10 самых распространенных ошибок при выборе нижнего белья

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Часто бывает так, что вы выбираете себе нижнее белье с мыслью «Ах, какая красота! Куплю, когда-нибудь точно надену»? Если да, то эта статья точно для вас. AdMe.ru собрал 10 самых распространенных ошибок, которые совершают девушки при выборе идеального нижнего белья. Хотя бы в одном пункте вы точно узнаете себя.

1. Фактура белья

Не стоит надевать кружевное белье под брюки или облегающую водолазку, особенно светлого цвета. Это создаст неровности, которые будут как бельмо на глазу у окружающих. Такая рябь нарушает эстетичность и форму вашей фигуры. Выбирайте бесшовное и гладкое белье. Контурный бюстгальтер будет отличным решением.

2. Корректирующее белье

Чтобы выглядеть как модель в глянцевом журнале девушки часто выбирают корректирующее белье на один-два размера меньше. Это не только неправильно, но и опасно. Ведь подобное утягивающее белье можно носить не больше 6 часов, иначе нарушается кровоснабжение. Особенно если это не ваш размер. Важно выбирать мягкое корректирующее белье только своего размера.

3. Размер бюстгальтера

Некоторые девушки считают, что лифчик на размер меньше (или больше) создаст эффект пышной груди. Но слишком большой бюстгальтер не поддерживает грудь, из-за чего может появиться боль в спине. А маленький нарушает кровообращение. Поэтому врачи не советуют носить белье, которое вам не в пору. У подходящего лифчика лямки не должны спадать, а чашечки — натирать. Для эффекта пышной груди отлично подходят бюстгальтеры с push-up эффектом, с поролоновыми вкладками.

4. Цвет белья

Когда-то носить черное белье под светлую просвечивающую блузку было модно. Но мода проходит и сейчас подобное решение кажется некрасивым и безвкусным. Поэтому для светлых брюк, блузки или любой другой тонкой одежды стоит выбирать белье телесного цвета.

5. Домашнее белье

Почему-то считается, что дома грудь должна отдыхать от лифчиков. Однако это актуально только для тех, у кого маленький размер груди. Во всех остальных случаях, если ходить дома без лифчика, связки груди будут растягиваться. Идеальный вариант для дома — это спортивные топы вашего размера. Они позволяют коже дышать, поддерживают грудь и не доставляют дискомфорта.

6. Состав белья

Одежда из 100 %-ного хлопка удобна и безопасна для вашего здоровья, однако она быстро растягивается, теряет форму и рвется. Лучший вариант для нижнего белья — это одежда с добавлением к хлопку 20 % лайкры или эластана.

7. Любимая модель трусиков

Многие девушки любят носить стринги, ведь они не видны под одеждой и смотрятся красиво. Как правило, стринги делаются из синтетических тканей. Искусственная ткань не дает коже дышать, может вызывать раздражение и размножение бактерий в зоне бикини. Не стоит использовать стринги для каждодневного ношения. А если вы совсем не можете отказаться от них, то чередуйте их с трусиками более удобных форм.

8. Сочетание верха и низа

У комплекта нижнего белья есть несколько преимуществ: во-первых, части комплекта сшиты из одинаковых тканей и идеально подходят друг к другу. Во-вторых, белье с разным фасоном и расцветкой смотрится негармонично.

9. Белье на каждый день

Ошибка многих девушек в том, что они носят утягивающее или даже шелковое белье каждый день. Такой подход имеет много минусов: от испорченной фигуры до проблем со здоровьем. Идеальное белье на каждый день — трусы слипы. Они хорошо сидят, сделаны из качественных материалов и подходят каждому типу фигуры.

10. Белье под свой тип фигуры

Для фигуры типа «груша», где большая часть веса расположена в нижней части тела, подойдут трусы-шортики или кружевные с вырезом. Они охватят бедра и подчеркнут ягодицы. Если вы обладательница формы «песочные часы» или у вас пышные формы, то лучшим решением будут трусики с высокой талией. Белье с заниженной талией подходит далеко не всем и неудобно, так как часто скручивается.