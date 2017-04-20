Один простой способ проверить свое здоровье за 1 минуту

Все мы знаем, как важно следить за самочувствием. Но мало кто из нас любит ходить к врачам.

AdMe.ru узнал простой способ проверки здоровья не выходя из дома.

  • Возьмите обычную ложку и проведите ею по всей поверхности языка, обильно смочив слюной.
  • Уберите ложку в прозрачный пакет и поместите под яркий свет: солнечный или от лампы.
  • Через 1 минуту проверьте ложку.

Чистая ложка без разводов и неприятного запаха — нет проблем со здоровьем внутренних органов.

Если есть запах:

  • Гнилостный, резкий  проблемы с легкими или желудком;
  • Сладкий — возможен диабет;
  • Аммиака — проблемы с почками.

Если есть разводы:

  • Белого или желтого цвета с толстым налетом — нарушения в работе щитовидной железы;
  • Фиолетового цвета — бронхит, плохое кровообращение, повышенный уровень холестерина;
  • Белого цвета — наличие респираторной инфекции;
  • Оранжевого цвета — заболевание почек.

Помните, что данный метод носит информационный характер и не заменяет собой консультацию врача.

По материалам positivemed

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