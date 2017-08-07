Одно средство, которое создаст приятный запах в доме

Многие из нас стремятся к тому, чтобы дом пах приятно и по-особенному.

AdMe.ru нашел простой способ победить все ненужные запахи и добиться заветной свежести, которая сохранится надолго.

Вам понадобятся:

  • 160 г соды
  • 60 мл лимонного сока
  • 1/2 ст. л. уксуса
  • 1 ст. л. перекиси водорода (3 %)
  • 15–20 капель эфирного масла на ваш вкус

Дополнительно:

  • банка для хранения
  • мерная ложка или другие формы небольшого размера
  • пергамент

Что делать:

  1. Смешайте соду и лимонный сок.
  2. Отдельно соедините перекись водорода и уксус.
  1. Соедините смеси и добавьте эфирное масло.
  1. Из полученной смеси сделайте небольшие таблеточки и выложите их на пергамент.
  1. Дайте им подсохнуть. Минимум — 4 часа, но предпочтительно оставить на сутки.
  2. Средство готово. Храните его в герметичной стеклянной посуде в ванной комнате.

Используйте как таблетку для чистки унитаза либо, растворив в воде, в виде спрея для обработки поверхностей.

Фото на превью rolloid
По материалам rolloid

5 На склад!
1 Комментарии
  • 7 августа 2017
  • 1
  • 403

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