Одно упражнение, которое поможет избавиться от храпа на всю ночь

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У храпа может быть множество причин, но самая распространенная из них — это отек корня языка. Из-за отека языка дыхательные пути сужаются, и выходящий воздух заставляет ткани носоглотки вибрировать.

Чтобы уменьшить отек языка и освободить дыхательные пути, врачи разработали специальную технику, которая избавляет от храпа на всю ночь. AdMe.ru подробно расскажет, как ее выполнять.