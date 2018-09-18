Популярный алгоритм, который определяет красоту в процентах (Мы проверили его на актерах и обычных людях)
Еще в 2011 году пакистанский разработчик Аквилл создал алгоритм, который оценивает красоту лица в процентах. PrettyScale задумывался как шутка, но недавно вызвал широкий резонанс из-за того, что вышел в топ выдачи Google по запросу «Am I ugly?» («Я страшная?»): одни пользователи его хвалят, другие — обвиняют в жестокости.
Мы в AdMe.ru решили протестировать PrettyScale и узнать, как он оценит фотографии звезд, которые традиционно входят во все списки самых красивых людей мира, и сравнить результаты с оценкой обычных людей.
Как работает PrettyScale?
Для начала работы необходимо выбрать свой пол, а потом либо загрузить фотографию, либо сделать снимок с камеры. Теперь можно приступать к анализу: выравнять лицо по шаблону, а затем расставить маркеры, следуя наглядным инструкциям алгоритма.
Разработчик говорит, что PrettyScale анализирует математическую красоту лица, где во главе угла ставится пропорциональность, поэтому лучше всего выбрать фотографию строго анфас. Да, мы нашли робота, которому понравятся ваши фотографии на паспорт!
Натали Портман
Моника Белуччи
Шарлиз Терон
Скарлетт Йоханссон
Анджелина Джоли
Сара Джессика Паркер
Тильда Суинтон
Леонардо Ди Каприо
Генри Кавилл
Брэд Питт
Крис Эванс
Крис Хемсворт
Эдриен Броуди
Бенедикт Камбербэтч
Эксперимент продолжается
Мы могли бы остановиться на проверке знаменитостей, но, как говорится, нас это только раззадорило, так что мы решили посмотреть, как сервис оценивает обычных людей, и получили неожиданные результаты.
Тестирование паспортных фотографий показывает лучший результат
Какой мы сделали вывод по алгоритму PrettyScale?
- он очень чувствителен к настройке и к положению лица на снимке, так что иногда, анализируя разные фотографии одного и того же человека, мы получали результаты как из генератора случайных чисел
- при одинаковых характерных особенностях алгоритм может показывать разные процентные соотношения, что указывает на множество «подводных камней»
- этот робот не жалует мужчин, зато обожает паспортные фотографии
- в английской версии есть предупреждение о том, что людям с проблемной самооценкой лучше не пользоваться этим приложением, так что лучший рецепт — подходить к нему с юмором, хотя в нашем анализе мы ни разу не «нарвались» на плохие результаты, которые вызвали волну возмущения пользователей
Бонус: если вам показалось, что алгоритм никого не считает страшным, то вы ошиблись
А как вы относитесь к математической оценке красоты? Или для вас важнее шарм, харизма и ум человека?