимо поднять до 75 %, а температуру снизить до 37,2 °С. Ребята делали ставку на то, что выведутся 3–5 яиц, и вот спустя 17 дней томительного ожидания — успех, который превзошел ожидания.
Первый только вылупившийся цыпленок
С первых часов цыплята уже активно ползают по инкубатору, поэтому, когда они немного обсыхают, их убирают в коробку с подогревом.
Так выглядит цыпленок перепелки на следующий день после выведения
3-дневный кроха весит всего 8–9 граммов
Вместо «прогнозируемых» 3–5 птенцов у пары появилось маленькое хозяйство из 19 цыплят
Начиная с 4-го дня цыплята уже вовсю активничали: прыгали, бегали по коробке и даже пытались взлетать.
Не обошлось без трудностей: 5 цыплят оказались с дефектом. Из-за того что лапки были растопырены, малыши не могли встать и ползали на брюхе. В народе таких цыплят называют «вертолетами». Ребята связали им лапки шерстяной ниткой, чтобы свести вместе, и на следующий день «вертолеты» уже могли самостоятельно стоять.
Чем кормили цыплят
На 1–2-й день малышам давали 1 мелко нарезанное куриное яйцо, на 3–4-й день — молотый комбикорм и смесь из яйца, творога и молотого пшена. С 5-го дня рацион состоял только из комбикорма.
Чем все закончилось
Изначально семья планировала оставить «предполагаемых» 4–5 цыплят в клетке на балконе в качестве домашних питомцев. Но так как результат превзошел ожидания, вся пернатая братия отправилась в деревню к родителям, пополнив уже имеющееся там небольшое хозяйство.
Бонус: жительница Малайзии Эрика Лим купила в ресторане утиное яйцо и вырастила себе подружку
Это должно было быть жутковатое азиатское блюдо — яйцо балют. Но Эрика приняла решение спасти хотя бы одну утку от такой участи. Теперь у нее есть домашняя любимица и подружка Дейзи. В качестве бонуса Дейзи каждые 25 часов несет по 1 яйцу, и Эрика больше не покупает их в магазине.
А вы бы хотели попробовать вырастить какую-нибудь птицу из яйца? Кто бы это был — перепелка, курица, попугай, а может быть, страусенок?
Фото на превью as91 / Pikabu