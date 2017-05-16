Одна утренняя привычка, которая поможет выглядеть на 18 лет

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пока лучшие умы человечества ищут, за что зацепиться в ДНК, чтобы продлить нашу жизнь на века, мы нашли способ остановить время.

AdMe.ru раскрывает секрет: чтобы ежедневно просыпаться 18-летними, достаточно всего двух ингредиентов — кофе и молока.