Один простой трюк, который избавит от икоты за секунду

Сколько способов избавиться от такого неприятного состояния, как икота, вы перепробовали в своей жизни?

AdMe.ru расскажет всего об одном, зато его эффективность гарантирована на все 100 %.

Почему возникает икота?

Причин множество: икота может возникнуть из-за переохлаждения, растяжения желудка или раздражения блуждающего нерва (торопливо проглотили пищу, испугались и резко вдохнули, находились в неудобной позе).

При нормальном дыхании надгортанник открыт для дыхательных путей и воздух попадает в легкие беспрепятственно. Но во время икоты наша диафрагма начинает судорожно сокращаться, а дыхательный путь внезапно захлопывается надгортанником — так вдох сопровождается коротким удушьем. Характерный звук получается из-за резкого закрытия голосовой щели.

Как избавиться от икоты?

Секрет прост, как и все гениальное: нужно выпить воды так, чтобы желудок находился выше уровня головы. Вода должна поступать по пищеводу вверх и только потом попасть в желудок.

Для этого наберите полный рот воды (или налейте в стакан, как удобнее), наклонитесь вниз и вперед головой и аккуратно сделайте несколько небольших глотков. Икота прекратится в считанные секунды.

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6 Комментарии
  • 31 октября 2017
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