Одна утренняя привычка, которая поможет выглядеть на 18 лет
Пока лучшие умы человечества ищут, за что зацепиться в ДНК, чтобы продлить нашу жизнь на века, мы нашли способ остановить время.
AdMe.ru раскрывает секрет: чтобы ежедневно просыпаться 18-летними, достаточно всего двух ингредиентов — кофе и молока.
Вам понадобятся:
- Молотый кофе. Подойдет тот, что используется в домашних турках: его довольно мелкий помол не повредит кожу лица.
- Молоко. Лучше использовать молоко с меньшим процентом жирности, так как в кофе содержится достаточно масел.
- Чашка для смешивания.
- Ложка или лопатка для нанесения и удаления маски. Кисточку использовать нежелательно, так как частички кофе могут остаться в ворсинках.
Как приготовить:
- Положите кофе в миску и добавьте молоко. Должна получиться густая паста, поэтому не переборщите с молоком.
- Нанесите маску на лицо, избегая области вокруг глаз.
- Подождите 15–20 минут, чтобы полезные вещества успели оказать свое воздействие на кожу.
- Смойте маску теплой водой.
Благодаря регенерирующим свойствам кофейных зерен кожа лица омолаживается, улучшаются кровообращение и цвет лица.
Фото на превью YouTube