Одна утренняя привычка, которая поможет выглядеть на 18 лет

Пока лучшие умы человечества ищут, за что зацепиться в ДНК, чтобы продлить нашу жизнь на века, мы нашли способ остановить время.

AdMe.ru раскрывает секрет: чтобы ежедневно просыпаться 18-летними, достаточно всего двух ингредиентов — кофе и молока.

Вам понадобятся:

  • Молотый кофе. Подойдет тот, что используется в домашних турках: его довольно мелкий помол не повредит кожу лица.
  • Молоко. Лучше использовать молоко с меньшим процентом жирности, так как в кофе содержится достаточно масел.
  • Чашка для смешивания.
  • Ложка или лопатка для нанесения и удаления маски. Кисточку использовать нежелательно, так как частички кофе могут остаться в ворсинках.

Как приготовить:

  1. Положите кофе в миску и добавьте молоко. Должна получиться густая паста, поэтому не переборщите с молоком.
  2. Нанесите маску на лицо, избегая области вокруг глаз.
  3. Подождите 15–20 минут, чтобы полезные вещества успели оказать свое воздействие на кожу.
  4. Смойте маску теплой водой.

Благодаря регенерирующим свойствам кофейных зерен кожа лица омолаживается, улучшаются кровообращение и цвет лица.

Фото на превью YouTube

136 На склад!
13 Комментарии

Лайк не заходя в пост

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!