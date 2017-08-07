Одно средство, которое создаст приятный запах в доме
Многие из нас стремятся к тому, чтобы дом пах приятно и по-особенному.
AdMe.ru нашел простой способ победить все ненужные запахи и добиться заветной свежести, которая сохранится надолго.
Вам понадобятся:
- 160 г соды
- 60 мл лимонного сока
- 1/2 ст. л. уксуса
- 1 ст. л. перекиси водорода (3 %)
- 15–20 капель эфирного масла на ваш вкус
Дополнительно:
- банка для хранения
- мерная ложка или другие формы небольшого размера
- пергамент
Что делать:
- Смешайте соду и лимонный сок.
- Отдельно соедините перекись водорода и уксус.
- Соедините смеси и добавьте эфирное масло.
- Из полученной смеси сделайте небольшие таблеточки и выложите их на пергамент.
- Дайте им подсохнуть. Минимум — 4 часа, но предпочтительно оставить на сутки.
- Средство готово. Храните его в герметичной стеклянной посуде в ванной комнате.
Используйте как таблетку для чистки унитаза либо, растворив в воде, в виде спрея для обработки поверхностей.