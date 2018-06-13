Досадные ошибки при ремонте, о которых жалеют все домовладельцы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Более 260 тыс. домовладельцев из 11 стран признались, что самая большая проблема ремонта — остаться в рамках бюджета: по крайней мере 1 из 3 человек всерьез превышает запланированные изначально расходы. Вот и приходится овладевать новыми профессиями и самостоятельно осваивать науку «домашнего преображения». Чтобы не тратить гигантские суммы на переделку, лучше знать, где начинающие ремонтники спотыкаются чаще всего.

Мы в AdMe.ru изучили, какие шишки чаще всего набивают люди, делая дома ремонт, и рассказываем, как избежать самых распространенных ошибок.

1. Фото коммуникаций до отделки

До того как закрывать неприглядные провода в стенах отделкой, стоит отметить их на схеме или хотя бы сфотографировать стену: так вы будете знать, где проходят каналы, и не повредите их, когда будете вешать полки или крепить мебель.

2. Размещение выключателя

Если расположить выключатель слишком высоко, детям придется подпрыгивать, чтобы включить свет, а если разместить его со стороны дверных петель, нужно будет много ходить в темноте. Оптимальное положение — со стороны дверной ручки на высоте 75–90 см. В спальне лучше ставить 2 выключателя: на входе в комнату и у кровати — так перед сном не придется ходить из одного конца комнаты в другой. Этим же принципом стоит руководствоваться при проводке электрики в длинном коридоре — 2 выключателя сократят бесполезные блуждания по квартире.

3. Ребристый пол

Выбирая напольное покрытие, трудно устоять перед очарованием фактурных рельефных вариантов: паркет или ламинат с фаской, шероховатая плитка, ребристый линолеум, имитирующий дерево. На деле каждая неровность на полу собирает грязь и плотно удерживает ее при уборке. Времени на наведение чистоты в доме с таким полом понадобится гораздо больше.

4. Слишком светлый или слишком темный пол

Белый или черный пол — гарантия того, что сразу после ремонта нужно будет убираться намного чаще. Это идеальный фон для того, чтобы рассматривать пылинки и соринки. Лучше всего выбрать покрытие средне-серого оттенка — на нем пыль будет не так сильно заметна.

5. Звукоизоляция

Пластиковые канализационные трубы имеют один существенный недостаток: слишком хорошо резонируют любой звук и рассказывают обо всем, что делают в туалете и ванной ваши соседи. Такие трубы лучше обернуть шумопоглощающим материалом.

6. Дерево на кухне

Паркет и тем более ламинат находится в черном списке напольных покрытий для кухни. Воспоминания об однажды пролитом супе он сохранит в виде некрасивого вздутия, а потом начнет расходиться по швам. Лучше отдать предпочтение гладкому линолеуму, матовому керамограниту или сделать наливной пол.

7. Потолок в ванной из гипсокартона

Даже влагостойкий гипсокартон не защитит отремонтированную ванную комнату от соседей сверху. А вот натяжной убережет всю квартиру от потопа: вода останется под потолком, а не растечется по всему дому.

8. Таймер на теплый пол

Теплые полы — это приятно и уютно. Лучше них только теплые полы с таймером: утром вам не придется долго ждать, пока он прогреется. А теплый пол в ванной и туалете — это еще и гарантия отсутствия плесени.

9. Бордюры в ванной

В месте, где ванна стыкуется со стеной, лучше сделать наклонные бордюры. Если оставить зазор, вся вода будет течь на пол, если просто обработать швы силиконом — она будет застаиваться в уголках. Проникающая в незаметные щели влага может стать причиной возникновения плесневого грибка.

10. Наклон ванны

Если у ванны плоское дно, необходимо установить ее с небольшим наклоном чаши к сливу. Для хорошего водостока будет достаточно наклонить ванну всего на 3−5°. Если же ее выставят по уровню, вода будет застаиваться и ее придется сгонять вручную.

11. Острые ручки

Даже от самой красивой ручки с острыми элементами в конструкции лучше отказаться. О нее легко поцарапаться, к тому же эти части любят цеплять свободные края одежды. При выборе этого аксессуара лучше ориентироваться на модели с плавными и закругленными линиями.

12. «Фальшивые» материалы

Отделка ненатуральными материалами, которые имитируют подлинные, выглядит дешево, неуместно и попросту перегружает интерьер. Глаз не обмануть: он с легкостью найдет повторяющийся рисунок, почувствует навязчивую «рябь». Вместо плитки «под мрамор» можно подобрать красивую однотонную плитку или покрытие с нейтральным узором.

13. Стыки обоев

Если стена идеально ровная, можно выбрать для комнаты даже самые тонкие обои. Чтобы они создавали как можно меньше тени в месте стыковки, их нужно клеить, продвигаясь от окна вглубь комнаты. Так свет будет попадать на ребро верхнего листа и тени не будет. Если же в помещении неровные стены, лучше выбирать рельефные обои, обои с крупными ячейками или с плотным узором.

А к каким хитростям прибегаете вы во время ремонта?