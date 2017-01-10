Оказывается, Google постоянно делает записи через ваш микрофон

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Мы уже давно привыкли, что почти любую информацию можно найти в сети. Но знали ли вы, что все ваши запросы, в том числе и голосовые, постоянно записываются Google и хранятся в интернете? AdMe.ru решил узнать, зачем это нужно и как отключить данную функцию и сохранить личную информацию вдали от посторонних ушей и глаз.

Это на самом деле так. Поисковик записывает все ваши голосовые запросы и может хранить их у себя в течение многих лет. Компания этого и не скрывает, ведь все написано в пользовательском соглашении на десятке страниц, которое если кто и прочитал, то только сами разработчики. Так что если вы давненько пользуетесь голосовым поиском и предоставили доступ к своему микрофону, то можете прослушать все разговоры, которые вы когда-либо вели.

Зачем это нужно?

Вся ваша информация, то, что вы ищете, говорите и как проводите время в интернете, передается программе, которая делает интернет «удобнее», подстраивая его под вас. Звучит хорошо, но не стоит забывать, что любая информация, находящаяся в сети, может попасть в руки злоумышленников и использоваться против вас. Также благодаря этим данным вам будет показываться «заточенная» под вас реклама.

Где найти эту информацию?

По этой ссылке вы найдете всю информацию, которую когда-либо записывал микрофон вашего телефона. Если же тут ничего нет, значит, вы не пользовались голосовым поиском «Окей, Google». А тут полное досье, в котором можно найти информацию, касающуюся не только голосового поиска, но также того, где и когда вы были, что искали и загружали.

Как стереть персональные данные? Чтобы отключить слежение и запись голоса в будущем, перейдите по ссылке и справа в выпадающем списке выберите «Отслеживание действий». Откроется страница, на которой нужно найти пункт «История голосового управления» и отключить. Но это еще не все. Чтобы удалить все персональные данные с сервера, нажмите на кнопку «Выбрать параметры удаления» в правой колонке и затем выберите пункт «Все время» в первом выпадающем списке. Теперь вся голосовая информация будет удалена с сервера Google.