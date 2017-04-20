Один простой способ проверить свое здоровье за 1 минуту
Все мы знаем, как важно следить за самочувствием. Но мало кто из нас любит ходить к врачам.
AdMe.ru узнал простой способ проверки здоровья не выходя из дома.
- Возьмите обычную ложку и проведите ею по всей поверхности языка, обильно смочив слюной.
- Уберите ложку в прозрачный пакет и поместите под яркий свет: солнечный или от лампы.
- Через 1 минуту проверьте ложку.
Чистая ложка без разводов и неприятного запаха — нет проблем со здоровьем внутренних органов.
Если есть запах:
- Гнилостный, резкий — проблемы с легкими или желудком;
- Сладкий — возможен диабет;
- Аммиака — проблемы с почками.
Если есть разводы:
- Белого или желтого цвета с толстым налетом — нарушения в работе щитовидной железы;
- Фиолетового цвета — бронхит, плохое кровообращение, повышенный уровень холестерина;
- Белого цвета — наличие респираторной инфекции;
- Оранжевого цвета — заболевание почек.
Помните, что данный метод носит информационный характер и не заменяет собой консультацию врача.
По материалам positivemed