Популярный алгоритм, который определяет красоту в процентах (Мы проверили его на актерах и обычных людях)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Еще в 2011 году пакистанский разработчик Аквилл создал алгоритм, который оценивает красоту лица в процентах. PrettyScale задумывался как шутка, но недавно вызвал широкий резонанс из-за того, что вышел в топ выдачи Google по запросу «Am I ugly?» («Я страшная?»): одни пользователи его хвалят, другие — обвиняют в жестокости.

Мы в AdMe.ru решили протестировать PrettyScale и узнать, как он оценит фотографии звезд, которые традиционно входят во все списки самых красивых людей мира, и сравнить результаты с оценкой обычных людей.

Как работает PrettyScale?

Для начала работы необходимо выбрать свой пол, а потом либо загрузить фотографию, либо сделать снимок с камеры. Теперь можно приступать к анализу: выравнять лицо по шаблону, а затем расставить маркеры, следуя наглядным инструкциям алгоритма.

Разработчик говорит, что PrettyScale анализирует математическую красоту лица, где во главе угла ставится пропорциональность, поэтому лучше всего выбрать фотографию строго анфас. Да, мы нашли робота, которому понравятся ваши фотографии на паспорт!