Один секрет, который превратит вас в фаната бега

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У всех новичков обычно одна и та же проблема: они думают, что с первого раза нужно выложиться на 150 %, и бегут, надрываясь изо всех сил. Но эта ошибка приводит к одному результату: после одной, максимум пары таких тренировок хочется выплюнуть легкие, мышцы болят так, что не то что ходить — лежать больно, и появляется стойкая уверенность, что «бег — это не мое». Мы в AdMe.ru нашли способ, который поможет зауважать и даже полюбить бег тем, кто в нем когда-то разочаровался.

Что такое Couch to 5 km

Couch to 5 km — программа, которая позволяет даже самой неподготовленной ленивой заднице пробежать 5 км всего через каких-то 9 недель. При этом на тренировки отводится всего 3 дня в неделю, и они не превышают 30 минут. Секрет программы заключается в чередовании бега и шага, и со временем количество секунд, отведенных на бег, увеличивается, а на ходьбу — уменьшается. Да, представляете, во время пробежки можно ходить, так устроена программа. Также немаловажно и то, что помимо 5-минутной разминки в конце тренировки обязательна 5-минутная заминка.

Эта программа хороша для начинающих тем, что разрешает ходить во время пробежки, — это ключевой момент. Неважно, какую цель вы себе поставите — пробежать 5 км или просто научиться бегать так, чтобы это было комфортно и приятно. Результат удивит уже на первой тренировке.

Приятным бонусом к самой программе можно назвать наличие бесплатных приложений для самых популярных платформ — Android и iOS