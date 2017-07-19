Один секрет, который превратит вас в фаната бега
У всех новичков обычно одна и та же проблема: они думают, что с первого раза нужно выложиться на 150 %, и бегут, надрываясь изо всех сил. Но эта ошибка приводит к одному результату: после одной, максимум пары таких тренировок хочется выплюнуть легкие, мышцы болят так, что не то что ходить — лежать больно, и появляется стойкая уверенность, что «бег — это не мое».
Мы в AdMe.ru нашли способ, который поможет зауважать и даже полюбить бег тем, кто в нем когда-то разочаровался.
Что такое Couch to 5 km
Couch to 5 km — программа, которая позволяет даже самой неподготовленной ленивой заднице пробежать 5 км всего через каких-то 9 недель. При этом на тренировки отводится всего 3 дня в неделю, и они не превышают 30 минут.
- Секрет программы заключается в чередовании бега и шага, и со временем количество секунд, отведенных на бег, увеличивается, а на ходьбу — уменьшается.
Да, представляете, во время пробежки можно ходить, так устроена программа. Также немаловажно и то, что помимо 5-минутной разминки в конце тренировки обязательна 5-минутная заминка.
Эта программа хороша для начинающих тем, что разрешает ходить во время пробежки, — это ключевой момент. Неважно, какую цель вы себе поставите — пробежать 5 км или просто научиться бегать так, чтобы это было комфортно и приятно. Результат удивит уже на первой тренировке.
Приятным бонусом к самой программе можно назвать наличие бесплатных приложений для самых популярных платформ — Android и iOS
- Ложка дегтя: Конечно, как и любая другая программа, эта имеет и своих поклонников, и критиков. Многие утверждают, что программа слишком усреднена, рассчитана на среднего новичка и не учитывает комфортные темпы бега каждого конкретного человека.
Мы советуем прислушаться к себе и не переходить на следующий уровень, пока не поймете, что этого вам уже мало и хочется большего. В конце концов, какая разница, сколько вы будете бегать и с какой скоростью, главное, чтобы пробежка приносила истинное удовольствие.