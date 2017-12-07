Одно упражнение, которое поможет избавиться от храпа на всю ночь
У храпа может быть множество причин, но самая распространенная из них — это отек корня языка. Из-за отека языка дыхательные пути сужаются, и выходящий воздух заставляет ткани носоглотки вибрировать.
Чтобы уменьшить отек языка и освободить дыхательные пути, врачи разработали специальную технику, которая избавляет от храпа на всю ночь. AdMe.ru подробно расскажет, как ее выполнять.
Должны предупредить, что такой метод помогает избавиться от храпа на 7–8 часов. Но для того, чтобы решить эту проблему навсегда, необходимо найти причину храпа, а значит, нужно проконсультироваться со специалистом.
Как делать
Откройте рот и высуньте язык. Указательным пальцем постарайтесь достать до корня языка (на уровне зубов мудрости) и слегка надавить на него. Затем массирующими круговыми движениями попеременно увеличивайте и уменьшайте нажим на участок языка в сторону подбородка.
- Во время массажа могут возникать неприятные или даже немного болезненные ощущения. Не бойтесь. Просто продолжайте массаж до тех пор, пока подобные ощущения не уйдут. После такого массажа храп исчезает на всю ночь.
Тем, у кого при попытке достать до корня языка возникает рвотный рефлекс, предлагается делать следующее:
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Возьмите зубную щетку и обратной стороной (щетинками вверх) начинайте надавливать ей возле того места на языке, воздействие на которое провоцирует появление рвотных позывов. Продолжайте массаж 10 секунд.
- Продолжайте массировать язык в течение 2–3 дней, постепенно увеличивая время массажа и силу нажатия. Вскоре вы заметите, что рвотный рефлекс сильно снизился и можно продвинуться дальше.
- Продвиньтесь глубже к корню языка (на 0,5 см), увеличивая зону и силу надавливания. Еще через пару дней рвотный рефлекс исчезнет полностью, и вы сможете достать до основания языка и избавиться от храпа.